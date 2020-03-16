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 ЕС закроет почти все внешние границы из-за коронавируса, - премьер Словении Янша

Европейский союз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, исключением станут Швейцария, Исландия, Норвегия и Великобритания.

"Наконец-то хорошие новости от ЕС. После разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен: ЕС закрывает свои внешние границы (за исключением Швейцарии, Исландии, Норвегии и Великобритании)", - написал Янша.

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По словам словенского премьера, Евросоюз сейчас завершает приготовления к вводу соответствующих ограничений. В настоящее время проводится видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, а завтра конференцию проведут главы правительств и государств, после чего будет принято решение о закрытии внешних границ ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3181764
 
 
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Кстати , в связи с произошедшим в Кремле антигосударственным переворотом , пора украинским властям сделать заявление о непризнании ***** и его власти , как нелигитимной , и прекратить всякое сношение с Кремлём , закрыть границы с Мордором и признать мордовских орков нечистью , подлежащей полному исстреблению .
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в нашому містечку двоє хворих на ковід19, але всіх врачів взяли на підписку о нєразглашенії. Та село невелике, а ше сказали нікому не казати, - то рознеслось за пів-дня по всьому району. Кажуть, повезли в гУмань
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самого кості ломить, тяжко дихати... серце болить...
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Альона@Anatoliivna





Поліція Солт Лейк Сіті просить злочинців на період епідемії утриматись від злочинної діяльності. Як тільки епідемія піде на спад, то поліція додатково повідомить, коли можна буде повернутись до "звичних" справ.
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