 Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем

Об этом сообщил его брат, адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Обвиняемые Саитовы Ахмед и Магомед-Салих во время своего допроса внезапно потеряли память и на большинство вопросов отвечали, что ничего не помнят. Обвиняемый Умолт Тамербулатов после допроса своих друзей вообще отказался давать показания. Не понятно, он испугался или также забыл", - написал он.

По его словам, адвокаты, руководствуясь принципом состязательности сторон и свободы в представлении своих доказательств, подали три ходатайства для обеспечения объективного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства.

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"Из трех ходатайств, выслушав доводы защитников обвиняемых, судья Голуб А.А. удовлетворила только одно. На следующем судебном заседании состоится допрос в качестве свидетеля Саитова Магомеда-Амина, который вместе со своими братьями и Тамербулатовым Умолтом обвинялся в совершении хулиганских действий и нанесении телесных повреждений Мустафе. Сразу после инцидента Магомед-Амин бежал за границу на 1,5 года, а по возвращении вместе со своими защитниками затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, открытыми им в порядке ст. 290 УПК еще в октябре 2019 года.

Теперь мы можем предполагать что это делается для того, чтобы суд не объединил уголовные производства и слушал их отдельно. И это несмотря на то, что эти лица обвиняются в совершении одного уголовного преступления", - рассказал Найем.

Он добавил, что следующее судебное заседание состоится 07.04.2020 в 15:00.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.