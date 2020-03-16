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 Общество
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Все про:пенсия (1891) Министерство социальной политики (693) коммунальные услуги (296) Музыченко Виталий (2)

 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики

Социальные работники окажут помощь в оплате коммунальных услуг одиноким гражданам Украины, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах социальной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, посвященного мерам противодействия распространению коронавируса в стране.

"Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах, помощь по оплате коммунальных услуг предоставят социальные работники, которые оказывают соответствующие услуги таким гражданам. Министерство социальной политики уже передало соответствующие задания органам исполнительной власти и органам местного самоуправления для организации такой работы", - подчеркнул Музыченко.

Также он обратился к украинцам с просьбой помочь своим близким пожилого возраста с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и "Укрпошты", или сделать это за них. Не оставляйте без внимания ваших родных пожилого возраста, интересуйтесь их самочувствием и состоянием здоровья", - отметил замминистра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181744
 
 
 Топ комментарии
 
я ржу нИ мгу))
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...

Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
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В Італії податкові канікули, відміна комунальних послуг, заморожені кредити, а у нас колекторів відправляють до самотніх пенсіонерів Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174
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Які чуйні люди. Допоможуть забрати у пенсів гроші. До серця. Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5576
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"Бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає економічну кризу помножену на загрозу епідемії коронавірусу. Тому, ми виділяємо 25млн грн на обладнання і додаткові матеріали для лікарень", -В'ячеслав Климов, співзасновник компанії «Нова пошта»

Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5710
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я ржу нИ мгу))
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...

Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
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Я тоже!! Ага. Щассс. У нас в стране заплатить богатому человеку за пенсионера - стыдобище!! Прийдут и помогу оплатить так, что у пенсионера в кошелечке останется сотня гривен в лучшем случае. Нужно теперь своих пенсионеров предупредить, чтобы всяким мразям двери не открывали!! Мало ли кто сунется...
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Які чуйні люди. Допоможуть забрати у пенсів гроші. До серця.
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Щас этих бедных и без того пенсионеров будут грабить случаные людишки, которые заделаются теми самыми соцработниками!! Пенсионеры его или ее чайком еще с печеньками угостят, а те после всего всё, что угодно могут сделать с бабушкой-дедушкой и отберут все, что им захочется!! Вот ... сами открывают лазейки для бандитов!

Хоть бы молчали! Пенсионеры и так самые порядочные в плане оплаты ЖКХ! Если не оплатят, то субсидию не дадут! А эти... ну что я могу ещесказать... Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4569
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На месте собачек я бы напружинился...
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У мошенников появился новый повод прийти домой к пенсионерам.
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В Італії податкові канікули, відміна комунальних послуг, заморожені кредити, а у нас колекторів відправляють до самотніх пенсіонерів
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Правільнає рішеніє!
Треба допомогти пенсіонерам заплатити комуналку поки вони ще не виздихали!
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Мудаки!
Чи не простіше відтермінувати оплату компослуг до закінчення карантину? Чи усі власники різних Х-енерго збанкрутують?
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тю! а я уж подумал, что государство окажет посильную помощь.

хрен вам! они только ваши денежки обещают до почты донести. и даже больше - чтобы два раза не бегать, прям с пенсии отнять, а остаток пенсии уже доставить по назначению. Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2562 ну, гривен 20. а то почтальонам таскать тяжело.
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От суки... А мораторій на оплату, або взагалі амністію на період епідемії для одиноких пенсіонерів? Ні падли, вони допоможуть... А шахраям то яке поле, то звіздець...
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Обьяление --- Пенсионный Фонд продает вторичку в неограниченном количестве
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