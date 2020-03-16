 Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, об этом пишет издание El Pais.

По его словам, умерли 309 человек. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид.

"Сейчас в Испании есть 9191 случаев", — сказал Симон.

В воскресенье Минздрав информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.

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Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента, о чем сейчас активно говорят испанские чиновники.