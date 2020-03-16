 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

"Ожидается, что в течение следующих 12 месяцев около 80% населения будут инфицированы COVID-19, и до 15% (7,9 млн. человек) могут потребовать госпитализации", - гласит текст документа.

Отчет также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Кроме того, отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

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"Я думаю, что летом, ближе к концу июня, будет спад заражаемости. Но вирус вернется в ноябре, как в случае с обычным сезонным гриппом. Я думаю, что теперь это навсегда, но со временем болезнь станет менее серьезной, так как иммунитет к ней повысится", - отмечает профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях и принят, как достоверный, доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой коронавируса в Британии.