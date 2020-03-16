 Формируется список чартеров для возвращения украинцев в страну после 17 марта, - МИД

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта", - говорится в сообщении.
С 17 марта закроют все пункты пропуска для авиатранспорта!
Цензор.НЕТ @censor_net 21 ч
Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту
Сергій Прач@sergey_prac 55 мин
Ага, а автомат програмний їм нав'язали з Марсу і відключити вони його не можуть, як і взагалі перевести керування формування ціни в ручний режим.
Ну-ну, ми ж лохи, ми ж віримо
так-так, "Єдина країна", "Єднаймося, бо ми - українці", так-так...