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 Силовики РФ 16 марта задержали крымского татарина Ибраимова в оккупированном Крыму, - Денисова

Силовики РФ задержали крымского татарина Дилявера Ибраимова и провели обыск у него дома в Джанкое.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Она также указывает, что неизвестно, где содержатся незаконно осужденный гражданин Украины Рустем Исмаилов, ранее находившийся в "ФКУ СИЗО УФСИН России по Ростовской области".

Денисова напоминает, что в июне 2019 года Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Рустема Исмаилова к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 24 января 2020 года приговор вступил в силу, после чего гражданин Украины был вывезен из пенитенциарного учреждения Ростовской области.

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"Прошу уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины", - подчеркивает Денисова.

Силовики РФ 16 марта задержали крымского татарина Ибраимова в оккупированном Крыму, - Денисова 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3181804
 
 
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