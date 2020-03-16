 Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА

"Тесты есть, тестами город обеспечен. На сегодня на вечер ожидаем еще около 4 тыс. тестов для лечебных учреждений города Киева", - сказал он на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Поворознюк также отметил, что на таможенной территории Украины уже есть 100 тестов, которые дают результат по анализу слюны. "Сначала были по крови, теперь есть и по слюне. Мы их протестируем, и до конца недели у нас будет также достаточно количество тестов для определения заболевания коронавирусом", - сказал Поворозник.
Для людей - хер на бдюде. Масок нет.
ну.., или власти ни хрена не знают..., и ничего не умеют...
Oleksii@lxvslnk
В итальянском госпитале закончились клапаны. Ребята принесли 3д принтер, на месте сделали макеты и начали печатать дыхательные клапаны. Поставщик клапанов обиделся.
https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152
ru_yeti@ru_bigfoot 3 ч
Ровно аналогичная история была с автоматическими инсулиновыми шприцами, которые неожиданно сильно подорожали из-за жадности патентообладателя...
Франческа@alter_ego2222 19 мин
Что значит обиделся? Если ему заплатят за эти клапаны, то вопрос урегулирован. Врачи, фармацевты - все должны получить оплату.