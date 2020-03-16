 Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам министра, решением правительства Польши был закрыт пешеходный переход "Шегини – Медика".
"Мы, к сожалению, с грустью восприняли это решение. Потому что мы считаем, что, учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу", – заявил Кулеба.
Как отметил министр, Украина ведет диалог с польскими партнерами, чтобы этот переход открыть: "Но пока ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны поставлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу".
По его словам, ведется работа с польской стороной над решением некоторых вопросов, которые возникают с польской стороны на пропускном пункте "Ягодин", для увеличения его пропускной способности в сторону Украины.
Блин, может там уже отвечать некому?
16 марта, 15:40
Обещанные тесты на выявление коронавируса сегодня в Одессу не прибудут. Об этом в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, еще утром информацию о прибытии тест-систем подтверждали, однако в 11:00 поступило сообщение, что первые 50 комплектов прибудут в лучшем случае к концу рабочей недели.
В то же время врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Минздрава Украины Лариса Потиенко рассказала, что согласно протоколу, одесские медики сначала пытаются выявить у заболевших грипп групп А и В, если его нет, делают тест на ОРВИ, и только в случае отрицательного результата и тут направляют анализы в Киев на выявление коронавируса. Таким образом, между заболеванием и получением анализа проходит от 5 до 7 дней