 За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.

Радуцкий отметил, что это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.

В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.

"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.

Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых статей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

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