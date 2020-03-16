 В Черновицкой области 30 человек госпитализированы с подозрениями на коронавирус, - ОГА

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали из Областной клинической больницы из инфекционного отделения", - сказала она на брифинге в Черновцах в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Гусак добавила, что наряду с позитивными результатами на коронавирус есть ряд негативных, и в ближайшее время ОГА уточнит информацию о том, сколько подозрений сняты.
По словам Гусак, в понедельник также получили первый негативный результат от пациента, у которого сначала результат на COVID-19 оказался позитивным, и если через два дня его тест все ещё будет негативным, его выпишут.
Она отметила, что часть людей, которые контактировали с двумя пациентами, у которых ранее обнаружили случаи заболевания коронавирусом, госпитализированы, а часть находятся в самоизоляции, и у всех них отобраны образцы для диагностирования инфицирования коронавирусом.
Гусак подчеркнула, что возраст пациентов с подозрениями на коронавирус и пациентов с подтвержденными случаями, называть не будут.
Она сообщила, что в Областной клинической больнице Черновицкой области есть 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них ожидают с ремонта. Также в понедельник ОГА отправила запрос на Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны о предоставлении дополнительных аппаратов штучной вентиляции легких высокого класса.
Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.
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закусывать надо!
Пришло время создавать волонтерские группы по борьбе с коронавирусом.
Головне - виграти час та не положити систему охорони здоров'я.
А на хрєна паніку поширювати ?
Все легкие и средние симптомы - обсервация, либо домашняя изоляция.
Место в больницах нужно беречь для тех, у кого будут тяжелые осложнения.
А вы: тесты, тесты, - а я скажу - стучать сказано, то есть коронавирус определять на глаз и на нюх (есть чем поживиться у тех соседей или нет).
В СССР то стукачей топили. В нужниках.
Тесты, тесты.
НА ГЛАЗ отределяют коронавирус сосед у соседа.
А что такого?
Видела же полоумная Грета углекислый газ невооруженным глазом?
Так почему нельзя определить вирус без электронного микроскопа?
В Австралии глав "ученый" обещает 15 миллионов заболевших.
Ни один м*дак не спросит.
"у тебя пистолетик то есть" (С)а где он возмет стольkо тестов?
Родит, наверное.
P.S. Пользуюсь случаем, убедительно прошу больше по моему адресу газету The Age не доставлять, ее никто тут не выписывал и с меня хватает рептилоидных онлайновых эдишн. Меня задрало, ЗАДРАЛО, собирать каждый эту газету с тротуара и нераспакаованной тащить в мусорку (рисайкл). Я рептилоидной прессой даже не подотрусь, несмотря на отсутствие в супермаркетах туалетной бумаги (рептилоиды очень любят оскотиновать население). Я лучше
соломойбиде. Честнее, знаете ли.
Считайте это официальным обрашением прекратить мне доставлять этот мусор.
"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали".