 КС РФ подтвердил законность поправок, обнуляющих президентские сроки Путина

Об этом сообщается в понедельник в заключении КС РФ, передает Цензор.НЕТ.
Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона.
Отмечается, что заключение Конституционного суда РФ о проверке закона о поправках в Конституцию окончательно. Оно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, говорится в заключении суда.
Ранее закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.
Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.
К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющяя" предыдущие президентские сроки Путина.
Нам на ихнюю конституцию, ведущую их в каменный век, должно быть далеко пофиг.
А свою надо беречь, и не давать всяким ручонкам, добравшимся до власти, перемарывать
её под себя. Ради нашей свободы и свободы наших детей и внуков. Учите их жить свободными и - Всё будет Украина.
пришел бы сейчас на его место какой нибудь "демократ" и Запад опять сделал бы какую нибудь дыбильную Перезагрузку....
Как это пытался сделать идиот Обама....
- "Дорогой, я у тебя первая!"
- "Неужели?"
- "Да. После обнуления."
Раисси - х..ловое.
NewFake_MIDRF
Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!
Есть Россия и будет война, нет России и нет войны!
_Надежда
Депутат Госдумы,дважды Герой СССР, 2-я женщина-космонавт (два полета) и 1я в мире женщина, вышедшая в открытый космос,Светлана Савицкая обнуление Пу поддержать отказалась. В отличие от, полетное задание не провалила,истерики в космосе не устраивала,корабль угробить не пыталась.