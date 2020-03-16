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Все про:граница (3330) Евросоюз (12816) фон дер Ляйен Урсула (19)

 Евросоюз на 30 дней планирует закрыть границы для "несущественных" поездок. ВИДЕО

Европейский союз в связи с пандемией коронавируса планирует закрыть границы для "несущественных" поездок и давать приоритет для транспорта, необходимого для поддержания обеспечения непрерывности экономики. На данный момент ограничения не введены.

Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Она заявила, что Европейская комиссия хочет внести изменения в пограничный режим сообщества и представила соответствующие ограничения в видеообращении

В частности, согласно с ограничениями, приоритет на границах Евросоюза будет даваться необходимому транспорту для поддержания обеспечения непрерывности экономики.

Кроме того, вводится временное ограничение на "несущественные" поездки в ЕС сроком на 30 дней. По словам главы Еврокомиссии, ограничения могут быть продлены при необходимости. Они не будут касаться долгосрочных жителей Евросоюза, членов семей граждан ЕС и дипломатов. Также существует исключение для врачей, медсестер и экспертов, которые помогают бороться с коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181828
 
 
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Сейчас все заробитчане, которые убегали от эпидемии в Украину - побегут обратно.
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А я вернулся в Польшу 13 , тишина,спокойствие,жена оплачиваемый отпуск получила по уходу за ребенком,мне пока две недели отпуска оплачиваемого,гуляем по побережью,в магазах все есть)))
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Да это ещо не жэсть!,жэсть когда ***** будет запускать свой ядреный металолом!
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Я то ще ледве встиг пробратися у Польщу в суботу за 2 години перед 15 березня... Тепер видно ще не скоро повернуся до неньки.
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Я в пятницу утром приехал,пока в германии печаль-останусь в Польше.
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Какие ставки, господа? Сколько этот всемирный шухер будет длиться?
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Ну я рухався з України в Польщу. Щоб карантин перебути недалеко від місця праці. Мої студенти теж у карантині, але якщо процес стартує, а я не зможу перетяти кордону рухаючись зі Львова або посадять поляки на 14 денний карантин... Тому краще перекантуюся на місці.
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Я просто заполнил карточку на границе,и все.Про карантин поляки вообще ничего не говорили.
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