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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (481) ЦОЗ (46)

 Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ

В Украине в период со 2 по 8 марта ОРВИ заболели почти 221 тыс. человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Со 2 по 8 марта ОРВИ заболели 220 тыс. 932 человека, из них 66,4% - дети", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что с начала эпидемического сезона в результате осложнений гриппа умерли 63 человека, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции. Ни один из умерших ни был привит против гриппа. Со 2 по 8 марта грипп унес жизни 9 человек.

В то же время в течение указанной недели от гриппа привито 216 человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 831 человек.

Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ 01
Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181800
 
 
 Топ комментарии
 
Опубликуйте статистику по пневмониям.
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Ну естественно, потому что эти смерти и заболеваемость они по какой-то причине скрывают и это сокрытие наводит на мысль, что масштабы уже немаленькие.
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Под маской гриппа у нас уже идет на спад эпидемия короновируса....
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Под маской гриппа у нас уже идет на спад эпидемия короновируса....
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"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр здравоохранения И.Емец
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Ну естественно, потому что эти смерти и заболеваемость они по какой-то причине скрывают и это сокрытие наводит на мысль, что масштабы уже немаленькие.
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Пневмония - это воспаление легких, что является осложнением от гриппа и других вирусных заболеваний и не только.

В год во всем мире кстати умирает 650 000 человек и никакой паники нет.
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Ну если нет паники и ничего страшного, то пусть покажут цифры у нас и мы сравним с прошлым годом.
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но не каждый год в эту проблему китайцы и американцы сотни лярдов пуляют Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5080
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Если весь мир заболеет короной, то умрет не 650 тыс, а 6,5 млн, потому как там смертность на порядок выше
Это так для упорототвердолобых
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Так ці 63 людини, скоріше за все, і померли від пневмонії. Бо пневмонія - основна причина смертності від грипу, інші ускладнення грипу - переважно несмертельні. Невже вам елементарні факти треба розжовувати???
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пишите уже и про рак,туберкулез,диабет,спид
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Это фигня все, народ привык, что бы с перепугу скупил силь, спички, и залез в погреба нужно что то новенькое...
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ну начинается , лучше не повесься а утопись...
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