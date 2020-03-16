 Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус

"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал нардеп в ходе заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.
"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.
От поперло нищебродам зебильным наконец-то...
А с зебилами у ЗЕбанария и так никаких проблем - навешал лапши, насцал в глаза и до следующего видосика.