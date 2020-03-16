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 Политика Украины
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 Формируется список чартеров для возвращения украинцев в страну после 17 марта, - МИД

Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта", - говорится в сообщении.

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Формируется список чартеров для возвращения украинцев в страну после 17 марта, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181729
 
 
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Как?
С 17 марта закроют все пункты пропуска для авиатранспорта!
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а вот это - правильно - по людски ,так и должно быть - с крахоборам МАУ ведь и так все понятно
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Коронавірус даром везуть. Оптові ціни!
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Цензор.НЕТ @censor_net 21 ч

Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту

Сергій Прач@sergey_prac 55 мин

Ага, а автомат програмний їм нав'язали з Марсу і відключити вони його не можуть, як і взагалі перевести керування формування ціни в ручний режим.
Ну-ну, ми ж лохи, ми ж віримо
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Вместо того чтоб вложить эти деньги в апараты для вентиляции легки коих в стране всего 600 штук на все про все, они думают как истратить деньги на завоз возможных зараженных. Как лечить собираетесь депилы зеленые?!
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то есть, лучше огнеметами или камнями по окнам, всяко дешевле, да?
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Коли ви вже НАЖРЕТЕСЯ !!!!!!! Країни закрили всі КОРДОНИ ,а ви СКОТИ, ЗАВЕЗЕТЕ ЩЕ БІЛЬШЕ БІДИ !!!!!!!!
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тобто, треба НАШИХ людей кинути там? Хай виживають, як можуть, у ЧУЖІЙ країні?
так-так, "Єдина країна", "Єднаймося, бо ми - українці", так-так...
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