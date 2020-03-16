 Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине. Состав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ он подписал в понедельник. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В связи с тем, что "распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID- 19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины" Президент постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.
Согласно Указу, Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:
- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;
- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.
В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:
Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета
Аваков Арсен Борисович - министр внутренних дел Украины
Данилов Алексей Мячеславович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Дейнеко Сергей Васильевич - председатель Государственной пограничной службы Украины
Емец Илья Николаевич - министр здравоохранения Украины
Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента Украины
Криклий Владислав Артурович - Министр инфраструктуры Украины
Кулеба Дмитрий Иванович - министр иностранных дел Украины
Ляшко Виктор Кириллович - заместитель Министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины
Таран Андрей Васильевич - министр обороны Украины
Tимошенко Кирилл Владленович - заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета
Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины
Шефир Сергей Нахманович - первый помощник Президента Украины
Шмыгаль Денис Анатольевич - премьер-министр Украины.
Перший номер- ну це звісно Гарант, а далі чого по алфавіту?
Старичье вымрет. Нас тоже касается.
а на людей начхати
Боже, пошли хоть капельку ума... Комитет для того и создается, чтобы контролировать правительство и министерства умными, квалифицированными и честными людьми, которые имеют уважение в обществе.
А этот блин президент дал просто еще одно название Кабмину, которые будут сами себя контролировать и сами себе давать советы и рекомендации.
Проще было себя назначить Верховным Канцлером всех министров и забрать себе ключи от входной двери в Кабмин....
В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:
Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета....
Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3181751
З такими координаційними радами Кремль може спати спокійно за майбутнє Малоросії ))
Ни одного инфекциониста или вирусолога. Профессия клоуна - беда нации.
Без толку, но #поприколу!
Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук… Жлобские туроператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор…
Такие возмущенные оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах…
Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом.
И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ…
Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать.
Что нередко и делает большой цивилизованный мир.
Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну.
У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах.
Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками.
«Давай в два раза поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..
В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине.
Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение.
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И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)…
Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки.
Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей, и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите…
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Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину.
У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично…
Штабісти...
ЗеКоМанда - где Зе- это зеленский, Ко- это коломойский, а оканцовка- это, что ждёт Украину. И оказывается, что это правда.
Что старые, что новые лица, все это одна ЗеКоМанда.
Нах твой совет если УЖЕ все просрано? Хотите на последок как Юля в свое время баблосов поднять?