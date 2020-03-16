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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (5363) украинцы (3139) Кулеба Дмитрий (292)

 Более 1,7 тыс. украинцев попросили о помощи в возвращении домой из-за границы, - Кулеба

1791 гражданин Украины официально обратился в посольства и консульства Украины за помощью в возвращении домой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта.

"По состоянию на 9 часов у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировалось 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из страны их пребывания", - сказал он.

Кулеба рассказал, что МИД в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой составляют "полную картину", где кто из украинских граждан находится, и анализируют, как помочь им вернуться в Украину.

"Будут использованы все возможности и все модели, чтобы помочь гражданам в этом тяжелом положении", - подчеркнул он.

По его словам, разрабатываются возможности эвакуации украинцев самолетами, также ведутся переговоры с партнерами из других стран о возможности транзита и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3181796
 
 
 Топ комментарии
 
Эвакуируйте меня ЗА границу. Например в Англию или США.
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Разве это не дело Министерства иностранных дел? Вот пусть и занимаются.
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А три месяца они о чем думали? А теперь как питух в жопу клюнул...так сразу возжелали в Украину вернуться....на шару разумеется....
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Разве это не дело Министерства иностранных дел? Вот пусть и занимаются.
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Эвакуируйте меня ЗА границу. Например в Англию или США.
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В Англии и США уже ****** начинается. А без денег там делать абсолютно ничего. Милостыню будешь просить ?
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А три месяца они о чем думали? А теперь как питух в жопу клюнул...так сразу возжелали в Украину вернуться....на шару разумеется....
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Вот наглядный пример работы толстожопых сидящих годами дипломатов , делайте выводы по работе и о критериях отбора ( кум,сват,брат, свой человек)
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Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.
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Їм подобалися демпінгові путівки.Бачили очі,що купували, -Їжте,хоч повилазьте !!!
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Нет. Это не проблемы людей. У них трансфер, т.е. доставка, уже оплачена. И те, у кого отдых закончился еще 13-14 числа до сих пор сидят в Египте. Это проблема туроператоров и перевозчиков. И государство должно было просто выполнить свою функцию регулятора. А людей просто тупо кинули.
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Я.За...! Але,кого,ця держава некинула Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6546
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Бомжевать и попрошайничать остается или жить вместе с бедуинами тоже вариант.
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Жену и дочь в гарем, сам крокодилов доить?
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та шо такое? когда я приглашал украинцев вернуться обратно...я говорил чисто фигурально.. я ждал богатых меценатов а не перепуганных заробитчан...та еще и с возможным вирусом...
Более 1,7 тыс. украинцев попросили о помощи в возвращении домой из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3335

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а яфкого хрестика в розпал вірусу ці "особі" попхалися на відпочинок????А тепер згадали і про сім'ї, і про дітей, і про роботу? То відпочивайте, люди...Раз розуму немає...Пробачте за емоційність, але оцей "похєризм" виводить з себе...А погтім соплі жують...та кричать !"караул"...Противно дивитися, коли "мамочки" поперлися в Турцію 8 березня(!!!), коли десятки тисячі померлих ховали по всьому світу...Святкували? А тепер "памгітєпрезідєнт"..." у нас дєті, работа"..
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Гребанные барыжники вспоимнили, что с Украины!
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Нас подвергают опасности из-за тех кто давно похерил Украину! Свалили за бугор, и скатертью дорога! это их выбор!
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Дивно. На сервісі, створеному польськими властями для повернення додому своїх загуляли за кордоном вуханів, зареєструвалося вже більше 30 0000 бажаючих. Їх вивезенням займеться авіакомпанія LOT (вона "напівдержавна", а робити їй і так більше нічого - всі аівіарейси, навіть внутрішні у Польщі скасовано), до вартості квитків доплатить держава та ЄС. На даний момент заплановано 111 рейсів.
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