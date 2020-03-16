 Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры, - Кулеба

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан назад. Министерство инфраструктуры будет с ними работать для того, чтобы находить для них специальные слоты, будет специальная модель для осуществления этого. Но не удастся туроператорам переложить это бремя полностью на государство", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, который был командирован туда для того, чтобы быть на месте и помогать украинским гражданам решать их проблемы.

"Мы будем всем помогать. Я хочу еще раз сказать: мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы, и проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное, ответственное отношение туроператоров", - добавил Кулеба.

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По данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

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Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно.