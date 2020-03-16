 Метро Киева работает в обычном режиме, дезинфекция на станциях проводится дважды в день

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что дезинфекцию на станциях проводят дважды в день (пол, поручни эскалаторов, кассовые окна, ручки дверей). Дезинфекцию поездов проводят перед выдачей на линию в депо. Для дезинфекции используют средства Тентамин, Тентамин +, Биолонг, Антихлор

Сотрудникам метро, ​​которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Машинисты проходят осмотр перед сменой.

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"Для пассажиров размещена информация в каждом вестибюле с рекомендациями Минздрава. Проводится аудио-информирование о рекомендательном масочном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время метро работает в обычном режиме.

Напомним, столичные власти усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.