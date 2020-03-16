 Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Экономика начала падать задолго до коронавируса, потому что весь запас прочности, созданный при Порошенко, был потерян. Обещания 4 тыс. зарплаты, 40% роста уже вызывают только улыбку. Однако нет даже денег на индексацию пенсий. Это прямая ответственность именно господина Зеленского, потому что вы знаете, нет здесь другого правительства, есть монобольшинство Зеленского и есть правительство Зеленского", - сказал нардеп.
Он отметил, что уже сегодня может состояться заседание суда по увольнению председателя правления государственного ПриватБанка, что может быть прямой дорогой к дефолту. Герасимов подчеркнул, что власть должна немедленно принять меры по поддержке украинской экономики и бизнеса, которые уже предложила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина.
"Вы обещали конец эпохи бедности, а начинаете эпоху нищеты. По экономике, надо немедленно подготовить решение СНБО по защите экономики. Мы готовы здесь подставить плечо, я думаю, что многие уже слышали о Плане десяти шагов от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной, где ключевым пунктом является и снижение налогов, и отмена драконовских антиФОПовских антибизнесовых законов и введение налога на выведенный капитал. Кроме того, прекратите скрывать статистику, как экономическую, так и статистику заболеваний", - отметил Герасимов.
Неужели тоже 5 лет?
Как и правление Петра Алексеевича? Когда миллионы заробитчан (в одной Польше в последние годы их работало больше миллиона) массово покидали Украину, сбегая от хорошей и чудесной жизни, созданной Порошенко?
И которые несметными толпами сейчас ломятся обратно?
Т.е. Порох дал шанс заработать, но не в Украине?
Понятно.
А так все было хорошо, прекрасная маркиза?
Бо народ чекав саме на $4000 зарплати. І пох, хто що там насправді обіцяв, чи ні. Слово - не горобець.
при Порошенко ВВП +4,6% https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/15/650616/
при Зеленском ВВП - 0,5% https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/minekonomiki-zafiksirovalo-padenie-vvp
Экономика страны начала падать задолго до Порошенко, это прямая ответственность Януковича........ И так далее, по списку....
В королевстве Иронии,
Не сбегая от дел,
В разноцветной короне
Шут на троне сидел.
Ради светлого завтра
Всем он шутки припас -
Каждый день после завтрака
Издавался указ:
«Только юмором лечится
Нищета и порок.
Я спасу человечество,
Подождите чуток»
Были шутки доходчивы,
Без особый затей -
Всем не слишком находчивым
Раздавали плетей.
Пессимисты сердитые
Получали урок -
Под завязку забитым
Был тюремный острог,
Даже каты устали
от разрубленных шей...
Но ведь жить лучше стали,
Стали жить веселей!
Счастье, счастье привольное,
Как посмотришь окрест.
Так как все недовольные,
Все пошли под арест .
Ни печали, ни гадости.
Но однажды весной
Шут от смеха и радости
Захлебнулся слюной.
© Вертер де Гёте
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."
Валюта росте, кредит віддавати скоро також буде не потрібно (будуть податкові канікули), через кілька місяців (а може й більше) міняєте кілька папірців (доларів/євро) і закриваєте сміхотворний гривенвий ліміт. Профіт тисяча-три тисячі валюти.
Порохоботы - это совсем не спам.
Улыбнуло. Кредиты, которые зачисляли в ЗВР, Пеця набрал, как собака блох.
Источник: https://censor.net.ua/n3181733
Дивно, а що завадило зробити це протягом 5 років? Єдине, на що спромоглась Южаніна- знайшла ПДВ у б/в автівках!