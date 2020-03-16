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Все про:Конституция (2100) поправки (51) Путин (25494) Россия (75186)

 КС РФ подтвердил законность поправок, обнуляющих президентские сроки Путина

Конституционный суд РФ признал закон о поправке в Конституцию РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, соответствующим основному закону страны.

Об этом сообщается в понедельник в заключении КС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Конституционный суд (КС) России заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона.

Отмечается, что заключение Конституционного суда РФ о проверке закона о поправках в Конституцию окончательно. Оно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно, говорится в заключении суда.

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Ранее закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющяя" предыдущие президентские сроки Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3181801
 
 
 Топ комментарии
 


NewFake_MIDRF



Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!

КС РФ утвердил поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Путина - Цензор.НЕТ 3222
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Это не новость...новость...даже сенсация была бы если бы не утвердил вдруг...
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Обмельчал кацап... Времена Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева, декабристов поросли мхом. Этому народу суждено жить в рабстве!
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я вообще офигел, вот читаю и не верью своим глазам, на раисии одобрили что то на благо *****, прямь леволюция там прошла
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вот вспомнил один коментарии - надо ***** зарплату поднять до 1 лярда в день, чтоб не убежал до окончение своей работы - развала раисии,кстати, говорят, часы затыкали в ускоренном режиме.
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та да. даже по косвенным данным, там не сильный айс с часами.
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Это не страна - это нелигитимное сборище дебилов .
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Путлер уже давно рассейской конституцией свое дряблое очко подтирает.
Нам на ихнюю конституцию, ведущую их в каменный век, должно быть далеко пофиг.
А свою надо беречь, и не давать всяким ручонкам, добравшимся до власти, перемарывать
её под себя. Ради нашей свободы и свободы наших детей и внуков. Учите их жить свободными и - Всё будет Украина.

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Это не новость...новость...даже сенсация была бы если бы не утвердил вдруг...
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да вы что в самом деле как все долго то думали в КС РФ думал что в суботу зайдет а поутру воскресенья выдадут Путину вечный венок на головку а нет в понедельник таки...
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Бідломасса цацапсячая возмуШШена, говорят Шо сцарь-хуйло их в очередной раз поимел КС РФ утвердил "путинские" поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 5428
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нормально - миссия путина разрушить московию....
пришел бы сейчас на его место какой нибудь "демократ" и Запад опять сделал бы какую нибудь дыбильную Перезагрузку....
Как это пытался сделать идиот Обама....
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Анекдот.
- "Дорогой, я у тебя первая!"
- "Неужели?"
- "Да. После обнуления."
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Ну чудненько, теперь уж точно раньше все это кончится.
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Та невже!!?? А я думав, що він їх відкине, назве Путіна ****** за такі поправки, звернеться до Венеціанської комісії, ОБСЄ та Папи римського з приводу незаконності дій Путіна. Але взяв і підтвердив. Просто несподіванка.
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Кто бы сомневался. Это еще ерунда, смотря на развитие ситуации в украинских судах, у украинцев есть реальный шанс встречать хлебом-солью ЛЕГЕТИМНОГО президента.
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На всю голову клоуны.Вся расия очень напоминает Буншу-Ивана Грозного.Очень гордая и самовлюбленная-а всем смешно.
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Кроме того, в апреле референдум по данному вопросу покажет результат 98% , или что то рядом..Поздравляем...
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та там в апреле за 98%, подсчётчикам расстрел на месте и 10 лет без права переписки бонусом. процентов под 300 должно быть.
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"Страна рабов, страна господ" (С). С другой стороны, ***** начал развал Мордора, он же и закончит его!
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и нехть тоже стремится обнулиться. уже меньше 30. ))
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NewFake_MIDRF



Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!

КС РФ утвердил поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Путина - Цензор.НЕТ 3222
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а вот газ летучии, скоро и вообще развеиться, кстати - как там договор с рашкой заключили о транзите?
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Уже ничего не спасёт Росиии от развала .

Есть Россия и будет война, нет России и нет войны!
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Та ви шо? От так ніажиданасть! Кацапи: запєвай- "Боже,хуйла храні!"
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Эх, опоздали Россияне. Украинцы перехватили президента Зеленского для себя.
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власть на росии никогда не передавалась по воли народа и почему все ждут чего то другого ...чтобы что то изменилось , надо голосовать кусками арматуры и булыжниками
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Немножко надо подправить! КС РФ подтвердил законность поправок, обнуляющих Путина!
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В США конституция гарантирует сменяемость власти, на рассии власть гарантирует сменяемость конституции.
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Нашему КС надо поучиться подобной скорости рассмотрения вопросов.
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ну все это надолго и всерьез ...двойников пуйла хватит до конца этого столетия )))
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А кто сомневался? Что в дурдоме раша полно дебилов даже в КС.
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_Надежда



Депутат Госдумы,дважды Герой СССР, 2-я женщина-космонавт (два полета) и 1я в мире женщина, вышедшая в открытый космос,Светлана Савицкая обнуление Пу поддержать отказалась. В отличие от, полетное задание не провалила,истерики в космосе не устраивала,корабль угробить не пыталась.

КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна - Цензор.НЕТ 8623
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Срочно пришлите 5 мотоциклетов с пулеметами, а то он натворит бед неописуемых.
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