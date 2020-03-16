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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (734) Чернев (14) Сивохо (58)

 Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Соответствующее обращение опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Именно он выступил инициатором документа.

"В связи с тем, что публичная деятельность Вашего внештатного советника Сивохи Сергея Анатольевича вызывает беспокойство в обществе, создает политические напряжение, дискредитирует Президента Украины и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, прошу Вас рассмотреть вопрос об увольнении Сивохи Сергея Анатольевича с должности внештатного советника секретаря СНБО Украины", - сообщается в документе.

Нардепы от Слуги народа просят секретаря СНБО уволить Сивохо 01

Чернев отметил поблагодарил коллег по фракции, которые поддержали обращение.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал нардеп.

Он также опубликовал список нардепов, которые сейчас поддержали обращение:

  • Гурин Д.А
  • Лерос Б.
  • Мотовиловець А.В.
  • Потураев М.Р.
  • Кицак Б.В.
  • Камельчук Ю.А.
  • Подгорная В.В.
  • Яременко Б.В.
  • Цыба Т.В.
  • Васильев И.В.
  • Ясько Е.А.
  • Богуцкая Е.П.
  • Мариковський А.В.
  • Бондарь А.
  • Трухин А.Н.
  • Жмеренецький А.С.
  • Дырдин М.Е.
  • Безгин В.Ю.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181736
 
   
 Топ комментарии
 
Мало уволить, надо отправить его в Юзовку, пущай там гнида платформы строит. Но сначала пускай вернёт 7,8 миллиона гр. незаконно полученых их бюджета на его платформу.
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ну все!.. теперь ждите Сивоху вечером в парке на лавочке, мирно "пускающим воду в Крым"..
Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо - Цензор.НЕТ 5826
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ага. анекдот дня: Богуцкая - порохоботка. Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 840
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она была и есть проститутка во все аналы у нее вся реплика про секс и как ей хорошо было с грузинским...
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Та хоть штани обісцяні його залишіть в музеї РНБО! Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 291
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Не просто уволить, а посадить или лучше обменять
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Толстый опарыш должен быть в сизо по статье 111 УК !!! Где блин СБУ -- сивохо реально предатель Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо - Цензор.НЕТ 8015
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Я сам толстый. Но этого мудака убрать!!!
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Мало уволить, надо отправить его в Юзовку, пущай там гнида платформы строит. Но сначала пускай вернёт 7,8 миллиона гр. незаконно полученых их бюджета на его платформу.
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Товарищ сталин ничего не знал, в ЦК пробрались враги.
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ну все!.. теперь ждите Сивоху вечером в парке на лавочке, мирно "пускающим воду в Крым"..
Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо - Цензор.НЕТ 5826
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Сивохо - активный носитель "ЗЕкоронавируса"... От него так "воняет", что даже "слуги урода" боятся иметь с ним что-то общее...
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Да какой там "мыть руки".
Одна моя хорошая знакомая, старушка, про таких говорит: "Я с таким и ср*ть рядом не сяду"
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Путін обнулив не тільки свою конституцію, а і мізки всіх своїх ватників, навіть якщо вони ховаються під британським стягом.
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а где ты увидел "чиновнника"?!.. Сивоха - внештатный советник, и не имеет статуса "госслужащего"..
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В Моржовии бояре харчуются с госказны, потому кацапел попутал реальность.))
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Сейчас дадут ссаной тряпкой по ватному иплу.И на этом вскукареки закочатся.Все как всегда.Странные люди-коцапы😄
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В ЕС за такое червонец бы отхватили


ЕС - это Катеринбуржский Суд ?
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Я против . Клоунов нельзя увольнять . Это я и о Владимире Александровиче Зеленском тоже
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Клоунов нельзя увольнять из цирка. А из власти надо!
Да и то поганых клоунов и из цирка надо увольнять
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А я и не говорил что Владимир Александрович Зеленский - ПОГАНЫЙ клоун . Так , дискуссия начинается .
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Теперь прийдется в "Лигу смеха" возвращаться)) но там все места в жюри заняты.
В Донец! В деревню! В глушь! До мамки! Другого выхода нету.
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Такого хряка мамка не прокормит. Такого хряка только Хунта Киевская может прокормить. Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 1485
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За Сивохой стоит тетя Ахметова -Бахтеева , Гудок обидеться .
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Вот Гудок пусть его и содержит, а не граждане Украины
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а коротышка сам где?в стране война, вирус ,а та воша где то схоронилась...
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Ходить по колумбійським дорожкам, як завжди)))
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А какой в этом смысл? Сивохо - друг и единомышленник президента. Вот его и надо уволить. А то какой смысл кровати в борделе переставлять?
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неплохо бы перед увольнением на кол его посадить. шоб ещё раз на пол не пал услышав, шо он уволен ))
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токсичність сівухи не витримали навіть деякі в "слузі урода"
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Политика ради политики.Слава ариям-патриотам!
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смотрю у Зе-клоунов появилась фракция войны, которая не хочет Мира.....

ватники, которые за них голосовали пьют сейчас валидол...
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Внештатный советник не "уже не чиновник", а никогда и нигде чиновником не был.

А на людей нападать можно. Если они несут опасность.
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С каких это пор эта жирная свинья сивуха стала чиновником?? Оно внештатный советник....
И к тому же это была его личная инициатива со своим планом...так сказали начальник снбо данилюк и главзебил...
Так что били ему морду как частному лицу....
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"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n318

Тех кто желает начистить морду этому алкашу сивухе...еще больше...
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Сивуху на родину в лугандонию без почестей, но срочно вон !!
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Если это правда, что Радуцкий столько масок продал за пределы Украины, то открыть на него криминальное дело!
Но кто ж откроет. Он же 100% свой человек
Куй ему в с..аку!
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На хрена это чучело было назначать? И ОНО вообще какой то советник. Хоть посмотрел список подписантов...Потураев, Лерос...и прочие те ещё твари, слуги Уроды.
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Вони просто хочуть після звільнення кловуна залишитись в Україні.
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ні в якому разі ...його обісцяний "портет" це символ зелупляної "влади" ...
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З передвиборчої програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.


Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу

Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки
Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних ПЕРЕМОВИН.
Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/
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да все уже, сивуха сыграл в ящик, политический.
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Не ну не всем везёт как брежневу, прямо с цк в ящик.
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Сивуха виконував сценарій ФСБ по дестабілізації, щоб почались протести, які би переросли у внутрішній конфлікт, те про що шостий рік розказує путін. Він би заявив Заходу, а я ж вам казав, що у них внутрішній конфлікт. Знімайте санкції.
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Лизонька Богуцкая подписала?! наверное в бессознательном состоянии, после того, как её веслом по затылку въе*енили.
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Лягли і "просять"? Може вони таки вимагають?
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Скоро у зеленых порохоботов будет своя фракция! Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 9641
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Ну хоть ,что то разумное от этих зедебилов!
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Знаешь, куда их пошлют? К остальным трем процентам недовольных!
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Так его и взяли наверное для того чтоб уволить вместо Ермака в нужный момент. И провокацию эту раскрутили.
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Цирк начнется , когда КВНщики начнут с эпидемией бороться . Вот тогда зебильчики вспомнят доктор смерть.
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Ну вот сидел бы себе тихонько любил латентно руцкий мирь в тепле за пазухой у неньки Украины, а то понесло его, думал Бога за бороду взял. Ан нет так будет с каждым колаборантом.
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Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 4073
СТРАНА СВОИХ ПРОДАЖНЫХ ИУД - ПРЕДАТЕЛЕЙ ДОЛЖНА ЗНАТЬ В ЛИЦО!
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Во уже обоссанные штаны сивохи в В/Раде завоняли..
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Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 8502-ЛЮТЫЙ ВРАГ УКРАИНЫ! СООБЩНИК КРОВАВОГО ЗЕКА В БЕГАХ ЭКС - РЫГОаНАЛ. А ТЕПЕРЬ СЕПАРАТИСТ - КАПИТУЛЯНТ ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ИУДА СИВОХА.
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Этим людям пора "попросить" президента распустить парламент и распуститься самому за попытку дерибана земли.
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Эту толстую вату в фонд обмена на наших пленных бойцов.
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