 Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Именно он выступил инициатором документа.
"В связи с тем, что публичная деятельность Вашего внештатного советника Сивохи Сергея Анатольевича вызывает беспокойство в обществе, создает политические напряжение, дискредитирует Президента Украины и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, прошу Вас рассмотреть вопрос об увольнении Сивохи Сергея Анатольевича с должности внештатного советника секретаря СНБО Украины", - сообщается в документе.
Чернев отметил поблагодарил коллег по фракции, которые поддержали обращение.
"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал нардеп.
Он также опубликовал список нардепов, которые сейчас поддержали обращение:
- Гурин Д.А
- Лерос Б.
- Мотовиловець А.В.
- Потураев М.Р.
- Кицак Б.В.
- Камельчук Ю.А.
- Подгорная В.В.
- Яременко Б.В.
- Цыба Т.В.
- Васильев И.В.
- Ясько Е.А.
- Богуцкая Е.П.
- Мариковський А.В.
- Бондарь А.
- Трухин А.Н.
- Жмеренецький А.С.
- Дырдин М.Е.
- Безгин В.Ю.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Одна моя хорошая знакомая, старушка, про таких говорит: "Я с таким и ср*ть рядом не сяду"
ЕС - это Катеринбуржский Суд ?
Да и то поганых клоунов и из цирка надо увольнять
В Донец! В деревню! В глушь! До мамки! Другого выхода нету.
ватники, которые за них голосовали пьют сейчас валидол...
зачем ты врёшь ?
А на людей нападать можно. Если они несут опасность.
И к тому же это была его личная инициатива со своим планом...так сказали начальник снбо данилюк и главзебил...
Так что били ему морду как частному лицу....
Тех кто желает начистить морду этому алкашу сивухе...еще больше...
Но кто ж откроет. Он же 100% свой человек
Куй ему в с..аку!
А - толку?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
…
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу
Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки
Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних ПЕРЕМОВИН.
Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
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