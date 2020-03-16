 Формируется список чартеров для возвращения украинцев в страну после 17 марта, - МИД

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта", - говорится в сообщении.

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