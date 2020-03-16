 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Корбана в фейсбуке.
"С учетом решений о приостановке работы учебных и дошкольных заведений, развлекательных и торговых центров, авиасообщения и закрытия границ, считаю необходимым и самым важным:
1. Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов. Необходимо сформировать резервы топлива для обеспечения работы полиции и армии, а также медицинских учреждений, резервы питьевой воды, лекарственных препаратов и по возможности оборудования и запчастей для различных видов транспорта.
2. Министерству финансов необходимо обеспечить прямые субвенции из госбюджета в города и области, чтобы местные власти оперативно и самостоятельно принимали решение по закупке средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и других средств для борьбы с эпидемией. Централизованные закупки в этой сфере нужны в госрезерв исключительно для дополнительных интервенций. Все остальное должно закупаться на местах, исходя из потребностей того или иного города или области, или громады. Время идет на минуты, нужно делегировать полномочия вместе с деньгами.
3. Министертво внутренних дел. Необходимо обеспечить патрулирование улиц, наладить взаимодействие органов полиции на местах с областными и горздравотделами и опорными больницами - по выявлению и обсервации зараженных коронавирусом.
4. Минсоцполитики необходимо прекратить работы территориальных центров и отделов социальной защиты, перейти в удаленный режим общения с гражданами. А также обеспечить размещение социальной рекламы на центральных и местных телеканалах, направленной на информирование различных групп населения.
5. Минздрав. Тут масса работы. Необходимо немедленно принять новые медицинские протоколы, которые учитывают опыт борьбы с коронавирусом в Италии, Израиле и в Китае. Необходимо приостановить медицинскую реформу вторичной медицины минимум на квартал. И направить соответствующие субвенции в медучреждения для обеспечения своевременной оплаты медперсонала. Следует обязать центры экстренной медицинской помощи проводить устный опрос по телефону о симптоматике, которую испытывает пациент, а после этого принимать решение, какую направлять экстренную медпомощь. Необходимо отменить работу центров обсервации и перейти на обсервацию на дому, так как это сделали в Израиле, в Италии и в других странах, поскольку невозможно выявить "нулевых" больных. Предоставить возможность общинам самостоятельно закупать экспресс-тесты с низкой валидностью, как и лабораторные тесты. Необходимо определиться с дополнительными опорными больницами в городах и областях.
6. Министерство транспорта. Обеспечить дезинфекцию железнодорожного транспорта. А также помещения жд-вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Дать указания местным органам власти проводить ежедневную дезинфекцию жд-транспорта, вокзалов, аэропортов.
7. Минобразование обеспечить по возможности онлайн-обучение или на худой конец домашние задания.
8. Министерство юстиции должно приостановить работу реестров недвижимости, юрлиц и других. Приостановить работу ЦНАПов.
9. Министерство экономики совместно с налоговыми органами должны выработать комплекс мер по стимулированию экономики и увеличению внутреннего госзаказа.
10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физических и юрлиц", - написал Корбан.
Ну, ви все зрозуміли?
Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч
Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
тоже мне... царь Соломон ))))
Ви вмієте читати статтю і робити якісь висновки, та нажаль не маєто почуття гумору (від слова - зовсім) а ось чого Ви вирішил що вмієте ставити діагнози.?.. Ви - лікар? психоаналітик?
а по суті? я не мав притензіі до статті... я висказав своє відношення до її автора (і думаю і надалі користуватися цим правом - мати свою думку)
дякую за діалог.... доброго Вам дня і міцного здоров"я!
Хотя может они тоже не такие умные как ты...
По секрету: я с ними рядом и $рать не сяду.
Правда, для этого человечество должно быть чем-то сильно напугано. Если в ваших руках все СМИ мира (ну, почти все), нужно раскрутить какую-то устрашающую кампанию. Раньше можно было организовать мировую войнушку, но... сейчас не та эпоха: наличие ЯО сделало войны страшно невыгодным занятием.
Таким образом, нужна была масштабная "false flag operation".
Вот её вы сейчас и наблюдаете.
Тем не менее главные медицинские чиновники ежедневно выступают с абсолютно чудовищными заявлениями: что заболеют миллионы (правда, они между собой не могут договориться - заболеют 20% населения, или 70%), и что обязательно умрут от 50000 до 150000 человек.
Я только надеюсь на Премьер-министра что он сумеет политически справиться с этой вакханалией. ИМХО, ему в данном случае нужны практически диктаторские полномочия; иначе паникёры разрушат государство. У нас уже из продуктовых магазинов вымели практически всё.
Политику вся эта гоп-компания проводит совершенно убийственную: туземное население просто вымирает, не размножаясь. На его место завозят африканцев, арабов и прочую нечистую силу.
Понимают ли серьёзные люди - что происходит ? Конечно. Но что они могут сделать, если все эти макроны, меркели и проч. "демократически избраны" ? Единственным кардинальным решением является силовая смена власти. Единственная сила способная совершить такой поступок - привести к власти местных Пиночетов - это армия.
Но армия нуждается в мудром командующем. Таковым, естественно, автоматически является министр обороны.
Вот именно поэтому на данную должность назначают каких-то левых тёток со стороны.
Чтобы не было военного переворота.
На войне как на войне.
В Европе антибиотик приписывают в крайнем случае купить самому невозможно,в Украине жж практически сразу и по несколько.В Европе все делают чтобы имуннитет сам поборол у нас же антибиотик при этом иммунная система человека становиться слабой.Я два года назад в Англии болел каким то Новым гриппом 10 дней температура была 38-39 и мне не дали антибиотик два раза ходил в больницу отказали только парацетамол...А корона вирус поражает в первую очередь людей со слабой иммунной системой вот и делайте выводы сами.
Поясняю.
Антибиотики абсолютно бесполезны против вирусных инфекций. Антибиотики работают только против бактерий, но не вирусов.
я так понял, если приЗедент и правительство ничтожества, то на местах пытаются как то удержать управление ситуацией...
Скоро Зе совсем превратится в полный ноль...
Может и к лучшему....
Ермак совсем загнал его под лавку...
1) отжать...
2) рейдануть..
3) получить долю..
4) убедить переписать на себя имущественный комплекс..
5) написать в 10 СМИ о том, как Корбан спас мир от короновируса..
6) побухать с пацанами вечером..
7) составить план на завтра.
Мойша: Вот видишь Цыля - мы уже с ТОбой Уважаемые Люди....
Так рождались легенды - об Уважаемости "богоизбранных"
То не барига Коломойша винен, просто епоха жадібності за Зеленського не хоче зникати. У МАУ заявили, що українці самі винні в різкому подорожчанні цін на авіаперельоти
Короче, ссыт в глаза не только клоун, но и его хозяин с его бандой Корбана. Причем, делает это в режиме "бессмертный"
https://twitter.com/i/status/1239321900016455680
Деньги, поручни в общественном транспорте, ручка корзины или тележки в супермаркете - переносчики болезнетворных микроорганизмов. Через них бактерии попадают на руки, а потом в организм человека.
воно ж казало що до політики вже немає ніякого відношення
и теперь снова на соплях стали наживаться