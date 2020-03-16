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 Политика Украины, Общество
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 Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий

Административная ответственность за нарушение обсервации в условиях эпидемии коронавируса может предусматривать штрафы от 17 тысяч до 34 тысяч гривень, а умышленное заражение людей предусматривает уголовную ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, у которого есть справка от врача, где установлен диагноз, и он находится или в самоизоляции (потому что не все из-за коронавируса должны быть госпитализированы, а только те, кто в тяжелом состоянии, где нужна реанимация, и опять-таки, это не выдумка Украины, это во всем мире так происходит), либо человек с инфекционной больницы встал и ушел. Он подвергает людей опасности, и здесь может быть ответственность административная или уголовная, если человек предупрежден, что он точно является разносчиком болезни, он должен знать, что будет опасность уголовной ответственности. В отношении административной ответственности - это штрафы которые, как подсчитали МВД, - это от 17 тыс. до 34 тыс. грн", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что в европейских странах такие штрафы составляют около 2000 евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

Отвечая на уточнение, какая уголовная ответственность может грозить человеку за умышленное заражение других, Радуцкий ответил: "Сейчас существует 325 статья Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за распространение опасных болезней".

Радуцкий добавил, что такие предложения еще обсуждаются.

Статья 325 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Так, нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, карается штрафом до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств проект закона, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом, а также предусматривает план действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии.

На заседании согласительного совета в понедельник, 16 марта, представители фракций и групп договорились провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов для противодействия распространению коронавируса во вторник, 17 марта, в 8:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3181772
 
 
 Топ комментарии
 
Великий комбинатор Радуцкий. Наварился на масках, маски кончились, теперь на штрафах заработает.
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медицинский маски, которые ты продал за границу, верни в страну, скотина!!!..
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Фельдшер Смерть, где маски?
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Да вы посмотрите на него, как он лапки потирает.
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Великий комбинатор Радуцкий. Наварился на масках, маски кончились, теперь на штрафах заработает.
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с вами всё понятно: сохраняете свои жИрные жЁпы, а об людей вытираете ноги Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3587
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А это фото сделала Ангелина Багдасарян в Калифорнии. Люди стоят в очереди за патронами. Говорят, что это необходимость, чтобы защитить себя от нападений и грабежей.

У нас раскупают еду, американцы - оружие.
Американцы действуют по принципу - кто имеет оружие и патроны тот будет иметь и еду во время эпидемии.
Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 787
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Харе брехать и манипулировать. Американцы сейчас раскупают абсолютно все - и в первую очередь именно еду. К открытию супермаркетов собираются огромные очереди и с полок сразу сметают все!
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медицинский маски, которые ты продал за границу, верни в страну, скотина!!!..
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Моня, так "хто спи**ив маски"?
Интересно, будут с плакатами ходить?))
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Кассовые аппараты больным тоже нужно выдать,пусть платят за кашляние и чихание,зелька одобрит.
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Якщо заражений кашляне на людей.Куди ви його посадите? В нас є окремі тюрми? Все стає схоже на повний абсурд і люди ведуться.Я вже в котре нагадаю.в нас війна з московоитами.Не далеко від кордонів вони тримають багатотисячне військо.
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Этот поц на проданные в Китай маски себе котлы весёлые купил- по цвету манжет:
Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 789
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так выглядит коронавирус.., циничный, лицемерный, алчный
запомните.
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Радуцкого за продажу НЗ масок вздернуть на рее, Иуду!
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Сначала посадить ректально на рею, а потом, как насидится, и вздернуть Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4262
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Ой смешно. Да вы с курильщиков за курение в общественных местах положенную штуку грн сбить не можете, как вы собрались за такое штрафовать???
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Свой зеленый барыга на соплях для осла зелени.
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Шлях би тебе курва трафив. Ти коли радуцький повернеш бабло за 984 тони медичних масок, що ти скомуніздив разом з припіздєнтом Вовкою Сцикуном і міністервою скалєцкой ?
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Боюся навіть уявити що вони наприймають під прикриттям карантину.
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человек присмерти умирает а ему еще штраф 34 косаря ....
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ну так а шо - шоб человек просто умер и ничего с него не содрать? - это не наши методы
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слуги как всегда - мы вас обдерем,накажем и посадим - а прянике когда ? - мораторий на уплату налоги,нет процентам и так далее ? - где - не народная это власть ,хотя я и так о этом писал, перед выборами
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А торгівля медичними масками під час коронавірусу на скільки потягне?
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РаДаунуцкий. Что то тебе забагато. Закрий свого писка шмаровозе!
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Правильно, штормите мразей гастеров, пусть платят за предательство!
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Грязный ублюдок, в больницу теперь лучше не обращаться , лучше так сдохнуть чем в голодн в больничке в куче дерьма
Зегнида готов лечиться со всеии, или наторговпл масками на личную больницу?
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Хтот подонок какие гарантии качесва прибывания в больничке даёт?
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О, штрафы по европейским расценкам, а зарплаты когда будут как в Европе?
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