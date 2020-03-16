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Все про:Радуцкий Михаил (67) COVID-19 (945)

 Медперсонал, работающий с инфицированными коронавирусом людьми, получит надбавку в 200%, - Радуцкий

Медицинские работники, которые работают с заболевшими острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получат надбавку в 200%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали: где-то на уровне 200% будет выплачиваться надбавка медработникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом", - заявил Радуцкий в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181730
 
   
 Топ комментарии
 
Может лучше начать с защитного снаряжения?
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Ой спасибо, отец родной, этож скока, 8000, 9000 грв.?
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ой-вей!
А скільки отримає той, хто під час пандемії спромогся продати за кордон мільйони захисних масок?
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Может лучше начать с защитного снаряжения?
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Лучше, но им же и продано вместе с масками.
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радуцкий "думает" что может заговорить свою аферу с масками...
хотя, учитывая сверхкороткую память зебилов - таки сможет
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Ждем резкого ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом...
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Что дебилы навыбирали, то теперь и имеем.

Медперсонал, работающий с инфицированными коронавирусом людьми, получит надбавку в 200%, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3392
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Гаварілі же, что Порошенка надо било садіть в тюрьму - і грівна била би по восєм і супсідіі всєм бєз условій і главноє нікакой фінансовой крізи!
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вход рупь - виход пять...

Житомирянин@Aleks_Kovalyuk 1 ч

Їхати під час епідемії в Єгипет чи іншу країну і потім хєрячити гнівні пости про те, що їх не випускають чи не впускають. Наші люди завжди розумом відрізнялись)
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Зеленський у будьоновці ? Чи то такий бронік від вірусу .
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"Финансовая пропасть - самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь." (с). К сожалению, здоровье может этому помочь.
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ЗЕлёная плесень начинает выполнять свои предвыборные обицянки-цяцянки? Медперсонал, работающий с инфицированными коронавирусом людьми, получит надбавку в 200%, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6991
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а все потому, что кто-то постоянно и беспробудно бухал крал осваивал деньги и строил маєтки на полях чудес близ населенных пунктов, шиковал на пляжах и кутил в ночных клубах , прежде чем принять законы, уменьшающие разрыв между слоями населения и создавать передовую медпомощь. Слава Богу, вирус всех в правах уравняет и не будет смотреть багат или беден и чьих будешь....
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Нет, не уровняет. Богатые всегда могут улететь в страну где вирус распространился минимально. И купить там самую хорошую медицинскую помощь в плане поддержания иммунитета. И в плане изоляции в дорогой клинике.
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Ой спасибо, отец родной, этож скока, 8000, 9000 грв.?
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То забагато. З 1 квітня з/п анансовано на рівні 60% від рівня 2018 року.
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NinaBoi@artnataliwood5 2 ч

Ух ти!
Замість парфумів Christian Dior, Guerlain і Givenchy випускатимуть дезінфікуючі засоби.
Всього за тиждень фабрики розраховують випустити 12 тонн гелю для рук.
Деззасоби будуть передані французьким органам охорони здоров'я безкоштовно...
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Все одно до зарплати вчителів від зелені вони не дотягують.
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как бы учителя не ринулись в медики. $8k - соблазнительная для них сумма.
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ой-вей!
А скільки отримає той, хто під час пандемії спромогся продати за кордон мільйони захисних масок?
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в правовом государстве - лет 10 светило бы с самом мягком приговоре.... а в Украине он еще и транспорт запретит....
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Лікарі, як і військові, виконуватимуть свій обов'язок, але ж їх мало - почнуть, не дай Бог, валитися від вірусу, це буде катастрофа.
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В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий.
"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса. Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо
https://censor.net.ua/n3179292
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...за маски деньги выручил?..или олигархи-маланцы скинуться решили?..
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Ти ЗЕдебіл для початку забезпеч цей медперсонал засобами індивідуального захисту щоб вони його не купували за власні гроші а вже потім можна і про проценти подумати! Інформація з перших вуст моєї знайомої завідуючої однією з Львіських лікарень - ці засоби самі лікарі купляють за свої власні кошти тому що від ЗЕдебільної влади отримали їх рівно "0"!!!
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Та ну нафіг. А куди бігти медикам, щоб попрацювати з хворими за подвійну зарплату? А то вже черга на кілометр шиується на такі заробітки.
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Весь медперсонал поднял выше головы! Их родственники уже строят планы на будущее... "Сеанс неслыханной щедрости".
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Я так понимаю, его фирму ждут офигенные бюджетные вливания.
А клепать левые медзаключения они умеют.
Да, зебилы?
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А решта поліклініки до якої звертались вірусні, звично йдуть в обсЄрвацію за власний рахунок! Медперсонал, работающий с инфицированными коронавирусом людьми, получит надбавку в 200%, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1461
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От пистуни...
Моя сестра - лікар-інфекціоніст відділення "ураженнями нервової системи та респіраторних вірусних інфекцій", перед пенсією, ще в другому кварталі минулого року отримувала ~10тисяч, нині - ледве 5... У відділені - некомплект медсестер та санітарок чи не на половину штату...
А це відділення - профільне по грипу, по короновірусу!
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А-у! Клоун! Коли вже МОЗ видасть хоч якісь письмові вказівки лікарям всіх ланок?
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Уляна Супрун@usuprun 2 ч

Пандемія коронавірусу - чудовий фільтр на покидьків і шахраїв.
"Провідні" вчені, фармвиробники і політики уже на повну займаються поширенням фейкової інформації щодо засобів з профілактики коронавірусу.
Будьте уважні і турбуйтеся про інформаційну гігієну:

Медперсонал, який працює з інфікованими коронавірусом людьми, отримає надбавку в 200%, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5414
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спасибо тебе благодетель ты наш - Крадуцкий , по морде твоего лица так и прет благородство и волонтерство .
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Надеюсь власть теперь поймет какую зарплату должен иметь судья ,прокурор , министр ,коболев , и какую врачи ....К стати апелляция властей имущих на клятву Гиппократа не совсем корректна , минимум половина врачей давала другую , Врача СССР которого уже нет ,со всеми вытекающими последствиями
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шото Радуцкий замного звиздеть начал, пусть расскажет где наши маски по 2грн?
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Вон в Италии и то половина медперсонала разбежалась походу. А тут 200% от тарелки супа и будут работать? Не смешите мои медебейцы!
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