 За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.
Радуцкий отметил, что это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.
В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.
"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.
Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых статей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.
Кепські справи, коли барига масочна починає вдавати законотворця
1) Своевременно границы не перекрыли.
2) Средства защиты распродали.
3) Ни одного решения в помощь людям не приняли.\
так что садись падла)))
А я ходила по Киеву чихала)))
даешь 95 квартал!!!!
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?
Смішно...
ЗЕ: - ми це зробили разом !
"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса.
Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай.
Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо.
https://censor.net.ua/n3179292