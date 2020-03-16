 Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

Об этом Радуцкий сообщил на заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы сегодня на группе вместе со всеми представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании на вторник (внеочередном заседании Верховной Рады, - Ред.) Постановление Верховной Рады по еще большему увеличению карантинных мероприятий - рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы .. . И еще раз сейчас будем разговаривать, но мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по определенным часам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны, - молоко, хлеб, - я имею в виду производство, должно быть остановлено, это будет нашим предложением Верховной Раде на завтра", - сказал Радуцкий.
Как сообщалось, по последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.
С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19
ходить надо ногами если можете.. ездить надо на такси если есть деньги (а если денег нема то нафигаче вы еще живете и путаетесь под ногами?!)- ваш идиот и негодяй Радуцкий..
а теперь переживает за распространение её же.
за опустошение держ.резерва...?
Він з бригади борців з шоколадним баригою мародьором.
Закон зюзіка: друзям - усе, ворогам- закон!
А цей гадуцький є друзякою члєністограйного пісюаніста
Разумно.
І ще вистачає нахабства нам щось розповідати.
Там, де у звичайної людини совість, у радуцького йух виріс
транспорт должен работать как часы - чтоб народ не скапливался на остановках - раз,
и не набивался в салон друг на друга - два
чем меньше толпа - тем меньше вероятность заразиться... а НЕ НАОБОРОТ !!!
Зелебобики, а это ведь ваш выбор
Для них у всьому винний Порошенко.
«Ну, а єслі нє за Зєлєнского, то за кого, что за Порошенка ?!!! Ти чьо, прахабот ? !!!»
І рячиться на тебе баранячими баньками....
Побалакали.
Але наші "фахівці" пропонують діаметрально протилежне
Чем больше транспорта, тем меньше в нем народу и вероятности заражения
----------------------------------------------------------------------------------------
Это типа когда коронавирус спит?