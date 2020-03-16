 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.
"Ожидается, что в течение следующих 12 месяцев около 80% населения будут инфицированы COVID-19, и до 15% (7,9 млн. человек) могут потребовать госпитализации", - гласит текст документа.
Отчет также указывает, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся "под значительным давлением".
Кроме того, отныне только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.
"Я думаю, что летом, ближе к концу июня, будет спад заражаемости. Но вирус вернется в ноябре, как в случае с обычным сезонным гриппом. Я думаю, что теперь это навсегда, но со временем болезнь станет менее серьезной, так как иммунитет к ней повысится", - отмечает профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.
Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях и принят, как достоверный, доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой коронавируса в Британии.
да, для любителей дебильных конспирологических теорий сейчас настали золотые времена!
Зупинить дію вірусу,або загонить в рамки нижчі за епід.поріг лише вакцина
дроченыеученые, 4 из 5 заразятся (согласно британским "ученым"), или 1 из 5 (согласно австралийским "ученым").
ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Либо уровень зараженности 75%, либо 25%.
На нобелевку идете,
******.
Чтобы я так софтвер математический писала, как вы на подсосе у рептилоидов сидите.
P.S. Тикер то какой у гробовщиков какой?
Ведь вы же, "ученые", и на повышение акций похоронных компаний играете, а не только на понижение добывающий и производственных.
Или вы полные лохи и вообще не играете на бирже сейчас, а просто собираете крохи со стола вЯликих?