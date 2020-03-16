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 Политика Украины
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 Борьба с последствиями коронавируса: Минфин должен провести переговоры с МВФ и разработать программу налоговых каникул, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о мерах преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", — сказал он.

"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", — добавил президент.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Кроме этого, граждане, получающие пенсию в размере менее 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен, отметил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3181829
 
 
 Топ комментарии
 
А за це все,Україна розрахується земелькою.І потім більшість українців,стане повноцінними кріпаками.
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А зможеш послати їх в сраку як у серіалі хєрой?
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Зеленский нашел оправдание своей тупости и прокрастинации, - все неудачи на вирус спишет.
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А за це все,Україна розрахується земелькою.І потім більшість українців,стане повноцінними кріпаками.
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В чем клоунада? Вы считаете что этого делать не нужно?
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Метро только в Ухани останавливали. Украина вторая А что дальше. На что люди будут есть. Чем за коммуналку платить?
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о! я же говорил, что бабушка беня тригернётся на $1трлн. Внучок выехал на концерт с новыми-старыми сказками о инвестициях
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Минфин никому не должен особенно бабки для Бени
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Германия направит Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 среди европейских стран, один миллион защитных масок, сообщила официальный представитель Еврокомиссии.
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А зможеш послати їх в сраку як у серіалі хєрой?
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А я його не вибирав! І мені пох, що буде він робити щоб втримати ситуацію.
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Зеля предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Дорогие жители сел и маленьких поселков. Помирайте молча дома.
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А больницы в сельских районах и поселках закрыла Супрун, заменив это телемедициной. Вот теперь и подлечатся на славу.
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Врешь как всегда, фейкомет.. Амбулатории и фельдшерские пункты закрыл в сельской местности еще Овощ.
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Зеля бьет на жалость, - не сделав ничего из обязательных условий МВФ (земля, закон проти Коломойского) он кричит, - дайте денег, - нам писец... Дурак наивный, - закон против Бени принимай!
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Зеленский нашел оправдание своей тупости и прокрастинации, - все неудачи на вирус спишет.
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Ну, вы в курсе. В Борисполь прибыл борт с эвакуированными из Италии. 123 украинца и 4 иностранца.
Всех отправили в Новые Санжары, думаете?
Ага. Щас.
Отправили всех по домам - на самоизоляцию 14-ти дневную. А чего из изолировать? Они ж здоровы. Зачем их в Санжары?
Те эвакуированные тоже здоровы были, но они ж из эпицентра эпидемии прилетели. Могли быть заражены. Из Китая же. А эти - из Италии.
Хотя... Падажжите.
Что за хрень происходит?(с)
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предлагаем изолировать "нашего" мальчика от населения Украины ...смотри и дела наладятся ...для начала до Великодня ...а там как прокурор посмотрит ...на нём "статей" уже как блох ...хотя и достаточно одного "цирка" с эблаком
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