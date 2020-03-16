 Рада будет работать до 3 апреля в режиме работы в комитетах, - Разумков

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что будет предложено изменить график работы парламента.
"Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и к 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал Разумков.
По его словам, представители всех депутатские фракции и группы поддержали это предложение.
Где логика?!!!
Общество 16-мар, 04:189 5 0
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов жестко отреагировал на попытки пойти на уступки агрессору. Стремления создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, а Россию туда включить исключительно как наблюдателя, Сенцов называет "сливом" страны.
"Все последнее время мы наблюдаем, как сливают нашу страну. Как шаг за шагом меняется риторика власти. Нам предлагают то подать воду в Крым, то не спешить в НАТО, то консультироваться с ОРДЛО, а Россию сделать наблюдателем за этим процессом. И как бы все это делается ради гуманитарных целей", - цитируют Олега Сенцова "Факты".
Сенцов напомнил, что точно так же урезались свободы в России, из-за чего государство превратилось в полицейское.
"Когда от достоинства отрезать по маленькому кусочку каждый день, то оно незаметно превращается в подлость. Так Путин шаг за шагом подавлял свободу в России, пока не создал из нее полицейское государство, которое охраняет стадо баранов. Но Украина - это не Московия, здесь есть народ, который знает, как бороться за свою свободу, а на каждом шиномонтаже всегда достаточно старых покрышек», - добавил Сенцов.
Вони "засрали". Режим клоунів тріщить по швах.