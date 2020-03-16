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 Обращение Зеленского о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Видео обращения Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст обращения.

"

"Дорогие украинцы!

С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

По состоянию на 16 марта 2020 в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус.

Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились.

Еще 10 прорабатываются лабораторно.

Как и обещали, вчера мы вернули домой 123 украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции.

Однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это - достойный пример гражданского сознания.

Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров Украины сделать следующее:

Первое. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

Второе. Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третье. Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

Кроме этого, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

Шестое. Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры.

Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.

Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.

Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.

Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню.

Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местному самоуправлению, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний.

А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины.

По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.

Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины.

Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики.

Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ.

В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность.

В такие времена вы блокирует не трибуну - вы блокируете жизни украинцев.

Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

Дорогие украинцы!

Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни.

Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса.

Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизни и здоровья украинцев.

36,6 вам, дорогие украинцы!

Давайте беречь себя - сбережем Украину".

Источник: https://censor.net.ua/n3181825
 
   
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В первую очередь закрой сообщение с Мордором и ОРДЛО!
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ГНИДИ, бажано, щоб короновірус їх в першу чергу з'ївОбращение Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8739
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Масові зпходи заборонено, транспортний рух заборонено, а от роботу парламенту не заборонено. Хоча там більше 200 людей навіть якщо рахувати тільки депутатів.
Дуже зручна нагода ратифікувати Мінську зраду. Масові заходи заборонені, зі Львова підмога Майдану не приїде, а от парламент зможе працювати.
І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
Думаю, Зеля дуже скоро буде сидіти в тюрмі. Разом з Єрмаком і всією своєю кодлою
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зеЧМО оставит в кортеже 9 охранников? НЕ ВЕРЮ хоть и не Станиславский
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Вывод из этого трепа Клоуна один-хотят воспользоваться вирусом,чтобы принять закон о продаже земли и удовлетворить все хотелки московского узурпатора, что означает по сути потерю суверенитета страны.
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следующая Рада первым голосованием пакетно отменит всю эту хуцпу
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Когда снимут ограничения из-за коронавируса гривна будет по 50т Уж больно раскрутили тему с пандемией И спишут всё на карантин и застывшую экономику
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