 COVID-19: Армения вводит чрезвычайное положение на месяц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Это решение, как и список антикризисных мер, должно быть утверждено парламентом страны.

На данный момент в Армении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Один пациент уже вылечился, еще свыше 300 человек остаются в карантине, сообщают власти.

В воскресенье страна приняла решение закрыть четвертый по величине город Вагаршапат с населением около 46.000 человек, поскольку именно там зафиксировано больше всего случаев заболевания.

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