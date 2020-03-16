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 Киевские новости, Здоровье
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 Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник утверждает, что столица обеспечена тестами для определения заражения человека коронавирусом.

"Тесты есть, тестами город обеспечен. На сегодня на вечер ожидаем еще около 4 тыс. тестов для лечебных учреждений города Киева", - сказал он на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поворознюк также отметил, что на таможенной территории Украины уже есть 100 тестов, которые дают результат по анализу слюны. "Сначала были по крови, теперь есть и по слюне. Мы их протестируем, и до конца недели у нас будет также достаточно количество тестов для определения заболевания коронавирусом", - сказал Поворозник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181769
 
 
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Все брехня.Людей зараз дурять.аж гай шумить.Причому дурять усюди і наганяють паніку.
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скоро прибудут и ставшие уже классикой, тесты "по моче".
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В Києві, можливо, і є, а от інші міста і села під великим питанням, а тут на все воля Божа.
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опять ИБД. тесты найдутся. ищите аппараты ИВЛ, засранцы? что? давно нашли и загнали? тады под суд падлюк! Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА - Цензор.НЕТ 7423
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Конечно, тесты есть - в клинике для президента и депутатов.
Для людей - хер на бдюде. Масок нет.
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за нас играет сам Бог..., иначе вот эту картинку объяснить не возможно... Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 9150
ну.., или власти ни хрена не знают..., и ничего не умеют...

Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 2071
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сало, на гороховій соломці, та з часником! ))
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Лео Кот А чому не можливо? Італія,Франція і інші країни,це прохідні двори.Там повно було заражених китайців.
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Oleksii@lxvslnk





В итальянском госпитале закончились клапаны. Ребята принесли 3д принтер, на месте сделали макеты и начали печатать дыхательные клапаны. Поставщик клапанов обиделся.
https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152



ru_yeti@ru_bigfoot 3 ч

Ровно аналогичная история была с автоматическими инсулиновыми шприцами, которые неожиданно сильно подорожали из-за жадности патентообладателя...



Франческа@alter_ego2222 19 мин

Что значит обиделся? Если ему заплатят за эти клапаны, то вопрос урегулирован. Врачи, фармацевты - все должны получить оплату.
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это хорошо ,плохо , что они определяют заражение в конце инкубационного периода а не сразу, ну прогресс вселяет оптимизма ,что то власти начали делать
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