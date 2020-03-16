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 Политика Украины
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 Зеленский призывает Кабмин с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"С 12:00 18 марта - остановка железнодорожного, авиа- и автобусного междугороднего и межобластного пассажирского сообщения, остановка работы метрополитена. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек", - сказал Зеленский

Смотрите также: Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181827
 
   
 Топ комментарии
 
В'їзд дозволений лише путінським танкам.
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цей ідіот, з кожним висером, перевершує самого себе Зеленский поручил с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны - Цензор.НЕТ 1857
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Как людям на работу добираться, если они на метро ездили?...Тот еще вопрос...
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Шановні! Воно порушує закон! Відкрито! Такі заходи проводяться під час надзвичайного стану! А не за його хотілки.

Розділ IV
ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
...

1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
5) заборона страйків;
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Никто метро не остановит, так как будет настоящий коллапс
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Повезло таксистам ))) сейчас наверное дедушки идут в гараж ремонтировать старые москвичи )))
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Интересно, сколько они успеют сделать ходок, пока не подхватят вирус от клиента? Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 6939
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не сцыте -выживут все :
"Немецкая фармкомпания CureVac уже находится на финишной прямой к поставленной цели. Исследователи уже близки к созданию препарата против коронавируса COVID-19.
По данным информагентства dpa, в конкурентной борьбе между США и Европой за вакцину от коронавируса появилось новое обстоятельство.
Дональд Трамп предложил крупную сумму руководству фирмы, имея целью вывезти из Германии в США ученых, занимающихся разработкой вакцины. Якобы президент США лично заинтересован в обеспечении эксклюзивности вакцины для Штатов.
Правительство ФРГ настаивает на продолжении исследований в Тюбингене. Министр экономики Питер Альтмайер официально заявил, что компания - производитель вакцины останется в Германии, и добавил: «Германия не продается!».
В министерстве здравоохранения Германии подчеркивают, что будущий препарат должен стать доступным для всего мира, а не для одной нации."
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Именно за будующий куш от массового впаривания очередной вакцины идет борьба, а не за здоровье людей. Коронавирусы известны с 60-х годов, но с тех пор нет никакого прогресса в борьбе с их главным осложнением в виде пневмонии, так как никто не вкладывал в это деньги - так как осложнений мало и их лечении фапмбизнес ничего не заработает.
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как сказал один известный и уважаемый человек : " Вы думаете мафия и олигархи правят миром , нет, миром правят фармацевты.. "
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Это безусловно хорошо. Но сдаётся мне, что вакцина может не скоро попасть в Украину. Ибо нынешней тупой и продажной власти выгодно, чтобы все сидели по домам, не могли свободно перемещаться и в случае чего устроить массовый протест.
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"золотой век" рабочих-зацеперов. хобби на службу родине.
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идиоты. следующее обращение от власти дорлжно звучвть как вешайтесь немедленно, ато вирус нападет.
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Їдіот їбанувся вкрай.😠Метро закрити.
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такого не было даже при Януковиче
было закрыто всего 3 станции.
от власти крыша поехала у выпускника детского сада - "в зобу дыханье спёрло"..
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Короче, на работу не доехать, больных кого можно выписать из больниц, остальных не принимать. Работать будет некому и негде, все закроется. Магазины будут продавать еду, которую не за что будет купить, так как все будут самоизолироваться...Кто самостоятельно выживет, тот и будет работать... потом. Может, через год, так как британцы говорят, что пандемия может продолжаться до года...
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не паникуйте, думаю , еду, лекарства никто по завышенным ценам продавать не рискнёт...
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А от роботу парламенту не заборонено. Хоча там більше 200 людей навіть якщо рахувати тільки депутатів.
Дуже зручна нагода ратифікувати Мінську зраду. Масові заходи заборонені, зі Львова підмога Майдану не приїде, а от парламент зможе працювати
І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
Думаю, Зеля дуже скоро буде сидіти в тюрмі. Разом з Єрмаком і всією своєю кодлою
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это очень наивное предположение.. скорее зеля с беней будут сидеть на курорте, ну а мы в руском мире .. ну те кто выживут ..
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І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
как кто - Жулька с Ляшком орали как свиньи резаные!!!
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Зеленский как добираться до работы, ты что дуркуй, не закрывай метро
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А він і немає прав зараз. А якщо й не зараз - це не його повноваження
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Книга отзывов граждан находится в Офисе Президента...
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Зеленский в принципе не понимает, что такое метро для Киева. Остановка Метрополитена - это коллапс для столицы. Это будет иметь последствия не только для Киева.
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Юля отдыхает со своими масками в 2004.
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он понимает что 19. 03 2020 будет голосование по земле. и ничего личного. только земля. пох...... ему твой коллапс. и мы все пох.......
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та и нам их голосования с явными нарушениями закона пох..
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От же порохоботы разхрюкались аж до визга
В Европе так и делается сейчас. В Австрии вообще если из дома выйдешь - 2000 евро штрафа. Это тоже Зеленский виноват???
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то ви гадаєте, Зеленський покінчить з короновірусом та борошнами України?
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А Яндекс еще хуже переводит. ) *****, "борошна" еще небыло...)
"Так вы думаете, Зеленский покончит с короновирусом и муками Украины?" Так в "оригинале"? Ослы, мля...
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"борошна", то не мое) Это есть тут большой спец Welt Schmerz, я его наработками пользуюсь)
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Напевне, в Австрії кожна санітарка на роботу добирається на власному авто... І з роботи - також.
А в Україні?
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в Европе платят за вынужденный пропуск работы, а у нас просто выгонят за пропуск больше 3-х часов. И для введения каких-либо ограничений нужно ввести режим ЧП,
И в Австрии штраф не за то вышел из дома. Можно выходить и в магазины и по производственно необходимости. только обосновать надо.
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Нехай не лізе гнида до метро, - ніякі бункери тварюку неврятують
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а кто будет считать пассажиров в маршрутках и троллебусах?? Местные члены партии СН?))
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5 випадків на 40 млн населення, це 1 хворий на 800 000. Дії неадекватні. Або приховують кількість хворих, або з путіним підписав таке, від чого почнеться революція, тому боїться. Янукович перед втечею теж у Києві метро закривав.
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трындец, мне на работу больше и доехать нечем, кроме как на метро. ну будут ходить переполненные маршрутки. кто-то от этого станет здоровее? он что, совсем идиот?
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"В маршрутках меньше 10 человек",- да у нас эти маршрутки, всегда битком набиты в часы пик, а чтоб было меньше 10 человек, это тогда надо, чтоб маршрутки шли одна за одной, а где их такое количество наберёшь???
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Попробуйте с Троещины даже на Крещатик на велике добраться. И так несколько дней. После такого тренинга можно хоть на "Тур де Франс".
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Цікаво, як медперсонал на роботу дибиратиметься? Хто хворих в стаціонарах лікуватиме? Хто в поліклінках прийматиме? Хто аналізи робитиме?
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будуть працювати дистанційно.... телемедицина Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8781
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Під гнидою портібно підводити риску...Зечмокало,вже !!!!
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Повна дурня ,а як же людям на роботу добиратись ? Все це від власної некомпетентності ,показати як він хвилюєтся за народом .А разом з тим йде здача національних інтересів України ,терористів лднр хочуть визнати стороною конфлікту і земельку розпродати доки ціни впадуть до мінімуму ,а ще питаня Привату .
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Ребята вы адекватные? какая работа, на том свете деньги не нужны, или вы хотите чтобы настал такой пздц как в Италии и только потом закрывать метро и тд тп?
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У Парижі і Лондоні метро працює, а там сотні хворих... У нас хворих 5 і жодного хворого у містах з метро!
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To есть каждому рабочему электросетей (например) выдадут личного водителя с авто? Или отправить их по домам и сидеть без электрики?
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А куди придбані квитки дівати? Мені в п'ятницю треба їхати... Ти шо, е.?!
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всем медсестрам по личному авто что бы на работу добирались
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И работникам хлебопекарень, пожарной охраны, полиции, электростанций, водоканалов, и т. Д.
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лучше б Винни-пуха президентом выбрали - у того хоть опилки в голове есть
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Все к тому, чтобы протащить продажу земли через парламент.
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Взагалі-то метро закрити може тільки мер... У Кабміну таки хповноважень НЕМАЄ! Сподіваюся, Кличко покаже, що він розумніший і не буде таку дурню робити...
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Долбаные слуги экономику за пол года ушатали, теперь хотят все на коронавирус списать, зато зебилоиды в восторге.
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к офиц статистике всегда надо прибавлять пару ноликов
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Вважаю що все дуже просто:
- економіка з січня іде різко вниз, навіть випереджаючи рейтиг ЗЕ
- для того щоб пояснити, що причина різкого піке виробництва, тільки корановірус - "піаніст" вирішив прикриться турботою про народ.
Тепер падіння виробництва можна пояснити:
Тому що преЗЕдент спасав нарід від смерті.
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Зележопый хочет новое твшное шоу устроить за счёт людей.
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Колапс української економіки добре вписується в плани ліквідаційної комісії (з ліквідації України), очолюваної ШанПанЗе.
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Шут,лох,завхоз, нач жека і все це в одому обличчі. Вибирайте.кому що до вподоби.
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***** економіці. Зробили себе разом. Надіюсь що бакс буде тільки 30
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"вже обісц....лися" - виживають геть не всі!
Як я розумію пруфів не існує?
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Извините за грубость. Зелень просто ******. Других слов у меня нет.
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а Зеленський має альтернативу як людям добиратися з одного на інший берег на роботу?
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Майдану не буде. Це добре, що цей дурень погано знає історію. На Майдан люди їхали не на метро і не на міжміських автобусах. А от до ростова гелікоптера вже не має Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8974 Готуйся зелена тварюка
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та шо ви слухаєте зебіла, ****, ніхто нічого не буде зупиняти... хай собі шось меле для таких зебілів як і він...
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Комментарии ни о чем , все смешали в одну кучу , дебилизм правительства, зраду или нет Зеленского (думаю он все таки сдает интересы Украины потихоньку) и коронавирус! Посмотрите на Италию , Францию , Германию и т.д. Чем мы лучше них? Вы думаете наше сало отпугнет коронавирус? Там проводят десятки и сотни тысяч тестов , а у нас просто нечем тестировать , даже ус\мерших не тестируют. Попробуйте пойти сделать тест! Многие пишут что не могут нигде сделать, их просто гонят нафиг. С температурой и с пневмонией !
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
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то шо он очередную порцию какого то бреда выдал это уже как бы все привыкли.а вот вопрос на засыпку нафига в стране президент если он без кабмина и какой то верховной зрады не может ничего?
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Если метро остановят, то и парламент тоже.
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.
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