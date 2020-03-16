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 Экономика
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 МВФ готов мобилизовать $1 триллион для стабилизации экономики стран на фоне пандемии коронавируса, - Георгиева

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал в 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в публикации директора МВФ Кристалины Георгиевой в блоге организации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Фонд может предоставить почти 50 миллиардов долларов развивающимся странам и до 10 миллиардов долларов - странам-членам с низкими доходами.

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Напомним, 4 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за распространения коронавируса в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3181813
 
 
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никада !

огромное количество всё равно выжило бы,

а подножных ресурсов осталось бы лет на сто
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;Здесь можно хорошо прібарахлітца, внукам хватіт;
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о! При об одном только упоминания об $1трлн одна бородатая бабушка отправит ссыкливого внучка рассказывать о инвестиционных нянях.
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Во времена Запорожской Сечи таких ростовщиков как МВФ - в сложные времена били и забирали все бесплатно. А потом они все равно возвращались обратно, бо выгодно. Если конечно Гоголь не врет.
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так мвф не заставляет брать у них деньги.

если бы не ростовщики, то человечество до сих пор вело бы натуральное хозяйство
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Во времена Запорожской Сечи гетьману, который оказывался не способен ни править, ни воевать, отрубали на площади бошку
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если Украине что перепадет зЭля наверное скажет что это прямые ИНВЕСТИЦИИ МВФ готов мобилизовать $1 триллион для стабилизации экономики стран на фоне пандемии коронавируса, - Георгиева - Цензор.НЕТ 6168
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Наши быдлоолигархи против МВФ
Они за дефолт и полное обнищание народа, и чтобы нищий народ работал у них на предприятиях за гроши
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Коломойщине денег все равно не дадут.
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