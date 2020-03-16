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Все про:билеты (265) Укрзализныця (1839) возврат (46)

 За 5 дней пассажиры вернули 303 тысячи билетов на поезда, - "Укрзализныця"

Пассажиры "Укрзализныци" с 11 по 15 марта вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда", - заверили в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" вернет деньги за билеты на отмененные международные поезда

Источник: https://censor.net.ua/n3181816
 
 
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А податкова повернула перехований залізницею в бюджет ПДВ?
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Тримайте карман ширше) І сподівайтеся, щоб ще штраф не впаяли за такі повернення)
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" - а деньги вернёте?
- а деньги завтра!"
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Так, бо у Києві відмінено багато заходів (конференцій, семінарів і т.п.) ось люди і поздавали квитки.
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В 2015 году за билет стоимостью 100 гривен мне вернули аж 4 гривны
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