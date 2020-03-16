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Все про:избиение (9375) суд (22967) Найем (515) Найем Маси (78)

 Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем

Сегодня в Шевченковском суде состоялось очередное судебное заседание по делу об избиении 30.04.2018 в Киеве экс-нардепа Мустафы Найема.

Об этом сообщил его брат, адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ

"Обвиняемые Саитовы Ахмед и Магомед-Салих во время своего допроса внезапно потеряли память и на большинство вопросов отвечали, что ничего не помнят. Обвиняемый Умолт Тамербулатов после допроса своих друзей вообще отказался давать показания. Не понятно, он испугался или также забыл", - написал он.

По его словам, адвокаты, руководствуясь принципом состязательности сторон и свободы в представлении своих доказательств, подали три ходатайства для обеспечения объективного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства.

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"Из трех ходатайств, выслушав доводы защитников обвиняемых, судья Голуб А.А. удовлетворила только одно. На следующем судебном заседании состоится допрос в качестве свидетеля Саитова Магомеда-Амина, который вместе со своими братьями и Тамербулатовым Умолтом обвинялся в совершении хулиганских действий и нанесении телесных повреждений Мустафе. Сразу после инцидента Магомед-Амин бежал за границу на 1,5 года, а по возвращении вместе со своими защитниками затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, открытыми им в порядке ст. 290 УПК еще в октябре 2019 года.

Теперь мы можем предполагать что это делается для того, чтобы суд не объединил уголовные производства и слушал их отдельно. И это несмотря на то, что эти лица обвиняются в совершении одного уголовного преступления", - рассказал Найем.

Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 07.04.2020 в 15:00.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. 

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы потеряли память, Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181750
 
 
 Топ комментарии
 
А, что ты хотел плешивый пуштун? Начинай визжать про злочину владу. Можно и на фарси.
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...черноту всю эту давно из киева гнать на пинках нужно на родину или куда угодно...разсадники ворья, бандитизма, и пр. "ништяков" .... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2478..
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Не понял.
Какие-то чучмеки что то делят в нашем суде.
Раздеть всех, вывалять в перьях и сбросить в джунглях.
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А, что ты хотел плешивый пуштун? Начинай визжать про злочину владу. Можно и на фарси.
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Да ладно! Я уж обрадова...ь, а, оказывается, еще два года назад! Вспомнила бабка как девкой была. Позорище...
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Хотіли абреки волонтерську премію в 600 тис. грн. відібрати, але наш пуштун вистояв.
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Средней тяжести - это на хулиганку похоже
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Не понял.
Какие-то чучмеки что то делят в нашем суде.
Раздеть всех, вывалять в перьях и сбросить в джунглях.
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это Киев или масковия вообще??..саид маид..султан-бек....
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Ну, раньше, канешна, Порох мешал правосудию.
А сейчас-то кто?!
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открою вам маленький секрет - зеленский,только он ))
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...черноту всю эту давно из киева гнать на пинках нужно на родину или куда угодно...разсадники ворья, бандитизма, и пр. "ништяков" .... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2478..
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Я би не узагальнював. Є серед них люди, які, наприклад, шиють чудові рюкзаки.
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чекаємо на остаточний вердикт суду: всі ці "рафікі" ніучьому не винуваті
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они бы могли обойтись и судом махкама шария ..... уже бы все решили
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а что-то не видать местного форумного абдулу. интересно его мнение услышать как "щиро коренного". Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8797
задрали чурки, не меньше, чем жи2.
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Что наем слуга внешних хозяев, что чурки безнаказанные зверьки, которых приютила Украина, а они беспредельничают типа у себя в аулах..... Мерзкие особи.
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саид побил мустафу..... похоже на какие-то азиатские разборки......
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Чурбану ,чурбаны настучали.И видно мало.При новой власти у него все честные,никто не ворует.Визга про злочинну владу нет.Видно в правильное место ногой попали!
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Всех участников процесса оштрафовать, а деньги отдать на борьбу с вирусом! А с Мутафы можно даже двойной штраф, все-равно в оборонпроме сотни тысяч загребает... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6014
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Надо же..... Такие молодые а уже маразматики!!!!
Еще раз подтверждение - что занятие спортом до добра не доводит!!!
Совсем мальчикам мозги отбили!!!
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Ребят надо к награде представить за борьбу с действующей коррупцией!
Как по мне,что Бузына,что Шарий,что Мустафа - одного поля ягоды...
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Ребята - у тебя в засрашке,лижут жопу ботоксу и кадырке.
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И что нельзя с этими путинскими ушлепками разобраться по правильному?
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