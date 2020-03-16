 Зеленский призывает Кабмин с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"С 12:00 18 марта - остановка железнодорожного, авиа- и автобусного междугороднего и межобластного пассажирского сообщения, остановка работы метрополитена. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек", - сказал Зеленский

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