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 Политика Украины
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 Рада будет работать до 3 апреля в режиме работы в комитетах, - Разумков

Верховная Рада решила изменить очередность пленарных и комитетских недель через карантинные меры по противодействию коронавирусу.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что будет предложено изменить график работы парламента.

"Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и к 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал Разумков.

По его словам, представители всех депутатские фракции и группы поддержали это предложение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181705
 
 
 Топ комментарии
 
Значит на митинги и забастовки собираться нельзя!!!! А в ВР депутатам - можна!!!!
Где логика?!!!
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Тоесть втихаря будут капитулянские законы разрабатывать Рада будет работать до 3 апреля в режиме работы в комитетах, - Разумков - Цензор.НЕТ 1681
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Тоесть втихаря будут капитулянские законы разрабатывать
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А когда в комитетах законы разрабатывали?
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Вирус не вирус, а ЗЕ спешит к девятому мая обрадовать ***** сдачей Украины. ***** даже карантин не обявляет на ********* чтобы не сорвать парад и возможный приезд Макарона и других лизоблюдов
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Значит на митинги и забастовки собираться нельзя!!!! А в ВР депутатам - можна!!!!
Где логика?!!!
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"Нашу страну сливают": Олег Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске
Общество 16-мар, 04:189 5 0

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов жестко отреагировал на попытки пойти на уступки агрессору. Стремления создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, а Россию туда включить исключительно как наблюдателя, Сенцов называет "сливом" страны.

"Все последнее время мы наблюдаем, как сливают нашу страну. Как шаг за шагом меняется риторика власти. Нам предлагают то подать воду в Крым, то не спешить в НАТО, то консультироваться с ОРДЛО, а Россию сделать наблюдателем за этим процессом. И как бы все это делается ради гуманитарных целей", - цитируют Олега Сенцова "Факты".

Сенцов напомнил, что точно так же урезались свободы в России, из-за чего государство превратилось в полицейское.

"Когда от достоинства отрезать по маленькому кусочку каждый день, то оно незаметно превращается в подлость. Так Путин шаг за шагом подавлял свободу в России, пока не создал из нее полицейское государство, которое охраняет стадо баранов. Но Украина - это не Московия, здесь есть народ, который знает, как бороться за свою свободу, а на каждом шиномонтаже всегда достаточно старых покрышек», - добавил Сенцов.
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Наступило время политических войн!Зелю- геть!Самое прекрасное время для лузеров развалить Украину.Особенно патриотам -ариям.
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Рада згаяла час и миллиарды на розгляди 4000 поправок стараниями политических преступников.А сейчас им надо работать 25 часов в сутки,чтобы законодательно уменьшить крах,искусственно созданный разнузданной командой украинских гнид Кремлёвских вошей.
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Если бы вся рада от вируса передохла то украинцы бы не сильно расстроились, скорее общенациональный праздник.
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Вони злякалися і заховалися до 3 квітня. Добробатівці і ветерани 14-го показали рішучість намірів розігнати цю шантрапу, якщо вона і далі клепатиме антиукраїнські закони (про дерибан жидами Української землі, про кастрацію Української Мови ("поправки") і про капітулянське "примирення" на Донбасі).
Вони "засрали". Режим клоунів тріщить по швах.
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це значить ніяк , або по простому не працюватиме, але запрата капає
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