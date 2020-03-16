 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавируса в стране.
"Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах, помощь по оплате коммунальных услуг предоставят социальные работники, которые оказывают соответствующие услуги таким гражданам. Министерство социальной политики уже передало соответствующие задания органам исполнительной власти и органам местного самоуправления для организации такой работы", - подчеркнул Музыченко.
Также он обратился к украинцам с просьбой помочь своим близким пожилого возраста с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и "Укрпошты", или сделать это за них. Не оставляйте без внимания ваших родных пожилого возраста, интересуйтесь их самочувствием и состоянием здоровья", - отметил замминистра.
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...
Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
Хоть бы молчали! Пенсионеры и так самые порядочные в плане оплаты ЖКХ! Если не оплатят, то субсидию не дадут! А эти... ну что я могу ещесказать...
Треба допомогти пенсіонерам заплатити комуналку поки вони ще не виздихали!
Чи не простіше відтермінувати оплату компослуг до закінчення карантину? Чи усі власники різних Х-енерго збанкрутують?
хрен вам! они только ваши денежки обещают до почты донести. и даже больше - чтобы два раза не бегать, прям с пенсии отнять, а остаток пенсии уже доставить по назначению. ну, гривен 20. а то почтальонам таскать тяжело.
https://www.depo.ua/rus/life/yak-******-do-zelenskogo-zvodit-lyudey-z-rozumu-virshi-odi-pisni-201909121027347