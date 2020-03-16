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 Верховная Рада перечислит в резервный фонд средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, будут перечислены в резервный фонд.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Также была достигнута договоренность со всеми представителями депутатских фракций и групп о том, чтобы перечислить средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, в резервный фонд. Потому что, фактически, мы будем работать в комитетах, и эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Аппарата Верховной Рады Украины, народных депутатов и, в случае необходимости, на другие необходимые для государства направления финансирования", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада решила изменить очередность пленарных и комитетских недель через карантинные меры по противодействию коронавирусу. Парламент будет работать к 3 апрелю 2020 года в режиме работы в комитетах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181707
 
 
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Какую деятельность? Верховная Рада перечислит в резервный фонд средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, - Разумков - Цензор.НЕТ 7149
Жлобье!!! У людей готовы последнее отобрать! Когда вы уже нажретесь?

И где президент? С ним все в порядке? Чем он занимается на данный момент?
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будут.-Любимое слово барыги кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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