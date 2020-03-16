 МВФ готов мобилизовать $1 триллион для стабилизации экономики стран на фоне пандемии коронавируса, - Георгиева

Об этом говорится в публикации директора МВФ Кристалины Георгиевой в блоге организации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Фонд может предоставить почти 50 миллиардов долларов развивающимся странам и до 10 миллиардов долларов - странам-членам с низкими доходами.
Напомним, 4 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за распространения коронавируса в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад.
огромное количество всё равно выжило бы,
а подножных ресурсов осталось бы лет на сто
если бы не ростовщики, то человечество до сих пор вело бы натуральное хозяйство
Они за дефолт и полное обнищание народа, и чтобы нищий народ работал у них на предприятиях за гроши