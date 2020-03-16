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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов без масок, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба Киева предупреждает, что за отсутствие масок у продавцов магазины будут оштрафованы, 70 инспекторов уже проводят проверку

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на брифинге заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Рубан подчеркнул, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны либо носить маски, либо установить экраны между продавцами и покупателями. Также введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", - сообщил он.

По его словам, сегодня 70 инспекторов Госпотребслужбы проводят проверку. Рубан призвал сообщать по номеру 15-51 о случаях, когда персонал не соблюдает требований.

Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".

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Источник: https://censor.net.ua/n3181790
 
 
 Топ комментарии
 
МногоХодовОчка от зебилов. Большую часть масок продать по завышенным ценам в Европу, те, что не успели продать в Европу продавать ещё дороже у нас и штрафовать тех кто не купит по их огромным ценам маски В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов без масок, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1580
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Радуцкий продает... - обращайтесь к нему..
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Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", кто нибудь еще помнит в ухане не с рынка вирус пошел по белу свету.
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Радуцкий продает... - обращайтесь к нему..
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МногоХодовОчка от зебилов. Большую часть масок продать по завышенным ценам в Европу, те, что не успели продать в Европу продавать ещё дороже у нас и штрафовать тех кто не купит по их огромным ценам маски В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов без масок, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1580
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А Радуцького хто оштрафує за те що продав всі маски в Китай?
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Оказывается работа на заводе имеет свои преимущества, тот же респиратор имеется, да и носить никто не заставляет. Вот уж не думал, что так свезёт.
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Говоря о продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и рынки будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", кто нибудь еще помнит в ухане не с рынка вирус пошел по белу свету.
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Во-первых - там был закрытый рынок, во-вторых - уже опровергли - нулевой пациент не ходил на рынок.
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это прикол про закрытый рынок? А у нас все открытые, те что стихийные, возле остановок и станций метро, с максимальными санитарными нормами?
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Исследователи, однако, также установили, что 27 из 41 пациента, которые попали в больницу на ранних стадиях вспышки, "имели отношение к рынку".
Сейчас наиболее вероятной остается гипотеза ВОЗ о том, что вспышка коронавируса началась на рынке, а сам Сovid-19, очевидно, передался от живого животного человеку-хозяину, от которой потом началось распространение среди людей.
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в Ухани вирус пошёл с лаборатории... так шо вирус искусственно выведенный , ещё и с какими-то генами или телами спида..
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щас докуя версий , ось ще одна - жаба с кажаном іпали гадюку, а потім ії зїли..
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почитай про рынок в ухане, там столько всего продавали, не пойму почему называли рыбный рынок? Там без лаборатории могло что угодно образоваться.
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Думайте над 100% упаковкой продуктов питания
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Рынок - массовое скопление людей в ограниченном пространстве, у товарища с квалификацией все в порядке.
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Ага, на рынке лежит товар, на который благополучно кашляют покупатели....типа кондитерки в открытых ящиках в супермаркетах... В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов без масок, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 667
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на открытом воздухе все сдувает, специалист сказал.
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Ось щойно приїхав з оптовичка - один в масці на десятки покупців і продавців. Дивилися як на ідіота. але я звик йти проти течії (маски куплені ще позаминулого року).
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Подождите, так ЗЕлебобики визжат на каждом углу, что маски НЕ помогают здоровым, а только заболевшим..
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Помогают - без маски выдываемые тобой вирусы и бактерии распространяются на метр-полтора, с маской - на 30 см - это весьма существенно.
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Ты все перепутал, дурачек: маски помогают не заболевшим - маски помогают уменьшить распространение вируса ОТ заболевших.
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Так казали,що прості маски здоровим не допомагають.
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совет ,не реклама .... покупайте в маленьких магазинах ,ассортимент меньше ,но и риска меньше ...
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Риска не меньше, тк в больших супермаркетах ты можешь меньше контактировать с персоналом, набирая продукты самостоятельно, а с людьми - только в той же очереди, как и в маленьком. Причем в большом супермакете больше помещение, а значит - меньше концентрация того, что выдыхают.
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я сел в машину ,проехал по лавочкам с одним продавцом , через стекло видя отсутствие покупателя или подождав выхода , купил что хотел ,чем это хуже?
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Якщо б було так - у Китаї не арештовували б за те, що вийшов без маски на вулицю і лікарі не носили б маски. Вони допомогають сменшити розповсюдження хвороби.
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Тож кажуть, що ті маски до плоту...😞 Хтось пояснить ?
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Ну це якщо маски продавати під час епідемій, то вони не допомагають. А от штрафувати за відсутність масок, корисно для якихось ужратих рил.
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********))) готовимся оплачивать маски от ЗЕбилов по 100грн/штука))) ******** зебилы, но жадные *****
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Рома на местах ещё далеко не Зебилы, а дебилы янека в шоколадной обёртке.
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продали маски, а теперь будут штрафовать за то шо их нету..
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А не подскажете где их взять ? Клоуны мародеры!
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Радуцкий вам продаст, не извольте беспокойтся. По цене золота.
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Маску должен носить больной, а не здоровый У Києві штрафуватимуть магазини за продавців без масок, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1288 А здоровый должен носить лепесток или снежок + пртивочумные очки
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В АТБ уже пару дней весь персонал в масках.
Ни в одном другом магазине продавцов в масках нет.
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П р а в и л ь н о е р е ш е н и е! Ату их! Наш дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог - на голову надеть заставил вонючий кирзовый сапог. В Харькове в магазинах после туалетной бумаги пропало хозмыло. Складывается такое впечатление, что нас специально заставили вытирать жопу пальцем, а теперь этот палец нехреном помыть. Гепа рулит.
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