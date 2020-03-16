 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Корбана в фейсбуке.

"С учетом решений о приостановке работы учебных и дошкольных заведений, развлекательных и торговых центров, авиасообщения и закрытия границ, считаю необходимым и самым важным:

1. Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов. Необходимо сформировать резервы топлива для обеспечения работы полиции и армии, а также медицинских учреждений, резервы питьевой воды, лекарственных препаратов и по возможности оборудования и запчастей для различных видов транспорта.

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2. Министерству финансов необходимо обеспечить прямые субвенции из госбюджета в города и области, чтобы местные власти оперативно и самостоятельно принимали решение по закупке средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и других средств для борьбы с эпидемией. Централизованные закупки в этой сфере нужны в госрезерв исключительно для дополнительных интервенций. Все остальное должно закупаться на местах, исходя из потребностей того или иного города или области, или громады. Время идет на минуты, нужно делегировать полномочия вместе с деньгами.

3. Министертво внутренних дел. Необходимо обеспечить патрулирование улиц, наладить взаимодействие органов полиции на местах с областными и горздравотделами и опорными больницами - по выявлению и обсервации зараженных коронавирусом.

4. Минсоцполитики необходимо прекратить работы территориальных центров и отделов социальной защиты, перейти в удаленный режим общения с гражданами. А также обеспечить размещение социальной рекламы на центральных и местных телеканалах, направленной на информирование различных групп населения.

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5. Минздрав. Тут масса работы. Необходимо немедленно принять новые медицинские протоколы, которые учитывают опыт борьбы с коронавирусом в Италии, Израиле и в Китае. Необходимо приостановить медицинскую реформу вторичной медицины минимум на квартал. И направить соответствующие субвенции в медучреждения для обеспечения своевременной оплаты медперсонала. Следует обязать центры экстренной медицинской помощи проводить устный опрос по телефону о симптоматике, которую испытывает пациент, а после этого принимать решение, какую направлять экстренную медпомощь. Необходимо отменить работу центров обсервации и перейти на обсервацию на дому, так как это сделали в Израиле, в Италии и в других странах, поскольку невозможно выявить "нулевых" больных. Предоставить возможность общинам самостоятельно закупать экспресс-тесты с низкой валидностью, как и лабораторные тесты. Необходимо определиться с дополнительными опорными больницами в городах и областях.

6. Министерство транспорта. Обеспечить дезинфекцию железнодорожного транспорта. А также помещения жд-вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Дать указания местным органам власти проводить ежедневную дезинфекцию жд-транспорта, вокзалов, аэропортов.

7. Минобразование обеспечить по возможности онлайн-обучение или на худой конец домашние задания.

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8. Министерство юстиции должно приостановить работу реестров недвижимости, юрлиц и других. Приостановить работу ЦНАПов.

9. Министерство экономики совместно с налоговыми органами должны выработать комплекс мер по стимулированию экономики и увеличению внутреннего госзаказа.

10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физических и юрлиц", - написал Корбан.

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