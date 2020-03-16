"Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"У нас за эти выходные (14-15 марта. - Ред.) маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", - заявил он.

По его расчетам, в течение 14-15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тыс. штук масок различных типов. Глава таможни призвал бизнес не вывозить медицинские маски, ведь это грозит уголовной ответственностью.

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