 Грузия в связи с коронавирусом запрещает иностранцам въезд в страну с 18 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн".

Как заявил на брифинге в администрации правительства пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани, у граждан Грузии, которые пожелают вернуться на родину, будет возможность воспользоваться тем авиасообщением, которое осуществляют грузинские авиалинии.

К 16 марта коронавирус в Грузии был выявлен у 33 человек, один пациент выздоровел.

Чтобы не допустить распространения заболевания на Южном Кавказе, Грузия, которая является транспортным центром региона, и через которую идет поток граждан из Азербайджана в Турцию и из Армении в Россию, по обоюдному трех стран закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. Сухопутная граница с Россией также закрылась, а на границе с Турцией закрыли только один из КПП.

Кроме этого, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

В Грузии закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменены. В стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

Правительство Грузии рекомендовало закрыть салоны красоты, кафе, бары, развлекательные центры, казино и тотализаторы.

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