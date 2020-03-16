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 Общество
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 За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал о подготовке законопроекта о мерах противодействия коронавируса, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.

Радуцкий отметил, что это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.

В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.

"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.

Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых статей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3181720
 
 
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що там з нашими масками, які продав за два чумайдана зеленого бабла? За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7655
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цегой... кажуть шо правда За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8213 тіки но президент не зельонку роздавати буде, а її розчин...
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Зараз в нової влади руки розв'язані.Таким шансом гріх не скористатись.
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Чихнул или кашлянул на остановке, в магазине или автобусе - расстрел За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2634
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Дайте мне 95-квартал, и я из любого народа сделаю стадо свиней ! За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8661
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Что бы такого ляпнуть, ну чтоб НИЧЕГО полезного не делать , но в новостях тебе постоянно говорили. прихлебатель и распильщик медицинского бюджета на 110 миллиардов заговорило.
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от дурко, а хто буде доводити факт навмисного зараження?!!
Кепські справи, коли барига масочна починає вдавати законотворця
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Всіг "слуг не лоха" треба за короновірус в Україні на гиляку вішать.
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Так вас ***** первых нужно пересадить за умышленное заражение:
1) Своевременно границы не перекрыли.
2) Средства защиты распродали.
3) Ни одного решения в помощь людям не приняли.\

так что садись падла)))
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Продажа масок за границу может считаться "умышленным заражением людей коронавирусом" ? Тогда тебя, падлу первым сажать надо.
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Соевые, кому не хватает масок - обратитесь в ближайший супермаркет или аптеку. А то вы их и не собираетесь носить, зато громче всех голосите "а хде они???"
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Усадьба горила-палала,
А я ходила по Киеву чихала)))

даешь 95 квартал!!!!
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Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?
Смішно...
ЗЕ: - ми це зробили разом ! За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8910
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В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО

"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса.
Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай.
Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо.
https://censor.net.ua/n3179292
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Да наплевать Радуцкому на украинцев. Он этого и не скрывает.
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Радуцкий озолотится, МОЗ перехватывает инициативу у сантехников, газовщиков и электриков.
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В Италии челу который знал что у него вирус и пошёл в магаз грозит 12 лет тюрьмы. Это если выживет .
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А коли СПЕЦОМ завезли заразу з Китаю в Україну, пейсатий фершал не подумав про шибеницю? А коли сплавив сотні тон масок за кордон... Думаю, що багатьом Українцям вже кортить ознайомитися з "Mein Kampf "...
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а за вивіз масок сотнями тон не вводять відповідальність? Підар!
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А продаж 39тис.тон захисних масок є фактом умисного зараження коронавірусом?
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Ну, і як вони збираються доводити "намір заразити"? Якщо немає надійних тестових систем, які можуть діагностувати хворобу. Якщо навіть банальних масок немає у продажу. Як завжди безграмотні ідіоти штампують безглузді закони.
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Вот дебил так дебил. Может на Китай в гаагский суд подать - за заражение коронавирусом?
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