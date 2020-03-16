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 Политика Украины
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 Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус

Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус(СН).

"С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал нардеп в ходе заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

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"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3181757
 
 
 Топ комментарии
 
а платить надо - а можно спросить с чего платить - если народ на карантине не работает?
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Спасибо вам, отцы родные!!! Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2822
От поперло нищебродам зебильным наконец-то...
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Оплату нужно отменить полностью,владельцы облгазов и прочих облэнерго покупают себе виллы во Франции за сотни миллионов - не обеднеют на тех с кого все это время драли три шкуры.
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а платить надо - а можно спросить с чего платить - если народ на карантине не работает?
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кто не работает? в Харькове все работают, или ты про "бедных учителей и преподов?" Которые сидят дома сейчас и получают зарплату?
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А в сфере обслуживания и торговли никто из людей не работал, только роботы? Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7745
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а шо барыгам базарным делать.. на каком столбе вешаться?.. хотя скорее будут вешаться не они, а те, кто нан них работает т.е. простые украинцы..и вам желаю, того, что вы им желаете
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_Ты сам себе придумал чего я кому желаю, и сам же на это отвечаешь? Даже не знаю что на это сказать...
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Я не понял пока будут ли работать банки? Банкоматы? Обменники?
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ну с банкоматами сделают просто. шоб пальцами по клавише не тыкать, подвергая себя опасности и задерживая очередь, после того как он проглотит карту, просто нужно будет громко и отчётливо произнести пинкод.
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Спасибо вам, отцы родные!!! Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2822
От поперло нищебродам зебильным наконец-то...
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"Я би на місці ссикла кожен виступ починав би з фрази: "Ви мене самі обрали, є-лани. Так шо закрили пи-даки!"" Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2662
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Вот поэтому ЗЕ дюже мешают патриоты Украины, ветераны, волонтеры.

А с зебилами у ЗЕбанария и так никаких проблем - навешал лапши, насцал в глаза и до следующего видосика.
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Оплату нужно отменить полностью,владельцы облгазов и прочих облэнерго покупают себе виллы во Франции за сотни миллионов - не обеднеют на тех с кого все это время драли три шкуры.
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херус як там з платіжкою за газ з доставкою дві й надалі ...скоти брехливі ... хто ж буде різати курей (гоїв) що приносять вам пейсячому кодлу золоті яйця (гроші) ...
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"Конечно, платить за ЖКХ необходимо"...с фигали?
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Це добре. У сусідки собака вже місяць з під купи дров не вилазив.Боявся.
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