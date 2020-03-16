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 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации почти 8 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

"Ожидается, что в течение следующих 12 месяцев около 80% населения будут инфицированы COVID-19, и до 15% (7,9 млн. человек) могут потребовать госпитализации", - гласит текст документа.

Отчет также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".

Кроме того, отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.

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"Я думаю, что летом, ближе к концу июня, будет спад заражаемости. Но вирус вернется в ноябре, как в случае с обычным сезонным гриппом. Я думаю, что теперь это навсегда, но со временем болезнь станет менее серьезной, так как иммунитет к ней повысится", - отмечает профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях и принят, как достоверный, доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой коронавируса в Британии.

Источник: https://censor.net.ua/n3181717
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и какой нахрен это секретный документ? Обычный фейковый вброс для поддержания паники.
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Пошли желтушные вбросы на дальнейшее развитие паники, пора вводить особое положение и наказывать паникеров по всей строгости военного времени.
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Это сказал профессор медицины, а не какой-то лопух.
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укрепляем КПП от "наших кАрмильцев" - не исключена возможность ломануться...., с пеплом на голове Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9835
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такие смешные люди, покупающие арбидол от коронавируса )))
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Почему? Поясни. Вирус есть? Есть. Больных все больше? Да. Зараза передается через контакт человека к человеку? Да. Воздушно капельным путем? Да. Вакцина и/или лекарство есть? Нет. Так в чем фейк?
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и 73% могут потребовать госпитализации Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9485 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9603 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 3290
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Ну и какой нахрен это секретный документ? Обычный фейковый вброс для поддержания паники.
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Брехня,бо там де 4,там і 5.Ліваки дурять людей.
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а вас предупреждали на счёт химиотрасс но никто не верил
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Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9926

да, для любителей дебильных конспирологических теорий сейчас настали золотые времена!
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А як тоді розцінити майже повне припинення нових заражень в Китаї?
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Не бачу ніякої сенсації.Вірус є,він нікуди не зникне.Будуть періодичні спалахи різної інтенсивності .Це можна спостерігати на прикладі інших вірусів.Періодичність спалахів не прогнозована.В деяких випадках у вірусів відбувається зворотна мутація з пониженням вірулентності,такий процес не прогнозований і не контрольований.Можливо й таке.
Зупинить дію вірусу,або загонить в рамки нижчі за епід.поріг лише вакцина
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Вы уж там определитесь как -нибудь, господа дроченые ученые, 4 из 5 заразятся (согласно британским "ученым"), или 1 из 5 (согласно австралийским "ученым").
ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Либо уровень зараженности 75%, либо 25%.
На нобелевку идете, ******.
Чтобы я так софтвер математический писала, как вы на подсосе у рептилоидов сидите.

P.S. Тикер то какой у гробовщиков какой?
Ведь вы же, "ученые", и на повышение акций похоронных компаний играете, а не только на понижение добывающий и производственных.
Или вы полные лохи и вообще не играете на бирже сейчас, а просто собираете крохи со стола вЯликих?
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я знаю такую штуку, что когда человек забоевает, то в организме начинают вырабатываться антитела и иммунитет в свой код вносит антитела к болезни и человек переболевший одной болезнью и потом если эта же болезнь подхватывается, то иммунитет уже имеет антитела и вынимает их сразу, как со своей базы данных геномной и уже второй раз иммунитет быстро справляется с болезнью. Даже вот эти вакцинации люди делают и не знают, что такое вакцина, а вакцина - это и есть та болезнь от которой вакцинируют, но только она в крошечной форме, что человек не заболевает, а просто вакцина провоцирует иммунитет распознать болезнь эту и выбелить к ней антитела. Исходя из этих знаний можно сделать предположение, что переболевшие коронавирусом на второй раз заболев повторно, то они будут уже иметь антитела и болезнь повторно будет легче проходить. Но слышал, что коронавирус мутирует и потому не могут создать вакцину. Мне почему то кажется, что коронавирус создавался где то в лабораториях секретных, как биологическое оружие. Потому что уже все болезни люди переболели такие эпидемические, а эта именно первый раз и такая мощная зараза и так легко ей заражаются. на 99% уверен, что это биологическое оружие разработанное синтетическим способом в лаборатории!
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