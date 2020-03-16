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 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19

Председатель Общественного совета Днепра Геннадий Корбан опираясь на опыт подготовки Днепра к эпидемиологическому кризису рекомендует ряд важных шагов для органов центральной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Корбана в фейсбуке

"С учетом решений о приостановке работы учебных и дошкольных заведений, развлекательных и торговых центров, авиасообщения и закрытия границ, считаю необходимым и самым важным:

1. Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов. Необходимо сформировать резервы топлива для обеспечения работы полиции и армии, а также медицинских учреждений, резервы питьевой воды, лекарственных препаратов и по возможности оборудования и запчастей для различных видов транспорта.

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2. Министерству финансов необходимо обеспечить прямые субвенции из госбюджета в города и области, чтобы местные власти оперативно и самостоятельно принимали решение по закупке средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и других средств для борьбы с эпидемией. Централизованные закупки в этой сфере нужны в госрезерв исключительно для дополнительных интервенций. Все остальное должно закупаться на местах, исходя из потребностей того или иного города или области, или громады. Время идет на минуты, нужно делегировать полномочия вместе с деньгами.

3. Министертво внутренних дел. Необходимо обеспечить патрулирование улиц, наладить взаимодействие органов полиции на местах с областными и горздравотделами и опорными больницами - по выявлению и обсервации зараженных коронавирусом.

4. Минсоцполитики необходимо прекратить работы территориальных центров и отделов социальной защиты, перейти в удаленный режим общения с гражданами. А также обеспечить размещение социальной рекламы на центральных и местных телеканалах, направленной на информирование различных групп населения.

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5. Минздрав. Тут масса работы. Необходимо немедленно принять новые медицинские протоколы, которые учитывают опыт борьбы с коронавирусом в Италии, Израиле и в Китае. Необходимо приостановить медицинскую реформу вторичной медицины минимум на квартал. И направить соответствующие субвенции в медучреждения для обеспечения своевременной оплаты медперсонала. Следует обязать центры экстренной медицинской помощи проводить устный опрос по телефону о симптоматике, которую испытывает пациент, а после этого принимать решение, какую направлять экстренную медпомощь. Необходимо отменить работу центров обсервации и перейти на обсервацию на дому, так как это сделали в Израиле, в Италии и в других странах, поскольку невозможно выявить "нулевых" больных. Предоставить возможность общинам самостоятельно закупать экспресс-тесты с низкой валидностью, как и лабораторные тесты. Необходимо определиться с дополнительными опорными больницами в городах и областях.

6. Министерство транспорта. Обеспечить дезинфекцию железнодорожного транспорта. А также помещения жд-вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Дать указания местным органам власти проводить ежедневную дезинфекцию жд-транспорта, вокзалов, аэропортов.

7. Минобразование обеспечить по возможности онлайн-обучение или на худой конец домашние задания.

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8. Министерство юстиции должно приостановить работу реестров недвижимости, юрлиц и других. Приостановить работу ЦНАПов.

9. Министерство экономики совместно с налоговыми органами должны выработать комплекс мер по стимулированию экономики и увеличению внутреннего госзаказа.

10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физических и юрлиц", - написал Корбан.

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Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 01
Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 02
Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 03

Источник: https://censor.net.ua/n3181726
 
   
 Топ комментарии
 
шо он о себе возомнил???
тоже мне... царь Соломон ))))
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Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч

Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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СНБО Порошенко и СНБО Зеленского ! Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 5836 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 569
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"Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов.Источник: https://censor.net.ua/n3181726"
Ну, ви все зрозуміли? Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 863
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Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч

Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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СНБО Порошенко и СНБО Зеленского ! Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 5836 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 569
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шо он о себе возомнил???
тоже мне... царь Соломон ))))
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(не тут с вами не согласен - как менеджер(руководитель и организатор) - он силен ,реально силен - но и тут))) деньги местной власти ,хотя какая разница - кто?))))))
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ну...шо он друг Филатова и серый кардинал Днепра - ясно-понятно ( и тут с Вами согласен - организатор то еще...кому б еще в центре города отдали улицу под пешеходную зону?))))
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Это намёк Днепрянам - по сколько надо скинуться ???
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(ой...днепряне и так "скидываются" без намеков сколько надо))))
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Зетупарік вася, що Корбан сказав не вірного по даній ситуації? Ти по суті статті можеш щось сказати? У тебе є якісь інші пропозиції чи ти просто вирішило просратися?
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зеостряк юрий, а Вы знаете что на нервно-припадочных быстрее прилипает вирус, ибо они ослабили психозом и злобой свой иммунитет и убили печень, брызгая на других желчью....
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Тобто, по суті статті нічого сказати не можеш? Це показник відсутності мізків або наявність зе-мізків. Хоча, для тебе - це теж саме...
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зауважте, я ніде, жодним словом не переходив на особистості
Ви вмієте читати статтю і робити якісь висновки, та нажаль не маєто почуття гумору (від слова - зовсім) а ось чого Ви вирішил що вмієте ставити діагнози.?.. Ви - лікар? психоаналітик?
а по суті? я не мав притензіі до статті... я висказав своє відношення до її автора (і думаю і надалі користуватися цим правом - мати свою думку)
дякую за діалог.... доброго Вам дня і міцного здоров"я!
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Госорганы в Украине работают только тогда, когда им грозит опасность. И то, работают только чтобы себя врятуваты - Корбан тому пример. Поэтому им как-раз жизнеобеспечение не нужно, а то работать снова не будут.
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Сидел в засаде смотрящий за Днепром, контролировал распил бюджета города и прочие финансовые сделки. Проклюнулся.
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Жэсть. Ничего подобно не делалось и не делается по отношению к настоящим проблемам: туберкулёзу, СПИДу, кори, ветрянке и т.д.
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Ты просто настоящей проблемы не видишь! Посмотри на Италию и умножь все как минимум на три! +300% бонус на зебильную власть практикантов-вивисекторов.
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Извините, а вы были в Италии, видели лично этих больных, проводили патологоанатомическую экспертизу ? Откуда вы знаете что сообщаемая вам информация является правдой ?
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Вторичные признаки подтверждают догадки - итальянцам закрывают передвижение внутри Шенгена, ставя само существование Евросоюза и его основную идею на грань распада.
Хотя может они тоже не такие умные как ты...
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В ЕС правит одна и та же мафия. Там нет суверенных государств (только ещё пробуют немного трепыхаться бывшие члены СЭВ).
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О, а у тебя есть знакомые в той мафии? Помоги, сильно нужно! Хочу на работу...
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Нет, у меня там знакомых нет.
По секрету: я с ними рядом и $рать не сяду.
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а какие поводы сомневаться?..денег выклянчивать у ЕС?..НЕ ПРОКАТИТ, Италия не Греция..да и немцы с французами не дураки...
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Кто-то вообразил себя "владыками планеты", но сильно поиздержался, реализуя свои сумасшедшие планы. Для продолжения банкета есть хороший способ: быстро и мощно обвалить биржи - сыграть на шортах.
Правда, для этого человечество должно быть чем-то сильно напугано. Если в ваших руках все СМИ мира (ну, почти все), нужно раскрутить какую-то устрашающую кампанию. Раньше можно было организовать мировую войнушку, но... сейчас не та эпоха: наличие ЯО сделало войны страшно невыгодным занятием.
Таким образом, нужна была масштабная "false flag operation".
Вот её вы сейчас и наблюдаете.
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...особо громко об этом кацапи на своих ресурсах пишут... Пиндосы все придумали, вывели, завезли в китай и иран ну и т.д....но и у них, у амеров зараженных тоже уже немеренно, счет на десятки тыс. пошел..самоубийство самодуров такое массовое?..на амеров это не похоже..была бы вакцина у них, протоколы лечения, еще можна поверить, а так -фантазии, не более..у вируса границ и должностей нет, ему пофигу кого жалить..то что вирус этот рукотворный в лабораториях выведен и оттуда "убежавший", сомнения нет..в чьих- сейчас уже не важно...
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Нет. Американцы тут абсолютно не при деле.
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..да я на их примере описал ситуацию эту....его только а Антарктиде только еще нет...и в черногории Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 4344....
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У нас в Австралии, при наличии десятков (если не сотен) тысяч студентов из Азии, зафиксировано только 5 (пять) смертей. И все они - глубокие старики, которых убьёт любая, даже самая слабая инфекция.
Тем не менее главные медицинские чиновники ежедневно выступают с абсолютно чудовищными заявлениями: что заболеют миллионы (правда, они между собой не могут договориться - заболеют 20% населения, или 70%), и что обязательно умрут от 50000 до 150000 человек.
Я только надеюсь на Премьер-министра что он сумеет политически справиться с этой вакханалией. ИМХО, ему в данном случае нужны практически диктаторские полномочия; иначе паникёры разрушат государство. У нас уже из продуктовых магазинов вымели практически всё.
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вы далеко, кругом океан, повезло))....сметают продукты везде.. Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 7272..и почему то туалет. бумагу Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 9536
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Как вы думаете, почему на должности министров обороны в странах ЕС почти везде назначены какие-то тётки, ни дня не служившие в армии ?
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..министры обороны у них - должности политические, как у англ. королевы...генштабы рулят..этого достаточно и през. над ними решения принимает, с ними согласованное..в чем вопрос то?
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Дело в том что "новый мировой порядок" построен на полностью подчинённых СМИ, одурачивающих население, и имитации "выборов" (хотя в реальности правят комиссары Евросоюза, назначенные из одного центра).
Политику вся эта гоп-компания проводит совершенно убийственную: туземное население просто вымирает, не размножаясь. На его место завозят африканцев, арабов и прочую нечистую силу.
Понимают ли серьёзные люди - что происходит ? Конечно. Но что они могут сделать, если все эти макроны, меркели и проч. "демократически избраны" ? Единственным кардинальным решением является силовая смена власти. Единственная сила способная совершить такой поступок - привести к власти местных Пиночетов - это армия.
Но армия нуждается в мудром командующем. Таковым, естественно, автоматически является министр обороны.
Вот именно поэтому на данную должность назначают каких-то левых тёток со стороны.
Чтобы не было военного переворота.
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.....перебор явно Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207 ..причем тут министр обороны и переворот военный? Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 8990..комбата за глаза хватит для этого...вопросы к поликультурности есть, и в ЕС особенно, фрау одной известной в одно время привнесенной..мало им там от черноты понаехавшей уже не кажется, но это их проблемы, раз талпаепы-соплежуи приняли своих бывших жителей колоний, другой совсем веры и цивилизации...куда их теперь девать?..пусть натурализуются Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207..париж уже не париж, и лондон не лондон..а шо делать Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207..
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А шо делать: либо вы сопротивляетесь, либо вас уничтожат.
На войне как на войне.
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..пусть парят моск себе теперь..национализм там уже буйным цветом цвести начинает..пока синусоидой, но уже не потухнет, дело времени..нам бы моск включить и вокруг себя оглянуться, в киеве в одессе, днепре, харькове, львове и везде где кавказ, заехавший под видом бизнесс дэлат, но за бабки паспорта прикупив, хвосты подняв повыше и в политику и на гос.службу прет, нехило так локтями работая, "в законе" которые здесь хазы себе пооткрывали, шестерки-положенцы ихние рынки и все почти торговые точки оптом и в розницу под себя подмяли ..вольница....в кацапских млн-ках винторогие уже на улицу по вечерам с опаской ходят, у всех "загоревших" паспорта на руках с курицей табака..попробуй скажи чего или тронь..таки вот дела, это много хуже короновируса..
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Вы думаете там идиоты как у нас ? Не видят опасности?Не только Италии уже и Испании и др понеслось просто так такие меры правительства вводить не будут потому что это миллиарды убытков не один два а десятки или сотни .Тут я думаю мы не знаем всю правду о вирусе не говорят что бы не было ещё большей паники это не обычный вирус а разработан китайцами как боевые вирусы. Для нас он более опасен чем для Европы и вот почему.
В Европе антибиотик приписывают в крайнем случае купить самому невозможно,в Украине жж практически сразу и по несколько.В Европе все делают чтобы имуннитет сам поборол у нас же антибиотик при этом иммунная система человека становиться слабой.Я два года назад в Англии болел каким то Новым гриппом 10 дней температура была 38-39 и мне не дали антибиотик два раза ходил в больницу отказали только парацетамол...А корона вирус поражает в первую очередь людей со слабой иммунной системой вот и делайте выводы сами.
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Ваше выступление говорит о вашей полной и абсолютной медицинской безграмотности.
Поясняю.
Антибиотики абсолютно бесполезны против вирусных инфекций. Антибиотики работают только против бактерий, но не вирусов.
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Совершенно верно но антибиотик ослабляют нашу имунн систему не позволяя ей бороться самостоятельно я об этом и говорил.У нас антибиотик приписывают сразу что бы не рисковать этим вредят больше.
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Чепуха. Антибиотик нашу иммунную систему вообще не трогает. Он целенаправленно прерывает биохимические процессы именно в бактериях, разрушая их механизм размножения (деления).
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Тонкий намёк соплеменнику зенелоху.., если, что, могу и я поруководить кабмином.., а фигли там . Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 2786
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к предложениям маленького еврея стоит минимум прислушаться , дельное внедрить
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Особенно необходимо прекратить перегистрацию недвижимости - тут старый суперрейдер знает шо говорит. Черные риэлторы и нотариусы только и ждут, когда косить начнет одиноких стариков...
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хм....
я так понял, если приЗедент и правительство ничтожества, то на местах пытаются как то удержать управление ситуацией...
Скоро Зе совсем превратится в полный ноль...
Может и к лучшему....
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Прошу прощения, а что, он изначально раньше нулем не был??
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ну по крайней мере пытался что то там изображать....
Ермак совсем загнал его под лавку...
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план Корбана по борьбе с короновирусом:
1) отжать...
2) рейдануть..
3) получить долю..
4) убедить переписать на себя имущественный комплекс..
5) написать в 10 СМИ о том, как Корбан спас мир от короновируса..
6) побухать с пацанами вечером..
7) составить план на завтра.
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забыл назвать поволнтерить, там тоже заработки не плохие были в 2014г
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главное про себя любимого не забыть!)))
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Мойша спрашивает Циля: Цыля - ты меня уважаешь... О да кОнечно Мойша...
Мойша: Вот видишь Цыля - мы уже с ТОбой Уважаемые Люди....
Так рождались легенды - об Уважаемости "богоизбранных"
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Программа коломойского сколько надо ему украсть.
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І цього затюкали, а він пропонує дієві речі.
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...таких бы корбанов, да побольше в урядниках и ВР...системное управление -это не только деньги, ко всему этому и к ним тоже, мозгов и опыта много нужно и много еще чего...
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Я только что не смогла купить маску- их тупо нет в аптеках Днепра
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В АТБ продавцам нашили масок из вафельных полотенец. Радуцкий, ты мародер и барыга.
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Ось воно що, Михалич!
То не барига Коломойша винен, просто епоха жадібності за Зеленського не хоче зникати. У МАУ заявили, що українці самі винні в різкому подорожчанні цін на авіаперельоти

Короче, ссыт в глаза не только клоун, но и его хозяин с его бандой Корбана. Причем, делает это в режиме "бессмертный"
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А кто такая Корбан, что бы выступать и что то о нем на этом сайте писать.
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10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физических и юрлиц", - написал Корбан Источник: https://censor.net.ua/n3181726

https://twitter.com/i/status/1239321900016455680

Деньги, поручни в общественном транспорте, ручка корзины или тележки в супермаркете - переносчики болезнетворных микроорганизмов. Через них бактерии попадают на руки, а потом в организм человека.

Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 7515
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Хоть один ,более менее правильно сформировал для дилетантов направление работы. Сивохи из РНБО и кабмин с оп из 95 анала ,перепишите ,и начните хоть что то делать.Времени уже нет.Закройте для начала кпп с крымом и лугандонодонбосянией .Границу с кацарылыми,отправте людей на карантин.
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План просто переписать квартиры и бизнесы больных вирусом на себя?
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Мало тут недочеловека Коломойского, нужно еще с нафтолинового ящика вытащить его кондома использованого.
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вылазят "предприниматели"
воно ж казало що до політики вже немає ніякого відношення
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Корбан уже освободил Иловайск с коломойским.....на крови
и теперь снова на соплях стали наживаться
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Не надо отмазывать Порошенко. Муженко четко высказался, кто на него давил
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Похоже скоро будет поставлен вопрос переименования Рады в кнесет
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