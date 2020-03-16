EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество, Здоровье
  6016  62
Материалы по теме:
Все про:ВР (24556) транспорт (1335) Радуцкий Михаил (64) COVID-19 (945) коронавирус (1)

 Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий вместе с представителями депутатских фракций и групп инициировать остановку на определенные часы работы общественного транспорта для противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Об этом Радуцкий сообщил на заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сегодня на группе вместе со всеми представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании на вторник (внеочередном заседании Верховной Рады, - Ред.) Постановление Верховной Рады по еще большему увеличению карантинных мероприятий - рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы .. . И еще раз сейчас будем разговаривать, но мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по определенным часам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны, - молоко, хлеб, - я имею в виду производство, должно быть остановлено, это  будет нашим предложением Верховной Раде на завтра", - сказал Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав инициирует ограничение работы общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Как сообщалось, по последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19

Источник: https://censor.net.ua/n3181709
 
 
 Топ комментарии
 
надо маски не продавать иностранным фирмам! урод!
 показать весь комментарий
 
О, і цей тут як тут. Скільки там він на масках заробив?
 показать весь комментарий
 
Это конечно прикольно, предприятия! Стой! Раз, два! Кто будет выплачивать кредиты и коммуналку вместо меня? Радуций или Скалецкая? - вы сообщите пжлст.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Общественный транспорт надо останавливать, возле аптек ( список прилагаю), с уважением ваш михаил.
 показать весь комментарий
 
 
ага а Скорые клиники Борис вместо трамвая метро троллейбусса как для Киева в иных регионах повесим на остановках транспоррта плакаты
ходить надо ногами если можете.. ездить надо на такси если есть деньги (а если денег нема то нафигаче вы еще живете и путаетесь под ногами?!)- ваш идиот и негодяй Радуцкий..
 показать весь комментарий
 
 
надо маски не продавать иностранным фирмам! урод!
 показать весь комментарий
 
 
точно. Этот ******** сперва оставил Украину без средств защиты от заразы,
а теперь переживает за распространение её же. Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7105
 показать весь комментарий
 
 
и мозги у этих еханных "слуг", только по определенным часам включаются
 показать весь комментарий
 
 
О, і цей тут як тут. Скільки там він на масках заробив?
 показать весь комментарий
 
 
Та йому вже взагалі можна не працювати ні коли.
 показать весь комментарий
 
 
Всі будуть тихо помирати по своїх містах, містечках і селах.
 показать весь комментарий
 
 
Это конечно прикольно, предприятия! Стой! Раз, два! Кто будет выплачивать кредиты и коммуналку вместо меня? Радуций или Скалецкая? - вы сообщите пжлст.
 показать весь комментарий
 
 
а почему Радуцкий еще не в тюрьме за спекуляцию мед.масками...?
за опустошение держ.резерва...?
 показать весь комментарий
 
 
Нєльзя.
Він з бригади борців з шоколадним баригою мародьором.
 показать весь комментарий
 
 
ну що Ви таке питаєте?
Закон зюзіка: друзям - усе, ворогам- закон!
А цей гадуцький є друзякою члєністограйного пісюаніста
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб не мешать проезду фур гружених масками на отправку в Китай.
Разумно.
 показать весь комментарий
 
 
Тупой выродок. Надо увеличивать к-во транспорта. В Киеве это сложно, если вообще выполнимо. Но может в других местах, где меньше народа, это получится. Что там с масками, ублюдок? Все продал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да закупить дополнительный транспорт можно, наверное. Только для этого деньги нужны. Ещё нужно нанять водителей, ремонтный персонал, дополнительное топливо.
 показать весь комментарий
 
 
зачем увеличивать? - если в два раза сократить интервал следования - то без всякой закупки можно транспортный трафик увеличить в 2 раза. Или та не видел ни разу сколько стоят автобусы и маршрутки на конечных остановках?
 показать весь комментарий
 
Идиот. Вирус по определенным часам распространяется ? Абы ляпнуть что-то, скотина.
 показать весь комментарий
 
 
а-аа, ось він, барига масочний!
І ще вистачає нахабства нам щось розповідати.
Там, де у звичайної людини совість, у радуцького йух виріс
 показать весь комментарий
 
 
Такси кому нада? не дорого! 100 баксов до аптеки и назад
 показать весь комментарий
 
 
Якщо народ набиватиметься до вагонів і автобусів, як оселедці через перерви у русі, то, мабуть, це ще більше сприятиме поширенню коронавірусу.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно увеличивать частоту курсирования поездов метро - они должны ходить с интервалом в 1 минуту - как в час пик, только так можно уменьшить количество пассажиров в одном месте в одно время, ******.
 показать весь комментарий
 
 
Дайош общественный транспорт по талонам!
 показать весь комментарий
 
 
идиот!
транспорт должен работать как часы - чтоб народ не скапливался на остановках - раз,
и не набивался в салон друг на друга - два
чем меньше толпа - тем меньше вероятность заразиться... а НЕ НАОБОРОТ !!!
 показать весь комментарий
 
 
А вообще шикарное предложение. Пусть транспорт ездит несколько часов в день, чтоб в него трамбовалось как можно больше людей, которым надо ехать. Чтоб они там сидели плотнее, заражались качественнее и чтоб любой чих накрывал максимальное количество народа.

Зелебобики, а это ведь ваш выбор
 показать весь комментарий
 
 
Нє, нє.
Для них у всьому винний Порошенко.
«Ну, а єслі нє за Зєлєнского, то за кого, что за Порошенка ?!!! Ти чьо, прахабот ? !!!»
І рячиться на тебе баранячими баньками....
Побалакали.
 показать весь комментарий
 
 
Супер.Лучше раз в день в один конец.Да, зедебилы.Туда надо посадить всех 73%,которые воняли ,хуже не будет! Барыга,торговец на крови! Так кто это? Сбылось желание 73%!
 показать весь комментарий
 
А вот и мародер и барыга Свинарчук нарисовался со своими дебильными, антинародными идеями. Хавайте, зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
 показать весь комментарий
 
 
в Італій навпаки збільшили кількість автобусів, в кожний сідає усього по 5-7 людей. Тобто держава свідомо іде на додаткові витрати, аби зменьшити вірогідність поширення вірусу.
Але наші "фахівці" пропонують діаметрально протилежне
 показать весь комментарий
 
 
а почему эта тварь вместе с Арахамлом еще не сидят? Поделились с Зе!барыгой?
 показать весь комментарий
 
 
Які дебіли прийшли до влади, це щось страшне!
 показать весь комментарий
 
 
Сперва введите мораторий на повышение цен продуктов питания, и первой необходимости, медицинских товаров, запрет вывоза всех продуктов питания за пределы Страны.
 показать весь комментарий
 
 
Чого мовчимо, зЕбіли ??? Ваш баріґа маски продає в 10 разів дорожче !!! 1500 грн упаковка !!! А бреше нам, що готові до епідемії! Де пости про баріґ ? Пам'ятаєТе ЦИБУЛЮ прошлогодню ?? Таке враження було, що ви одну цибулю жерли. Зубожілі, зголоднілі
 показать весь комментарий
 
 
Самое время политических разборок наступило.Борьбу с чумой-побоку!Зелю -долоой!!!
 показать весь комментарий
 
Производственники должны обеспечить доставку персонала спецтранспортом и санитарный контроль подчинённых,если не хотят потерпеть крах.Очень важна логистика продукции.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не козел?
Чем больше транспорта, тем меньше в нем народу и вероятности заражения
 показать весь комментарий
 
 
Лишнее подтверждение того факта...что у зеленого стада мозгов никогда не было...нет...и уже никогда не будет..
 показать весь комментарий
 
 
Ты где маски дел? Массажист и сколько заработал ? Поделись мародер с обществом.
 показать весь комментарий
 
 
Радуцкий то ли специально то ли по дурости (сам общественным транспортом не пользуется) предлагает большую глупость, возьмем метро если оно будет работать по определенным часам, то его загрузка будет 300% и большинство гарантированно заразятся
 показать весь комментарий
 
 
Общественный транспорт и так работает по "определённым часам" - у него есть расписание!
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно верно...все должны ездить только в ЗЕленом такси
 показать весь комментарий
 
Надо, чтоб людей в транспорте было побольше и потеснее, добавил фельдшер Радуцкий... Уж я-то разбираюсь в медицине...
 показать весь комментарий
 
 
Повторюсь. Мир сошел с ума. Здесь, где я обитаю, тоже предприятия закрываются (магазины и табачки пока работают). Мой техник работает удалённо, типа кабели паяяет дома. Такое ощущение, что мы все как то вдруг оказались в паралленой вселенной. Не, ну в натуре, ну полный же бред!
 показать весь комментарий
 
 
та же хрень была с 11 сентября весь мир оказался в матрице где злые террориситы только теперь вирус
 показать весь комментарий
 
ну чего накинулись на чИлАвека.. у него гешефт на масках в сотни миллионов профита.. теперь можно и поэкспериментировать над гоями
 показать весь комментарий
 
 
"Эксперт" чертов.. вы держиморды в комфортных авто будете рассекать, а народ как селедка в банке давиться в редком транспорте? Ты диплом купил?
 показать весь комментарий
 
 
от зебил сраный, а цены , пля, кто остановит потом на перевозки, продукты, топливо...
 показать весь комментарий
 
 
Виліз барига масочний.Сидів би вже та гавкав і не світив своїм більярдним шаром на публіку.Чмо зебільне
 показать весь комментарий
 
...он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

----------------------------------------------------------------------------------------
Это типа когда коронавирус спит?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх