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 Политика Украины, Общество
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Все про:контрабанда (1946) маска (30) Нефьодов (182) Государственная таможенная служба (18)

 Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов

После ограничения экспорта медицинских масок и средств медицинской защиты с Украины они стали одними из самых популярных товаров, которые украинцы пытаются вывезти контрабандой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"У нас за эти выходные (14-15 марта. - Ред.) маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", - заявил он.

По его расчетам, в течение 14-15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тыс. штук масок различных типов. Глава таможни призвал бизнес не вывозить медицинские маски, ведь это грозит уголовной ответственностью.

Также читайте: Кабмин обязан конфисковать и передать медучреждениям все медицинские маски, которые продолжают вывозить из Украины, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3181731
 
 
 Топ комментарии
 
А ты на главного контрабандиста Радуцкого уже протокол составил? Или низзя?
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Да шо вы говорите, господин Нефедов, а как вам это:"После смены руководителя Одесской таможни через таможенные посты снова начали бесконтрольно провозить товары известных брендов. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, близких к таможенным органам.Как сообщил наш источник, большие контафактных товаров начали пропускать через таможенные посты без проверок уже через неделю после представления нового руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы Украины Михаила Грибанова."На "бренд" дали добро. После затишья длинной в квартал при прежнем руководстве, сейчас местные контрабандисты усиленными темпами пытаются наверстать упущенную выгоду. Уже через неделю после назначения Грибанова через пункты пропуска без какого-либо досмотра проезжает огромное количество товаров именитых торговых марок. Прибыль - колоссальная. И, судя по тенденциям, это только начало", - отметил наш источник.OBOZREVATEL также располагает фотографиями запрещенных к ввозу в Украину товаров, провезенных за последние дни. Преимущественно это одежда и обувь, а также автотовары. Примечательно, что фуры с контрабандной продукцией едут с сорванными пломбами.Михаил Грибанов, работавший при Януковиче на таможне и, по некоторой информации, уволенный оттуда после громкого скандала с контрабандой. Грибанов сменил на посту прежнего руководителя, Евгения Кодиса"
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нефьодов то ли гордится, то ли жалуется - он то больше на контрабанде сигарет зарабатывал...
а сейчас, похоже, на маска гешефт рубит
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А ты на главного контрабандиста Радуцкого уже протокол составил? Или низзя?
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"Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов"
O tempora, o mores!
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Да шо вы говорите, господин Нефедов, а как вам это:"После смены руководителя Одесской таможни через таможенные посты снова начали бесконтрольно провозить товары известных брендов. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, близких к таможенным органам.Как сообщил наш источник, большие контафактных товаров начали пропускать через таможенные посты без проверок уже через неделю после представления нового руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы Украины Михаила Грибанова."На "бренд" дали добро. После затишья длинной в квартал при прежнем руководстве, сейчас местные контрабандисты усиленными темпами пытаются наверстать упущенную выгоду. Уже через неделю после назначения Грибанова через пункты пропуска без какого-либо досмотра проезжает огромное количество товаров именитых торговых марок. Прибыль - колоссальная. И, судя по тенденциям, это только начало", - отметил наш источник.OBOZREVATEL также располагает фотографиями запрещенных к ввозу в Украину товаров, провезенных за последние дни. Преимущественно это одежда и обувь, а также автотовары. Примечательно, что фуры с контрабандной продукцией едут с сорванными пломбами.Михаил Грибанов, работавший при Януковиче на таможне и, по некоторой информации, уволенный оттуда после громкого скандала с контрабандой. Грибанов сменил на посту прежнего руководителя, Евгения Кодиса"
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А сказали контрабанду ликвидировали,а где маски а где правительство а ни того ни другого нет,только в инете языком телепать мастера.
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А как про ввоз налички чемоданами,почему проспал?
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Так треба скористатись ситуацією і, де тільки можна, шпарити ці самі маски!
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это ты , максимка, сначала дал вывезти радуцкому крупный опт, а теперь прям на страже весь из себя. попроси у османского ишака премию и орден
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