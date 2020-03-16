 В Черновицкой области 30 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирус, - ОГА

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали из Областной клинической больницы из инфекционного отделения", - сказала она на брифинге в Черновцах в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Гусак добавила, что наряду с позитивными результатами на коронавирус есть ряд негативных, и в ближайшее время ОГА уточнит информацию о том, сколько подозрений сняты.

По словам Гусак, в понедельник также получили первый негативный результат от пациента, у которого сначала результат на COVID-19 оказался позитивным, и если через два дня его тест все ещё будет негативным, его выпишут.

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Она отметила, что часть людей, которые контактировали с двумя пациентами, у которых ранее обнаружили случаи заболевания коронавирусом, госпитализированы, а часть находятся в самоизоляции, и у всех них отобраны образцы для диагностирования инфицирования коронавирусом.

Гусак подчеркнула, что возраст пациентов с подозрениями на коронавирус и пациентов с подтвержденными случаями, называть не будут.

Она сообщила, что в Областной клинической больнице Черновицкой области есть 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них ожидают с ремонта. Также в понедельник ОГА отправила запрос на Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны о предоставлении дополнительных аппаратов штучной вентиляции легких высокого класса.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.