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 Украинские дальнобойщики смогут вернуться из Словении по гуманитарному коридору

О создании гуманитарного коридора на маршруте Словения – Хорватия – Сербия – Румыния – Украина договорились власти стран, по территории он будет пролегать. Грузовики смогут двигаться по коридору с сопровождением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, готовых двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номере транспортного средства в адрес соответствующего департамента министерства", — сказано в сообщении.

Как отмечает Мининфраструктуры, Венгрия приняла решение по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита.

"Сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования к осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу после ее получения от посольства Украины в Венгрии и Министерства инноваций и технологий Венгрии", — подчеркивают в ведомстве.

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Согласно данным Мининфраструктуры, 12 транспортных средств, находившихся на словенско-венгерской границе, успешно ее пересекли и направляются в Украину.

По состоянию на 16 марта в мире насчитывается 168,768 тыс. чел., инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., выздоровели более 76,8 тыс. чел.

Источник: https://censor.net.ua/n3181798
 
 
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Грузовички уже заворачивают, нас в ближайшие 3 месяца ждёт уже товарный коллапс.
Надеюсь все уже диванами запаслись?)
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