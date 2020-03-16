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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4888) экономика (3559) Южанина (110) Герасимов (246) Европейская Солидарность (299) COVID-19 (945)

 Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов

Экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса, - как только закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Экономика начала падать задолго до коронавируса, потому что весь запас прочности, созданный при Порошенко, был потерян. Обещания 4 тыс. зарплаты, 40% роста уже вызывают только улыбку. Однако нет даже денег на индексацию пенсий. Это прямая ответственность именно господина Зеленского, потому что вы знаете, нет здесь другого правительства, есть монобольшинство Зеленского и есть правительство Зеленского", - сказал нардеп.

Он отметил, что уже сегодня может состояться заседание суда по увольнению председателя правления государственного ПриватБанка, что может быть прямой дорогой к дефолту. Герасимов подчеркнул, что власть должна немедленно принять меры по поддержке украинской экономики и бизнеса, которые уже предложила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

"Вы обещали конец эпохи бедности, а начинаете эпоху нищеты. По экономике, надо немедленно подготовить решение СНБО по защите экономики. Мы готовы здесь подставить плечо, я думаю, что многие уже слышали о Плане десяти шагов от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной, где ключевым пунктом является и снижение налогов, и отмена драконовских антиФОПовских антибизнесовых законов и введение налога на выведенный капитал. Кроме того, прекратите скрывать статистику, как экономическую, так и статистику заболеваний", - отметил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция "ЕС" провела акцию под ГБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3181733
 
   
 Топ комментарии
 
Итоги правления зеленой пошести во всей красе. Даже у Бени начали отдупляться, что "будет больно"

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7570
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Да конечно,а при воре потрохе и торговце труселями гросе они взлетала.
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Итоги правления зеленой пошести во всей красе. Даже у Бени начали отдупляться, что "будет больно"

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7570
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Потрудитесь озвучить сроки этого правления.
Неужели тоже 5 лет?
Как и правление Петра Алексеевича? Когда миллионы заробитчан (в одной Польше в последние годы их работало больше миллиона) массово покидали Украину, сбегая от хорошей и чудесной жизни, созданной Порошенко?
И которые несметными толпами сейчас ломятся обратно?
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дурачек хорошую жизнь в украине создали задолго до пороха. ну а порох дал шанс людям заработать нормальные деньги и к твоему сведенью поляки и немцы и даже американцы тоже ездят на заработки
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Ага!.
Т.е. Порох дал шанс заработать, но не в Украине?
Понятно.
А так все было хорошо, прекрасная маркиза?
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да нет щегол не все хорошо . у нас началась война у нас отжали територии президент сбежал со всей казной оставив 180тыс гривен я ушел добровольцем и воевал 2 года а ты скорее всего смотрел квартал и сватов жаловался и устал от войны.
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Гера, какие обещания 4 тыс зарплаты, страны юа начитался, болезный до состояния популизма?
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Я то из местных, просто поржал с того, насколько оно примитивно пытается манипулировать.
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чи не головна риса упоротого зебіла Скрепы неизвестно чего - нагла і цинічна брехня
Бо народ чекав саме на $4000 зарплати. І пох, хто що там насправді обіцяв, чи ні. Слово - не горобець.
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Шо таке? Тебе роботодавець-порохобот вигнав без "вихідних випалт"? Правильно зробив. Йому пощастило що було кого вигнати. Це ж таке задоволення! Дехто з моїх знайомих підприємців навіть журилися що в їхніх колективах нема "крьіс".
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Это что за всплеск сознания?Обострение шизофазии?Успокойся, у меня всё хорошо, я даже в субботу купил назло персонально тебе сандалеты китайского производителя Dafuyan )))
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Нижчий примате, хіба в тебе є "сознаніє"? Воно є лише у "свідомих". Що ти там купив з китайської помийки - мене не трахає. Я купив собі черевики Clarks, обмінявши на 15 баксів менше у порівнянні з курсом минулого місяця. Звичайно, дрібничка, але загальна тенденція тішить.
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Та ну, вона росте. Економіка. Он капітали у Ахметова ростуть? Ростуть. І ЗВР ростуть. Значить і економіка країни має рости. Бо якщо не так - то значить економіка України - це не економіка України, а когось іншого, може сусідньої держави, чи якогось кримінального злодійського угрупування.
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Да конечно,а при воре потрохе и торговце труселями гросе они взлетала.
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Тебе ничего не обломилось на халяву?
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да оно нулевое на работе . так сирануло и уже на другой ветке гадит
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Первый квартал 2019 -- рост ВВП в 4,6% и промпроизводства на 1,6%, январь 2020 - падение ВВП в 0,5%.и падение промпроизводства в 8,2%.
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Это кто считал,вор вор договорился за кредиты с условием обязательного 4 процентного роста и красиво рисовал этот рост,не может экономика расти при сокращении рабочих мест и падении промпроизводства.
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А что спамите мои комменты,правды бояться не нужно даже если вы свинарчуковские порохоботы.
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Ты просто очень тупо врешь, как гребанный Геббельс

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1686
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Правда заключается в графике выше, телепень! Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3714
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Ми тішимося тим фактом що ви, зебіли, незабаром почнете стрибати з вікон. Хоча ти не зебіл, а тупий лахтинський троль.
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Что я вру,покажи мне такого экономиста который скажет - подъем экономики возможен даже если из страны выехало несколько миллионов человек активного возраста,такое не рискнёт сказать даже гений Рева - выпускник питерского политучилища имени Анропова,которого мародер сделал украинским министром.
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Сходи хоть в ПТУ подучись, прохфессор экономики. И ври здесь меньше.
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Я говорю чистую правду и подтверждаю это правдивыми, логичными аргументами и фактами,в ответ от свинарчуковских порохоботов имеется только спамирование и какие то детские картиночки.
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ПТУ - это на твоей засрашке путинцы учатся.
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Ти дебіл, при пороху краіна воювала , а в зебіла війна в пізках закінчилась уже давно
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Не было при потрохе никакого подъема,это фальшивые данные,не может экономика подниматься,если из страны выезжает рабочая сила миллионами - это абсурд.
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Вот вам Порох кацапам зебильным в рот насрал))
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Да нет,кацапка у него невестка - шлендра питерская,которая родила ему внука - имперского засранца,которому перейдет все украинское бизнеснаследие мародера,кацапы довольны.
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Это тебе Ленка Зелёная координаты передвижения передавала украинской техники?Ты зачем под танки ВСУ в 2014 ложился с триколом в жопе?((
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Срал я на ленку столько же сколько на потроха его сыновей, его имперскую невестку и на тебя свинарчуковского порохобота.
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И это не триколор,а власовская тряпка - твой госфлаг.
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И это тело еще с перепугу забежало куда глаза глядят

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7993
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"прекратите скрывать статистику, как экономическую, так и статистику заболеваний"

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Бэня Козломой начал нас грабить задолго до появления коронавируса.
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Хотья и не уважаю Артура Пирожкова как политика и как человека ( у него политическая проституция зашкаливает), но тут он прав на 100%.
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В історію України це період увійде під назвою «зелений коронавірус» Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5981
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Разовью тему. Экономика страны начала падать задолго до Зеленского, это прямая ответственность Порошенко.

Экономика страны начала падать задолго до Порошенко, это прямая ответственность Януковича........ И так далее, по списку....
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Баллада о шуте на троне

В королевстве Иронии,
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.

Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:

«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»

Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.

Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,

Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!

Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .

Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.

© Вертер де Гёте
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Экономика падала бы и при Зе и при Пе , на фоне мировой экономики мы пыль . поэтому одинаково . а короновирус лишь триггер.
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Настало время политических терррористов.Разорвут Украину распрями.Пир во время чумы!
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а от зовсім недавно ці ж самі цензорські боти аж на гівно виходили задихаючисб від крику верещали що президент за економіку не відповідає...
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"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."
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Ловіть лайфхак, власники кредитних карт та лімітів. Йдемо в ПриватБанк і купуємо валюту на весь кредитний ліміт - у когось 40 К, у когось 100К.

Валюта росте, кредит віддавати скоро також буде не потрібно (будуть податкові канікули), через кілька місяців (а може й більше) міняєте кілька папірців (доларів/євро) і закриваєте сміхотворний гривенвий ліміт. Профіт тисяча-три тисячі валюти.
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Такое впечатление, что у нас рост и падение экономики считают по доходам олигархов.
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Да конечно,а при воре потрохе и торговце труселями гросе они взлетала.

Порохоботы - это совсем не спам.
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ещё "гения" Кулявлоба с Сатановской-Гонтаревой забыл.
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Да там есть что вспомнить - и роттердарм для ахметки и ночные встречи с медведчуком.
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дюссельдорф +, газ 11 раз, комуналка в 8-9 в среднем, валюта в 3.5 раза, под сотню убитых банков с украденными у фирм и вкладчиков деньгами, обесценивание активор страны и частников......
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Махинации с гособлигациями,неотданные кредиты взятые в карманном госбанке,хотя у самого счета на офшорах переполнены миллиардами.Эту мразь и его команду нужно тащить на виселицу,а они тут пытаются учить жить.
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Безнаказанность порождает вседозволенность. Резвятся ублюдки.
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мерзкие карманные мартышки повылазил, хояин прячется в Испании. Вы же и разворовали, намародёрствовали падлы.А эти слуги уроды от Внешнего упрвления продолжают.
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запас прочности, созданный при Порошенко


Улыбнуло. Кредиты, которые зачисляли в ЗВР, Пеця набрал, как собака блох.
Источник: https://censor.net.ua/n3181733
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это у НИХ запас с3.147зженной прочности...Жыты по Новаму , но только своим!
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Даже зебилы признают, что при Порошенко был создан запас прочности.
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Плане десяти шагов от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной, где ключевым пунктом является и снижение налогов, и отмена драконовских антиФОПовских антибизнесовых законов и введение налога на выведенный капитал.Источник: https://censor.net.ua/n3181733

Дивно, а що завадило зробити це протягом 5 років? Єдине, на що спромоглась Южаніна- знайшла ПДВ у б/в автівках!
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Бухгалтерша порошенко та ещё курва, экономический вампир, баба яга.
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Коли копняка отримали, то такі розумні стали!
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ГЕРАСИМОВ! ТЫ ТАКОЙ ЖЕ НЕГОДЯЙ КАК И БАРЫГА ПОРОХ,РАЗВОРОВАЛИ СТРАНУ, И НЕЧЕГО ВАЛИТЬ ВСЕ НА НОВУЮ ВЛАСТЬ,ВЕРНИТЕ НАВОРОВАННОЕ- ИУДЫ!!!!!
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Чим в країні гірше, тим краще таким як цей БЄЗЛЄРОВСЬКИЙ роботодавець Артурчик Герасимов. А якщо він починає верещати - "ФСЕ ПРОПАЛО", то тут не все так погано. Подивіться це відео з 13 хвилини https://www.youtube.com/watch?time_continue=781&v=KmffReuKz4w&feature=emb_logo Почитайте відповідь бєзлєра на слова Артурчика, які він заявив у вище наданому відео. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1810850215911125&id=100009584920213
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Бачили очі в зебілів за що голосували? А тепер дивіться щоб вони у вас всіх повилаЗєлі
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