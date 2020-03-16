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 Политика Украины
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 Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры, - Кулеба

Министерство иностранных дел обещает застрявшим на отдыхе в Египте украинцам помощь, но туроператорам не удастся полностью переложить бремя возвращения своих клиентов на государство.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан назад. Министерство инфраструктуры будет с ними работать для того, чтобы находить для них специальные слоты, будет специальная модель для осуществления этого. Но не удастся туроператорам переложить это бремя полностью на государство", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, который был командирован туда для того, чтобы быть на месте и помогать украинским гражданам решать их проблемы.

"Мы будем всем помогать. Я хочу еще раз сказать: мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы, и проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное, ответственное отношение туроператоров", - добавил Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину

По данным бывшего нардепа от "Самопомочи" Анны Романовой, возглавлявшей подкомитет по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности, на отдыхе в Египте сейчас находятся 60 тысяч украинских туристов. Она также отмечает, что некоторые туроператоры продолжают вывозить туристов на отдых в Египет, а страховщики отказываются возмещать лечение заболевших за рубежом туристов.

Почти 1000 украинских туристов находятся на карантине в трех отелях, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Для помощи попавшим в карантин туристам в Шарм-эль-Шейх вылетел консул Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские туристы должны планировать свое возвращение самостоятельно.

Источник: https://censor.net.ua/n3181814
 
   
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В Египте уже ждут 750 человек с пятницы. А всего сейчас украинцев в Египте -- тысячи человек. Людей просто кинули.
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Знову послали... Кулєба знає, що сказати. І влучно, і вчасно.
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"... Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ..."
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Да им пофиг, этим туроператорам, спишут на форс-мажор, мытутнеричем
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Не, ну если власть с яйцами, могут наложить штраф и сроки отправки.
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Золотые слова, здравый смысл должен был победить жажду наживы, но так хотелось заработать, как в последний раз.
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"Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры"... на літаках МАУ.
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"должны туроператоры"
--
Туристы, у меня для вас плохие новости
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tak dolzno bit.Gosudartsvo tolko dolzna ciotko i jasno skazat tam jexat nelzia
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правильно, жлобье уехало,потому, как купилипол года назад за 200долл
,
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У Кулебы вместо мозгов кулебяка. Наши туроператоры работают чётко как пиндосский «Джавелин» - впарил и забыл.
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