 Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Экономика начала падать задолго до коронавируса, потому что весь запас прочности, созданный при Порошенко, был потерян. Обещания 4 тыс. зарплаты, 40% роста уже вызывают только улыбку. Однако нет даже денег на индексацию пенсий. Это прямая ответственность именно господина Зеленского, потому что вы знаете, нет здесь другого правительства, есть монобольшинство Зеленского и есть правительство Зеленского", - сказал нардеп.

Он отметил, что уже сегодня может состояться заседание суда по увольнению председателя правления государственного ПриватБанка, что может быть прямой дорогой к дефолту. Герасимов подчеркнул, что власть должна немедленно принять меры по поддержке украинской экономики и бизнеса, которые уже предложила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

"Вы обещали конец эпохи бедности, а начинаете эпоху нищеты. По экономике, надо немедленно подготовить решение СНБО по защите экономики. Мы готовы здесь подставить плечо, я думаю, что многие уже слышали о Плане десяти шагов от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной, где ключевым пунктом является и снижение налогов, и отмена драконовских антиФОПовских антибизнесовых законов и введение налога на выведенный капитал. Кроме того, прекратите скрывать статистику, как экономическую, так и статистику заболеваний", - отметил Герасимов.

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