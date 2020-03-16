 Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии

Об этом Кулеба заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера повлекло столько шума", — сказал Кулеба.

Он также заверил, что правительство будет прилагать все усилия не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставок в других странах мира.

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Кроме того, министр подчеркнул, что в Украине введен запрет на экспорт масок, и потому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться.

15 марта премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина была готова продать его стране 2 млн медицинских масок. По его словам, продавец захотел оплату наличными, и правительство Словакии подготовило чемодан с 1,2 млн евро, но товар в итоге ушел перекупщику из Германии.

Вечером 15 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Словакия действительно пыталась купить у Украины маски, то это было сделано в обход украинского законодательства.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 6 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.