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 Политика Украины
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 Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергает заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что Украина якобы готова была продать этой стране 2 млн медицинских масок, но сделку перехватил перекупщик из Германии.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера повлекло столько шума", — сказал Кулеба.

Он также заверил, что правительство будет прилагать все усилия не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставок в других странах мира.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Кроме того, министр подчеркнул, что в Украине введен запрет на экспорт масок, и потому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться.

15 марта премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина была готова продать его стране 2 млн медицинских масок. По его словам, продавец захотел оплату наличными, и правительство Словакии подготовило чемодан с 1,2 млн евро, но товар в итоге ушел перекупщику из Германии.

Вечером 15 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Словакия действительно пыталась купить у Украины маски, то это было сделано в обход украинского законодательства.

Также на Цензор.НЕТ: Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 6 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181807
 
 
 Топ комментарии
 
в каких базах они хотели увидеть продажу за наличку ?
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что по Рудницкому - проверили тоже...
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ушли под наименованием "папір туалетний"
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Низзя! Радуцкий свой, он тот, через кого бабло пропускалось. Его трогать нельзя.
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Чем отличается КР19 от трипера
Одни страдают до 60 вторые после😆😆😆
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Так сказали же, что наличкой Украинская сторона запросили оплату, значит мимо кассы и мимо кассового аппарата. Вы украинцев за идиотов держите ?
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Я проуверил , Радуцкий ни чем не виноуват , да !
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в каких базах они хотели увидеть продажу за наличку ?
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Они там все идиоты, что ли... Какие следы может оставить мешок евро наличными?
Проверили они.... Собаку-ищейку надо было подключать!
Хотя да --- деньги же не пахнут.....
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ушли под наименованием "папір туалетний"
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Бійцям Об'єднаних Сил надійшли нові маски від Укроборонпрому))) Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии - Цензор.НЕТ 2894

Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии - Цензор.НЕТ 1908
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Виходить хтось бреше - мабуть, словаки. Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии - Цензор.НЕТ 2575
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...кулеба мав би налагоджувати стосунки зі словенією... звідти родом трампова меланка....шмигаля підставляють з перших днів
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Словаки такие вруны. Ну что ни скажут, всё ложь. Не то что наши самые честные в мире министры.
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Сразу было понятно что эта история про 1,2 млн.наличными в чемодане - лажа. Премьер Словакии - неадекват.
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У Кулебы есть базы по контрабанде?! Круто, я не знал!
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А Кто на первой базе? Кто на второй базе?
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А зачем? Что-бы выйти на Зеленского тоесть на себя!
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Ага нада Зеленскому предложить народу Украины смотреть 95 квартал!
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Одна дура совковая тоже написала, что в сэсэре все пили газировку из одного стакана, но такого не было)
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Ну собственно так и было. Пили из одного граненого 200 грамового стакана газировку. Мало того. Их еще алкашня пользовала для своих нужд. И таки да. О подобных вирсах особо и не знали. Грипп был всегда, ангина, пневмония. А подобного рода вирусы как-то не припоминаются. Как собственно и эпидемии такого масштаба. Ну да и совок в то время довольно изолированный был.
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ждем ответ Словакии..., и немцы тоже может что скажут...
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Та ну ****, если в электронных базах продажа за нал не прошла - значить такого и не было)))) железно
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продавец масок и экспресс-тестов
Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии - Цензор.НЕТ 9272
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То есть Премьер министр Словакии врет? Так можно и в скандал кулебе попасть,там такое не прощают и таким не шутят ,там не клоуны из 95 анала в руководстве,а серьезные люди,которые были готовы заплатить за безопасность Своих людей.
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от чего-то премьеру Словакии больше верю! с чего бы это??? ))))
и что толку проверять пустые базы???
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вот бы в суд словак подал за клевету на этого кулебу как запел бы интерестно ?
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а куда ж они делись? на нибиру улетели небось сами, козлы вонючие, 100 лет маски снижали риск заболеть респираторкой а теперь нет, теперь ссыте тугой струей мне в уши что маски бесполезные и в глаза ящуром китайским все равно накашляют, первое же испытание и обосрались, зато через свои аптеки маски за штуку по 20 грн, с вашей зекомандой и путина ненадо, вы же скоты небось в магазин не ходите сами
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аха...ха....ну отмазка в стиле зеленых недоумков...
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при чому тут бази? це скоріше всього було скуплено оптом в аптечних мережах.
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овощебазы проверяли? после того как словацкий министр подал в отставку из-за мелкой драки в ресторане.. я конечно верю писдуну Кулебе
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Это еще раз подтверждает, что продавались украденные маски, высокопоставленными должностными лицами.
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А я Кулебе верю. То мама Римма после работы сшила и продала! А что за наличку ну не доверяет старушка всяким банкам!
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Дмитрий позвони премьеру Словакии напрямую и спроси, и вопросы отпадут сами собой, а то некрасиво получается не дипломатически так сказать.
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Мы проверили все базы, Украина не продавала Германии 2 млн масок, - Кулеба опроверг слова премьера Словакии - Цензор.НЕТ 6543
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Ахахаха))))) вот честно, придурок, лучше б ты уже молчал...
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853 умерших в Иране, минздрав отчитался об осмотре 10 млн человек



Министерство здравоохранения Исламской республики Иран сообщило, что врачи провели медицинский осмотр 10 миллионам граждан с целью выявить у них симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает государственный телеканал Press TV.
По словам заместителя министра Алирезы Раеиси, 6,5 миллионов человек прошли осмотр в поликлиниках, 3,5 миллиона - при помощи интернет-платформ. 900 человек были госпитализированы.
Сколько зараженных было выявлено, чиновник не сообщил, однако по официальным данным, число инфицированных в Иране достигло 14.991. 4.996 человек были вылечены. Минздрав также сообщил, что число погибших на данный момент - 853 человека.
Глава иранской организации по бюджетному планированию Мохаммад-Бакер Нобахт призвал США отменить санкции. По его словам, они значительно затрудняют борьбу с заболеванием.
Напомним, что по меньшей мере 14 высокопоставленных представителей режима стали жертвами пандемии. 16 марта стало известно о смерти аятояллы Хашема Батаейи-Голпайгани, входившего в Совет экспертов - государственный орган, главная задача которого - избрание верховного руководителя Ирана. По закону, он имеет право и сместить главу государства.
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видимо сумму просили отдать наликом потому, что всё проходило очень честно по всем правилам и законам.
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Куляба или премьер Словакии... Пожалуй поверю премьеру Словакии
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он думает что продажа за кеш проходит по электронным базам таможни))) ну хотя возможно такая система внутренней отчетности и реализована в нашей стране - чтобы контрабас мимо кассы не прошел)))
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Не ті бази перевіряли - треба було бази матресурсів перевірити, а не бази даних... Ми перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба спростував слова прем'єра Словаччини - Цензор.НЕТ 499
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Верю!
Никаких банковских переводов финмониторингом не замечено.
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Поэтому вы славкам и предложили сделку за чемодан бабла. Такое по базам не проходит.
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Тот случай, когда чиновнику другой страны веришь больше, чем своей.
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Говорим "Кулеба", а все время крутится "куля в лоб"!
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Интересно в каких базах в ЗЕбанарии хранится контрабас за черный нал.
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То есть немца кинули ещё на чемодан денег?
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Коли вас наступна влада саджати буде, тоді це і розкажете, мародери Зелені...
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там очередь.. первый пойдёт дедушка Макарыч
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Я на 100% вірю прем'єру Словаччини, ні цим брехливим та продажним істотам
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