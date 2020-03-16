 Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Со 2 по 8 марта ОРВИ заболели 220 тыс. 932 человека, из них 66,4% - дети", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что с начала эпидемического сезона в результате осложнений гриппа умерли 63 человека, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции. Ни один из умерших ни был привит против гриппа. Со 2 по 8 марта грипп унес жизни 9 человек.

В то же время в течение указанной недели от гриппа привито 216 человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 831 человек.



