 МВФ готов мобилизовать $1 триллион для стабилизации экономики стран на фоне пандемии коронавируса, - Георгиева

Об этом говорится в публикации директора МВФ Кристалины Георгиевой в блоге организации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фонд может предоставить почти 50 миллиардов долларов развивающимся странам и до 10 миллиардов долларов - странам-членам с низкими доходами.

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Напомним, 4 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за распространения коронавируса в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад.