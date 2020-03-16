 Борьба с последствиями коронавируса: Минфин должен провести переговоры с МВФ и разработать программу налоговых каникул, - Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", — сказал он.
"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", — добавил президент.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Кроме этого, граждане, получающие пенсию в размере менее 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен, отметил глава государства.
Всех отправили в Новые Санжары, думаете?
Ага. Щас.
Отправили всех по домам - на самоизоляцию 14-ти дневную. А чего из изолировать? Они ж здоровы. Зачем их в Санжары?
Те эвакуированные тоже здоровы были, но они ж из эпицентра эпидемии прилетели. Могли быть заражены. Из Китая же. А эти - из Италии.
Хотя... Падажжите.
Что за хрень происходит?(с)