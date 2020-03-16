 Обращение к Зеленскому из-за отказа власти от защиты суверенитета Украины появилось на сайте ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы обращения отмечают, что запланированное на 25 марта 2020 года подписание "Консультативного совета" в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, полноценными участниками которой должны стать представители Украины и так называемые "представители" "отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не допустимо.
"Такое намерение в случае его осуществления неизбежно приведет к всеобщему политическому и юридическому признанию российской агрессии и оккупации государством-агрессором отдельных районов Донецкой и Луганской областей как якобы внутреннего конфликта на Востоке Украины. Такое признание будет прямо способствовать свертыванию санкций, введенных цивилизованными государствами мира против Российской Федерации в связи с агрессией на Востоке Украины и оккупацией соответствующих территорий.
Такое признание прямо приведет к перекладыванию юридической, в том числе и материальной ответственности за человеческие и материальные потери во время российской агрессии в полном объеме с Российской Федерации на Украину, а следовательно - на украинский народ.
Такое признание будет прямо способствовать уклонению от ответственности военных преступников за совершенные преступления против украинского народа и мировых принципов гуманности и потому лишит украинский народ права на справедливость.
Такое признание среди прочего приведет к разрушению позиции Украины и украинских жертв по делам в Международном уголовном суде, Международном суде ООН, Европейском суде по правам человека, иностранных арбитражах по делам, связанным с российской агрессией.
Такое признание станет фактическим отказом Украины от эффективной стратегии деоккупации Крыма и лишит ее перспектив европейской и евроатлантической интеграции вопреки интересам украинского народа. В свою очередь свертывание санкций и ослабление правового давления на Российскую Федерацию неизбежно приведет к облегчению разведывательно-подрывной деятельности Российской Федерации в Украине, эскалации российской агрессии и захвату государством-агрессором новых территорий Украины", - говорится в тексте заявления.
"Требуем от президента Украины немедленно прекратить соответствующие действия против интересов украинского народа и привлечь их организаторов и пособников к политической и уголовной ответственности", - призывают авторы.
Ознакомится с полным списком подписавших заявление, а также присоединиться к нему можно по ссылке.
І те, що наріт перестав голодувати, після узурпатора Порошенка, свідчить зникнення Індексу «борщового набору» з «1+1».
и не папашка евойный
Киев, 14 марта
Отсырели памперсы.
Зеля среагирует только на звук выстрелов или горящих шин...
Пофигу ему эти обращения не его народа...
Всикайтесь і далі.
Просто интересно
https://www.youtube.com/watch?v=Fr4azRReS5Q
Предатель Украины крупный российский бизнесмен Ермак сделал еще один очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) 11 марта в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты Малороссийской Федерации (в перспективе 9-го федерального округа РФ). 10 сенаторов палаты назовут Ермак с Зеленским, а 10 моторыл с российских автопомоек назначат российские оккупационные власти. Эти 20 государственных мужей с правом решающего голоса и займутся урегулированием внутреннего малороссийского конфликта с участием 4 доброжелательных внешних наблюдателей от Франции, ФРГ, РФ и ОБСЕ.
Последующие три дня внушительная туша господина продюсера умудрялась ужом вертеться на ещё сохранившихся в Киеве дискуссионных ток-шоу.
При этом он постоянно повторял на ломаном украинском языке два прописанных ему российскими кураторами тезиса: один хитрожопый и один тупо лживый.
Разберём сначала хитрожопый: невыгодные Украине минские соглашения были подписаны прежней властью, они нам не нравятся, но мы вынуждены их выполнять.
Минские соглашения действительно были задуманы Москвой как инструмент покорения всей Украины под фальшивым предлогом восстановления её территориальной целостности. Полностью контролируемая Кремлем раковая опухоль ОРДЛО должна была, по его замыслу, легализоваться вместе со своими двумя армейскими корпусами и пыточными подвалами в украинском правовом и политическом поле и беспрепятственно расшириться на всю территорию Украины.
Можно сколько угодно критиковать, бичевать, проклинать предыдущую украинскую власть. Но нельзя отрицать одного факта. Четыре с лишним года (до 12 июля 2019 гола) украинская дипломатия уверенно противостояла этому замыслу.
Она парировала замысел Кремля собственной трактовкой минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод российских военнослужащих и вооружений из зоны конфликта. И эта украинская позиция пользовалась полной поддержкой международного сообщества. Кремлевская аргументация «ихтамнет» категорически не принималась.
Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. В отношении РФ действовали достаточно серьёзные политические и экономические санкции, наложенные именно за невыполнение Россией минских соглашений. Украина постоянно выигрывала процессы против РФ в международном морском трибунале, Гаагском трибунале, арбитражных судах. Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший 12 июля со своим тогдашним куратором Сурковым протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства, направленные на реализацию кремлевского замысла. В частности, на проведение оккупантами на оккупированной территории «выборов», «победители» которых получат статус легитимных украинских политических деятелей.
А теперь тупая и откровенно наглая ложь Ермака: если мы не будем выполнять требования Москвы «по выполнению минских соглашений», то Запад снимет с РФ санкции. «Западные партнеры нас постоянно об этом предупреждают», - доверительно подмигивал Ермак аудитории, как бы посвящая ее в кухню «большой политики».
Когда Ермак предстанет перед трибуналом по обвинению в государственной измене, на одном из первых судебных заседаний будет продемонстрирована запись заседания Совета Безопасности ООН по минским соглашениям от 18 февраля 2020 года.
Заседание было созвано по инициативе кремлевских хозяев Ермака с намерением обличить Украину за «невыполнение минских соглашений» и убедить западные державы снять санкции против РФ и ввести санкции против Украины. Но оно обернулось триумфом украинской дипломатии, той украинской дипломатии, которая последовательно проводилась до 12 июля 2019 года.
Три часа подряд я смотрел трансляцию этого заседания Совбеза, не отрываясь, от первого до последнего кадра. Один за другим представители ведущих стран Запада - США, Великобритании, Германии (!) - беспрецедентно жестко осуждали Российскую Федерацию за агрессию, за оккупацию украинских территорий, за продолжение войны и за невыполнение ею всех базовых положений минских соглашений - прекращение огня, вывод тяжелых вооружений, вывод военнослужащих и «добровольцев», освобождение удерживаемых лиц, допуск ОБСЕ к любым объектам на оккупированных территориях. Все они подчёркивали, что санкции западных держав в отношении РФ будут поддерживаться до окончательной ликвидации всех последствий российской агрессии.
Ни одного упрека в адрес Украины по поводу якобы невыполнения ею минских соглашений, либо по любому другому поводу, не прозвучало ни от них, ни от представителей тех стран, которые высказались в сдержанно отстранённом ключе, - КНР, Франция, ЮАР.
Блестяще отстаивал интересы своей страны Сергей Кислица. Прекрасно выступил представитель Эстонии, следующей потенциальной жертвы агрессии «хорошего Гитлера», задумавшего взять реванш за падение СССР и переиграть заново мировую историю. (В Эстонии понимают, что украинские военные на линии соприкосновения с ОРДЛО защищают сегодня и балтийские страны. Как заявила на днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд, - «Нам необходимо поддержать Украину. Для нас на карту поставлено всё.»)
Одна мысль не покидала меня эти три часа, и, я уверен, всех тех, кто в Украине смотрел трансляцию заседания СБ. Как удалось слугам народа при таком уровне мировой солидарности с Украиной опустить страну в положение жалкого чмо, вынужденного униженно оправдываться за какие-то невыполненные домашние задания и искательно заглядывать в глаза кремлевскому диктатору, выслушивая его раздраженные поучения и новые требования?
На следующий день я публично высказал украинским друзьям свои скромные соображения о том, как закрепить и развить этот блестящий успех Украины на самой значимой международной площадке.
Они очень просты и ещё более актуальны сегодня. Поэтому позволю себе их повторить.
Во-первых, уволить и отдать под суд изменника Ермака.
Во-вторых, выступить с принципиальной Декларацией по вопросам прекращения войны и достижения мира:
Прошедшие после подписания минских соглашений 5 лет показали, что российская сторона не имеет ни малейшего желания выполнять базовые положения этих договоренностей: прекращение огня, вывод из зоны конфликта своих военнослужащих, наемников, военной техники. В этих условиях любое обсуждение «политического урегулирования» является лицемерием, прикрывающим планы дальнейшей российской агрессии. Эти планы Москва не скрывает, постоянно озвучивая их говорящими головами марионеточных «руководителей» ОРДЛО.
Украина, как и все международное сообщество, никогда не признает результатов российской аннексии Крыма и части Донбасса и будет добиваться возвращения оккупированных территорий всеми дипломатическими средствами. И это возвращение состоится. Ответственность за все, что происходит на этих территориях, несут, в соответствии с нормами международного права, оккупационные власти.
Как участник нормандского формата, Украина полагает, что этой структуре следует сосредоточиться сегодня на политическом принуждении Москвы к выполнению ключевого пункта минских соглашений - устойчивое перемирие под международным контролем на линии соприкосновения сторон. Надо просто, чтобы они перестали стрелять.
Украина требует также немедленного освобождения сотен своих заложников, томящихся годами в пыточных подвалах ОРДЛО и в российских тюрьмах в Крыму и на территории России.
P.S.
Москва, Кремль. Ленин Молотову. 19 марта 1922 г.
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления.
Москва, Кремль. Путин Ермаку. 19 марта 2020 г.
Дорогой товарищ Ермак,
Именно теперь и только теперь, когда выявлены сотни, если не тысячи зараженных коронавирусом, мы можем (и поэтому должны) с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления форсировать присоединение «Украины» к ОРДЛО и провести федерализацию Малороссии. Товарищ Козак передал вам все практические инструкции. При малейших колебаниях буржуазного хлюпика Зе отрежьте ему со всей пролетарской непреклонностью то, чем он так любил играть на рояле на корпоративах кровавого барыги.