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 Общество, Здоровье
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 Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус, - ОГА

Восемь пациентов с подозрением на заболевание острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, находятся в настоящее время во Львовской инфекционной больнице, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"Восемь человек с подозрением на коронавирус находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Результаты анализов будут примерно через два дня", - сказал Васько на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина.

По его словам, в их числе пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один из Перемышлянского района Львовской области.

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Васько также сообщил, что с понедельника, 16 марта, все медицинские учреждения области переведены на карантин, приостановлена плановая госпитализация и плановое лечение больных.

"Плановое предоставление медицинской помощи и плановая госпитализация приостановлены. Включительно с предоставлением платных услуг, в частности, профосмотров. Все пациенты, которых можно выписать из стационара, будут выписаны", - сказал он.

Кроме того руководитель департамента здравоохранения попросил жителей области не вызывать без реальной нужды машины скорой помощи.

"Бригады неотложной помощи работают в усиленном режиме – нагрузка по числу вызовов возросла вдвое. Поэтому просимо без крайней нужды не вызывать бригады скорой помощи", - сказал он.

По словам Васько, жители Львовской области, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, должны в телефонном режиме проконсультироваться со своим семейным врачом.

Источник: https://censor.net.ua/n3181710
 
 
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Самое смешное, что порох действительно затарился всем необходимым под завязку. Но - только для себя и Мишеньки.
25%, думай и прочие будут болеть наравне с ненавистными зелеботами, а может и больше - потому как любят участвовать в масовых заходах.
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это вам по рентв рассказали? ещё что-то интересное есть?
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Как сказал премьер-министр Великобритании что " Пока мы победим этот вирус, многие из нас потеряют своих близких " …
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Це початок.
Багатотисячний натовп заробітчан повертається в Україну.
Далі, нажаль, буде..
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Novus.
вулиця Здолбунівська, 7Г,
Київ,.
Навіть і не сумнівався... У всих країнах люди останнім діляться в боротьбі з короновірусом і навіть нам допомогають, а тут на своїх же спів громадянах роблять статки. Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 2834 Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 1877
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як це з підозрою, а де ж ваші тести?
задрали, брехуни зелені
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