 Решение о закрытии Киева на въезд и выезд пока не принимали, - КГГА

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Об ограничении передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, а также передвижении в общественных местах без крайней необходимости имеет исключительно пока рекомендательный характер. Учитывая то, что была закрыта большая часть развлекательных и торговых заведений - это сдерживает переток людей", - отметил Поворозник.

По его словам, комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Сегодня комиссия в части закрытия города на въезд или на выезд решения не принимала. И пока такие решения не планируются принимать", - сказал он.

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Напомним, Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта.