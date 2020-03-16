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 Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309

По меньшей мере 9191 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, об этом пишет издание El Pais.

По его словам, умерли 309 человек. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид.

"Сейчас в Испании есть 9191 случаев", — сказал Симон.

В воскресенье Минздрав информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.

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Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента, о чем сейчас активно говорят испанские чиновники.

Источник: https://censor.net.ua/n3181767
 
 
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київський тремпель імені Тараса Шевченка@grekhov





уникайте контакту з людьми із симптомами грві. мінімальна дистанція - 1,5 метра

Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309 - Цензор.НЕТ 1449
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Тобто ,вірус пролітає 1,5 метра і падає на землю як камінь?
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Краплі шмарклів зараженої людини за 1,5 метри опускаються настільки нижче "повітрезабірника" та очей іншої людини, що ймовірність зараження падає до фонової.
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Вірус взгалі не літає сам по собі. А краплі, в яких він розповсюджується, дійсно падають.
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може піде сторожем на ліпецьку хвабрику? )
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цікаво, скільки зебілів вже зіграло в ящик?
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******** мабуть рятує святий Цензор, бо ніде більше не попадаються.. може теж передохли Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309 - Цензор.НЕТ 8426
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А ти чого босий ходиш? Що , останні лапті замість маски носиш . Так все рівно не допоможе. Коронавірус в першу чергу заражає осіб з низьким рівнем інтелекту і ослаблених Зє-вірусом. )))
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Зате виборці Зеленського ніколи не хворіють менінгітом.
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Терміново відправити в Іспанію всіх слуг урода та опозежистів для допомоги братньому іспанському народу . Заразу заразою вишибають . Коронавірусу - Но пасаран !
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срочно эвакуировать в Украину всех испанских заробитчан!! и больных испанцев!! и короля Испании и его папу!!!.. всі до нас, бо ми гостинні!!
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Не знаю про заробитчан ,а вот Пэдро эвакуировался из своего поместья ...
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Так він же кажуть давно втік з України та ще з собою і три вагони доларів забрав?
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