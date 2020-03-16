 За границей коронавирусом инфицированы 7 украинцев, сотни украинских граждан находятся на карантине, - Кулеба

"Инфицированы пока семь граждан", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С лайнера "Grand Princess" возвращаются члены экипажа, если не ошибаюсь, их 35. На карантине находятся сотни украинских граждан во многих странах, в Египте - в гостиницах, в Бразилии - группа из 14 человек, а также в других", - добавил министр.

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