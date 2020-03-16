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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Украина ведет переговоры с Польшей с целью восстановления пешеходного перехода на границе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам министра, решением правительства Польши был закрыт пешеходный переход "Шегини – Медика".

"Мы, к сожалению, с грустью восприняли это решение. Потому что мы считаем, что, учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу", – заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За границей коронавирусом инфицированы 7 украинцев, сотни украинских граждан находятся на карантине, - Кулеба

Как отметил министр, Украина ведет диалог с польскими партнерами, чтобы этот переход открыть: "Но пока ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны поставлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу".

По его словам, ведется работа с польской стороной над решением некоторых вопросов, которые возникают с польской стороны на пропускном пункте "Ягодин", для увеличения его пропускной способности в сторону Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181817
 
 
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Jesli Polsa vela karantin po vsej strane kakoj mozet bit otvet?
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"Плюнь дурню в очі" (цитата с хф "Пропавшая грамота")
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Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Блин, может там уже отвечать некому? Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4397
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просто нашим погранцам лень пройтись до бытовки польских погранцов
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Тесты на коронавирус прибудут в Одессу только к концу недели
16 марта, 15:40
Обещанные тесты на выявление коронавируса сегодня в Одессу не прибудут. Об этом в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, еще утром информацию о прибытии тест-систем подтверждали, однако в 11:00 поступило сообщение, что первые 50 комплектов прибудут в лучшем случае к концу рабочей недели.

В то же время врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Минздрава Украины Лариса Потиенко рассказала, что согласно протоколу, одесские медики сначала пытаются выявить у заболевших грипп групп А и В, если его нет, делают тест на ОРВИ, и только в случае отрицательного результата и тут направляют анализы в Киев на выявление коронавируса. Таким образом, между заболеванием и получением анализа проходит от 5 до 7 дней
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Гена ау где тесты?или статистику портить нет желания?
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Срочно нужно ловить поляков, человек хоть десять. И менять всех на всех. Это всё на что способна ЗЕбильная власть.
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Експорт масок у Китай, аналізи по 16000грн, квитки МАУ по 1000$... Дебіли, яким насрали у голови фейковим мародерством Порошенка, привели у владу мародерів справжніх.
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