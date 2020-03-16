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 Решение о закрытии Киева на въезд и выезд пока не принимали, - КГГА

Комиссия КГГА пока не принимала решение о закрытии Киева на въезд и выезд в связи с карантинными мерами. Ограничения несут рекомендательный характер.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Об ограничении передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, а также передвижении в общественных местах без крайней необходимости имеет исключительно пока рекомендательный характер. Учитывая то, что была закрыта большая часть развлекательных и торговых заведений - это сдерживает переток людей", - отметил Поворозник.

По его словам, комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Сегодня комиссия в части закрытия города на въезд или на выезд решения не принимала. И пока такие решения не планируются принимать", - сказал он.

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Напомним, Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3181762
 
 
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Охрєнєть -пряма заборона носить рекомендований х-р?
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если Киев закроют, то зельцман не сможет ездить в офис -он же не киевский.
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Думаешь ЗЕ еще работает или что то в етой стране решает? Наивный ты.
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Вы сначала границы и ОРДЛО перекройте. Какое вы имеете право ограничивать право на передвижение внутри страны
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