 Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

"Тесты есть, тестами город обеспечен. На сегодня на вечер ожидаем еще около 4 тыс. тестов для лечебных учреждений города Киева", - сказал он на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поворознюк также отметил, что на таможенной территории Украины уже есть 100 тестов, которые дают результат по анализу слюны. "Сначала были по крови, теперь есть и по слюне. Мы их протестируем, и до конца недели у нас будет также достаточно количество тестов для определения заболевания коронавирусом", - сказал Поворозник.

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