 Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии

Об этом Кулеба заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера повлекло столько шума", — сказал Кулеба.
Он также заверил, что правительство будет прилагать все усилия не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставок в других странах мира.
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Кроме того, министр подчеркнул, что в Украине введен запрет на экспорт масок, и потому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться.
15 марта премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина была готова продать его стране 2 млн медицинских масок. По его словам, продавец захотел оплату наличными, и правительство Словакии подготовило чемодан с 1,2 млн евро, но товар в итоге ушел перекупщику из Германии.
Вечером 15 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Словакия действительно пыталась купить у Украины маски, то это было сделано в обход украинского законодательства.
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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 6 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Одни страдают до 60 вторые после😆😆😆
Проверили они.... Собаку-ищейку надо было подключать!
Хотя да --- деньги же не пахнут.....
и что толку проверять пустые базы???
Министерство здравоохранения Исламской республики Иран сообщило, что врачи провели медицинский осмотр 10 миллионам граждан с целью выявить у них симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает государственный телеканал Press TV.
По словам заместителя министра Алирезы Раеиси, 6,5 миллионов человек прошли осмотр в поликлиниках, 3,5 миллиона - при помощи интернет-платформ. 900 человек были госпитализированы.
Сколько зараженных было выявлено, чиновник не сообщил, однако по официальным данным, число инфицированных в Иране достигло 14.991. 4.996 человек были вылечены. Минздрав также сообщил, что число погибших на данный момент - 853 человека.
Глава иранской организации по бюджетному планированию Мохаммад-Бакер Нобахт призвал США отменить санкции. По его словам, они значительно затрудняют борьбу с заболеванием.
Напомним, что по меньшей мере 14 высокопоставленных представителей режима стали жертвами пандемии. 16 марта стало известно о смерти аятояллы Хашема Батаейи-Голпайгани, входившего в Совет экспертов - государственный орган, главная задача которого - избрание верховного руководителя Ирана. По закону, он имеет право и сместить главу государства.
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