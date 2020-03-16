 За границей коронавирусом инфицированы 7 украинцев, сотни украинских граждан находятся на карантине, - Кулеба

"Инфицированы пока семь граждан", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С лайнера "Grand Princess" возвращаются члены экипажа, если не ошибаюсь, их 35. На карантине находятся сотни украинских граждан во многих странах, в Египте - в гостиницах, в Бразилии - группа из 14 человек, а также в других", - добавил министр.
Самое плохое, что нет даже приблизительной даты окончания всего этого. Такое впечатление, что это вообще начало.
Похоже нас ждет что-то похожее на апокалипсис-с пустыми улицами и одинокими прохожими в масках
Мир стал маленьким - привычка кого-то жрать и трахать все подряд убивает людей, которые этого не делают.
Как-то странно все совпало - и кризис , и коронавирус , и война. Впервые у меня , оптимистки по жизни, нет за что зацепиться оптимизму.
Тем не менее оптимизм есть - дети не болеют практически и молодёжь, но карантин нужен, чтобы не було массового мора людей постарше.
Война буде остановлена - никто не воюет в таких условиях.
Товары будут создаваться, но не у нас!,а во всём мире - там, где у нас было уничтожено при кучме - на малых предприятиях.
Вирусы и войны не Зе начал и придумал - это глобальная мировая проблема, в которую нас затягивает , как в воронку. Есть ситуации, когда нация должна объединятся. Или ты думаешь порошенко своей грудью перекрыл бы вход в Украину коронавирус? Или он закончил ато за неделю?
У меня нет настроения с тобой спорить. Будь здорова и не болей, этим ты внесёшь свой хотя бы один позитивный вклад в будущее Украины