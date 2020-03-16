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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (407) ОГА (1612) COVID-19 (945)

 В Черновицкой области 30 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирус, - ОГА

В Черновицкой области были госпитализированы 30 человек из-за подозрений на инфицирование коронавирусом COVID-19, из них пятеро уже выписаны, сообщила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталия Гусак на брифинге в понедельник.

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали из Областной клинической больницы из инфекционного отделения", - сказала она на брифинге в Черновцах в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Гусак добавила, что наряду с позитивными результатами на коронавирус есть ряд негативных, и в ближайшее время ОГА уточнит информацию о том, сколько подозрений сняты.

По словам Гусак, в понедельник также получили первый негативный результат от пациента, у которого сначала результат на COVID-19 оказался позитивным, и если через два дня его тест все ещё будет негативным, его выпишут.

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Она отметила, что часть людей, которые контактировали с двумя пациентами, у которых ранее обнаружили случаи заболевания коронавирусом, госпитализированы, а часть находятся в самоизоляции, и у всех них отобраны образцы для диагностирования инфицирования коронавирусом.

Гусак подчеркнула, что возраст пациентов с подозрениями на коронавирус и пациентов с подтвержденными случаями, называть не будут.

Она сообщила, что в Областной клинической больнице Черновицкой области есть 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них ожидают с ремонта. Также в понедельник ОГА отправила запрос на Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны о предоставлении дополнительных аппаратов штучной вентиляции легких высокого класса.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3181738
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте еще самолетами возите. Беня гешефт рубит своими самолетами, а вы потом будете как жареный петух метаться разгребать епидемию.
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что возраст пациентов... называть не будут.

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закусывать надо!
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По печально известной украинской статистике - первые от коронавируса убегут полицейские и чиновники - кто на Мальдивы, кто на Сейшелы, а кто беспробудно прожирать с водкой награбленное у себя на даче.
Пришло время создавать волонтерские группы по борьбе с коронавирусом.
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А потім мусорня повилазить із підвалів та буде кидати в тюрми волонтерів - нахрена лікувати було? ********** так би мовити - влада
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Источник, конечно прикольный ( https://www.worldometers.info/ ). Хотя данные по заболеваемости в Еврозоне соответствуют данным сайта ВОЗ. Так вот, этот источник сообщает, что от сезонного гриппа в этом году уже умерло 100 000 чел!
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в Україні- на сьогодні було 54 летальних ...( не Короно...) !!!!
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Давайте еще самолетами возите. Беня гешефт рубит своими самолетами, а вы потом будете как жареный петух метаться разгребать епидемию.
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Замість того щоб в січні закрити китай дебілтні продажні політикаи дочекались до того що зараз збитків буде на трилліони. дебіли. і продовжують працювати по китайским методичкам. як китай весь світ за яйки тримає через корумпованих політиканів.
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Прошу поставити пісню гурту Віа Гра - «И полетела бомба»
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А якщо серйозно, то правду вже сказали Франція, Німеччина, Британія. Поки не перехворіє 70-80% людей діла не буде. Літом трошки легше буде, потім знову епідемія. Хтось перенесе важко, хтось помре, хточь не помітить, але зачепить всіх.

Головне - виграти час та не положити систему охорони здоров'я.
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он вірус СНІД вже скільки років не зможуть знайти лікування, може бути так само із цим короновірусом. Так, що виграти час може і не вдастся.
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ЧИТАЄМО - ПІДОЗРИ В Черновицкой области с подозрениями на коронавирус госпитализированы 30 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 5365
А на хрєна паніку поширювати ?
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Зачем госпитализация? Если тесты положительные и симптомы легкие то до выздоровления пускай сидят в обсервации. А так они просто будут занимать место людей с тяжелыми осложнениями (а такие будут скоро).
Все легкие и средние симптомы - обсервация, либо домашняя изоляция.
Место в больницах нужно беречь для тех, у кого будут тяжелые осложнения.
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Согласно последним газетным новостям, в наших пенатах соседям предложено стучать на соседей, если они подозревают у соседей коронавирус.
А вы: тесты, тесты, - а я скажу - стучать сказано, то есть коронавирус определять на глаз и на нюх (есть чем поживиться у тех соседей или нет).
В СССР то стукачей топили. В нужниках.
Тесты, тесты.
НА ГЛАЗ отределяют коронавирус сосед у соседа.
А что такого?
Видела же полоумная Грета углекислый газ невооруженным глазом?
Так почему нельзя определить вирус без электронного микроскопа?
В Австралии глав "ученый" обещает 15 миллионов заболевших.
Ни один м*дак не спросит. "у тебя пистолетик то есть" (С) а где он возмет стольkо тестов?
Родит, наверное.

P.S. Пользуюсь случаем, убедительно прошу больше по моему адресу газету The Age не доставлять, ее никто тут не выписывал и с меня хватает рептилоидных онлайновых эдишн. Меня задрало, ЗАДРАЛО, собирать каждый эту газету с тротуара и нераспакаованной тащить в мусорку (рисайкл). Я рептилоидной прессой даже не подотрусь, несмотря на отсутствие в супермаркетах туалетной бумаги (рептилоиды очень любят оскотиновать население). Я лучше соломой биде. Честнее, знаете ли.
Считайте это официальным обрашением прекратить мне доставлять этот мусор.
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это похоже на математическую задачу из учебника 5 класса!

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали".
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Понеслась пи...да по кочкам и березовым пенечкам...
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Люди, ви хоч читайте, що написано - госпіталізовані з ПІДОЗРОЮ. Вам не потрібно ніяких результатів тестів, дай лиш привід для паніки?
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Почали масово повертатись і початок зарази не забарився, надіятись тільки на себе і на Бога.
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****** гастеры... вы не люди, вы хуже тварей... для страны нихера не делаете, а еще и заражаете....
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