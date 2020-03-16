 Это остается прямым вызовом международной безопасности, - заявление Борреля в связи с шестой годовщиной оккупации Крыма Россией

Декларация Высокого представителя распространена в понедельник в Брюсселе.

"Спустя шесть лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Боррель констатировал, что Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер.

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"Европейский союз вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", - призвал высокий представитель.

Кроме того, Боррель констатировал, что Европейский Союз не признает и не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.

"Усиливающаяся милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. В нарушение норм международного гуманитарного права российское гражданство и призыв в вооруженные силы Российской Федерации были навязаны жителям Крыма", - добавил высокий представитель.

Он также убежден, что неоправданное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является "напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии для региональной стабильности".

"Возвращение незаконно захваченных украинских военнослужащих и судов, как это было приказано Международным трибуналом по морскому праву и как к этому призывал ЕС, назрело давно, когда это в конечном итоге это случилось во второй половине 2019 года", - напомнил Боррель.

Высокий представитель подчеркнул, что Европейский Союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины, равно как и недавнее открытие железнодорожного участка.

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"Это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - уверен он.

Боррель еще раз напомнил, что ЕС ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.

"Незаконные ограничения на такой проход все еще продолжаются и имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - констатировал высокий представитель.

Боррель также обратился к вопросу ситуации с правами человека на полуострове, которая после незаконной аннексии "значительно ухудшилась".

"Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких, как свобода выражения мнений, вероисповедания или убеждений и ассоциаций, а также право на мирные собрания. В соответствии с резолюцией 74/168 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2019 года, крайне важно, чтобы региональные и международные правозащитные механизмы, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь", - отметил он.

Высокий представитель также говорит и о "серьезном нарушении прав крымских татар в результате закрытия крымскотатарских СМИ и запрета на деятельность Меджлиса".

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность поддерживать и развивать свои традиции в области культуры, образования, самобытности и культурного наследия, которым в настоящее время угрожает незаконная аннексия", - добавил Боррель.

В ЕС также считают, что Российская Федерация "должна прекратить изменять демографическую структуру населения путем переселения своего собственного гражданского населения на полуостров, должна принять меры по улучшению экологической ситуации, которая значительно ухудшилась после незаконной аннексии".

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Эмира-Усейна Куку и пяти обвиняемых, Олега Приходько и всех других, которые были задержаны на Крымском полуострове и приговорены в нарушение международного права", - заявил Боррель.

От имени ЕС он также призвал к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове.

"Журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо, без чрезмерного вмешательства и запугивания. Все находящиеся на рассмотрении дела о нарушениях и нарушениях прав человека, таких, как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, преследование по политическим мотивам, дискриминация и преследование, должны быть тщательно расследованы", - убежден Боррель.

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Кроме того, высокий представитель отметил, что "полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение".

"ЕС напоминает о Резолюции ГА ООН 74/168 от 19 декабря 2019 года и призывает к ее полному выполнению, включая обязательства Российской Федерации по применимому международному гуманитарному праву", - заключил он.