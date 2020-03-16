 Обращение к Зеленскому из-за отказа власти от защиты суверенитета Украины появилось на сайте ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы обращения отмечают, что запланированное на 25 марта 2020 года подписание "Консультативного совета" в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, полноценными участниками которой должны стать представители Украины и так называемые "представители" "отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не допустимо.

"Такое намерение в случае его осуществления неизбежно приведет к всеобщему политическому и юридическому признанию российской агрессии и оккупации государством-агрессором отдельных районов Донецкой и Луганской областей как якобы внутреннего конфликта на Востоке Украины. Такое признание будет прямо способствовать свертыванию санкций, введенных цивилизованными государствами мира против Российской Федерации в связи с агрессией на Востоке Украины и оккупацией соответствующих территорий.

Такое признание прямо приведет к перекладыванию юридической, в том числе и материальной ответственности за человеческие и материальные потери во время российской агрессии в полном объеме с Российской Федерации на Украину, а следовательно - на украинский народ.

Такое признание будет прямо способствовать уклонению от ответственности военных преступников за совершенные преступления против украинского народа и мировых принципов гуманности и потому лишит украинский народ права на справедливость.

Такое признание среди прочего приведет к разрушению позиции Украины и украинских жертв по делам в Международном уголовном суде, Международном суде ООН, Европейском суде по правам человека, иностранных арбитражах по делам, связанным с российской агрессией.

Такое признание станет фактическим отказом Украины от эффективной стратегии деоккупации Крыма и лишит ее перспектив европейской и евроатлантической интеграции вопреки интересам украинского народа. В свою очередь свертывание санкций и ослабление правового давления на Российскую Федерацию неизбежно приведет к облегчению разведывательно-подрывной деятельности Российской Федерации в Украине, эскалации российской агрессии и захвату государством-агрессором новых территорий Украины", - говорится в тексте заявления.

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"Требуем от президента Украины немедленно прекратить соответствующие действия против интересов украинского народа и привлечь их организаторов и пособников к политической и уголовной ответственности", - призывают авторы.

Ознакомится с полным списком подписавших заявление, а также присоединиться к нему можно по ссылке.