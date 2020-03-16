 Зеленский призывает Кабмин с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.
"С 12:00 18 марта - остановка железнодорожного, авиа- и автобусного междугороднего и межобластного пассажирского сообщения, остановка работы метрополитена. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек", - сказал Зеленский
Розділ IV
ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
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1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
5) заборона страйків;
"Немецкая фармкомпания CureVac уже находится на финишной прямой к поставленной цели. Исследователи уже близки к созданию препарата против коронавируса COVID-19.
По данным информагентства dpa, в конкурентной борьбе между США и Европой за вакцину от коронавируса появилось новое обстоятельство.
Дональд Трамп предложил крупную сумму руководству фирмы, имея целью вывезти из Германии в США ученых, занимающихся разработкой вакцины. Якобы президент США лично заинтересован в обеспечении эксклюзивности вакцины для Штатов.
Правительство ФРГ настаивает на продолжении исследований в Тюбингене. Министр экономики Питер Альтмайер официально заявил, что компания - производитель вакцины останется в Германии, и добавил: «Германия не продается!».
В министерстве здравоохранения Германии подчеркивают, что будущий препарат должен стать доступным для всего мира, а не для одной нации."
было закрыто всего 3 станции.
от власти крыша поехала у выпускника детского сада - "в зобу дыханье спёрло"..
Дуже зручна нагода ратифікувати Мінську зраду. Масові заходи заборонені, зі Львова підмога Майдану не приїде, а от парламент зможе працювати
І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
Думаю, Зеля дуже скоро буде сидіти в тюрмі. Разом з Єрмаком і всією своєю кодлою
как кто - Жулька с Ляшком орали как свиньи резаные!!!
Трус или ...
В Европе так и делается сейчас. В Австрии вообще если из дома выйдешь - 2000 евро штрафа. Это тоже Зеленский виноват???
"Так вы думаете, Зеленский покончит с короновирусом и муками Украины?" Так в "оригинале"? Ослы, мля...
А в Україні?
И в Австрии штраф не за то вышел из дома. Можно выходить и в магазины и по производственно необходимости. только обосновать надо.
- економіка з січня іде різко вниз, навіть випереджаючи рейтиг ЗЕ
- для того щоб пояснити, що причина різкого піке виробництва, тільки корановірус - "піаніст" вирішив прикриться турботою про народ.
Тепер падіння виробництва можна пояснити:
Тому що преЗЕдент спасав нарід від смерті.
Як я розумію пруфів не існує?
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.