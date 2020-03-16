 Местные власти Полтавы, Николаева и Сум усилили карантин

Полтава, Николаев и Сумы приняли решение о введении жестких мер безопасности во время карантина из-за распространения коронавируса. Соответствующие решения были приняты Полтавским, Николаевским и Сумским горсоветами 16 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Полтава

Со вторника, 17 марта, в городе закрываются все торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания. В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и железнодорожные вокзалы, больницы и ОМС. Сейчас в городе проводят скрининг температуры пассажирам на вокзалах, а также дезинфекцию коммунальных рынков.

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Николаев

Также с 17 марта в Николаеве временно останавливается работа таких объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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Сумы

Городской глава Сум Александр Лысенко перейти на дистанционную работу органам местного самоуправления, а также руководителям предприятий всех форм владения. Также поручено перепрофилировать больницы №4 и №5 в инфекционные. Кроме этого в горсовете планируют аккумулировать дополнительные средства из резервного фонда на медицинские защитные средств и препараты.