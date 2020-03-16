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 Общество
  2004  53
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 Оккупационные власти Крыма хотят закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Оккупационные власти Крыма предложили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов журналистам в понедельник.

"Мы сегодня выходим с инициативой в столицу о том, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о профилактике распространения нового типа коронавируса.

Он отметил, что поток через пограничные пункты большой, накануне контроль там был усилен.

"Медики будут дежурить постоянно на постах... В связи с тем, что в Украине медицинская помощь в полном объеме не оказывается, (жители. - Ред.) стремятся в целях безопасности уехать на территорию республики. Наша инициатива поддержана Федеральной службой безопасности (ФСБ)", - добавил Аксенов.

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Ранее оккупационные власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса, ограничено проведение массовых мероприятий.

На данный момент в Крыму официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3181704
 
 
 Топ комментарии
 
ПІДТРИМУЮ !!!!!!!!!!!!! Нехай щастить!!!!!
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я начинаю любить этот Короновирус...
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Андрей Нико - дыбилами твои мама с папой были, когда бухали перед твоим зачатием...
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Так шастает не вата и не крысы а нормальные люди. Почему им нельзя?
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так эти шо на фотке скакали в кокошниках в Украину не шастают.
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Молодцы. Власти Украины уже шестой год не могут принять это мудрое решение.
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Так это орки хотят закрыть границу крымнаша или Украина с 17 марта закрывает все границы?
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Украина заранее объявила о закрытии, а орки уже подстраиваются.
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презерватив себе на голову натяни!!!
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питання: чому навозна муха зє-зє не закриває кордони України, а це роблять наші вороги?!
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а есть и в 16 ом калибре с управляемым зарядом. Но они очень дорогие.
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Ну наконец то, правильно, ваш серпентарий должен быть изолирован.
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и где же теперь " тоже наши люди " будут покупать продукты и лекарства ? Оккупационные власти Крыма хотят закрыть границу с Украиной из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8571
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Странно , почему ещё Украина не закрыла ?
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Ты же видиш как Зебанда действуют, Польша закрывает с 17 границы, Зебанда тут как тут под шумок заявляют, что они закрывают с 17, и т.д. Если бы соседние страны не закрывали границу с нами, у нас бы и вопрос об этом не стоял.
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Украина объявила о закрытии границ с 17 марта. Вот орки и объявляют - типа не им, а они сами закрыли.
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А как же курортный сезон? Обычно он там начинается в начале мая) Как раз магнолии цветут...
Не вздумайте открывать теперь их вообще - границы! Сидите и не рыпайтесь. Ни туда, ни оттуда! За водичку из Украины ЗАБУДЬТЕ НАВЕКИ!
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а Украина не хочет сама сделать первый шаг? или сезон отпусков уже начался?
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бубочка не може, воно миролюбне "очєнь і очєнь"
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пердёж с полуострова..... в расеи из лекарств - лапух и подорожник, если повезёт ....
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)все это весело... но где неудавшийся сын мамыриммы ? коротышка, перед смертью все равно не напрячешься
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В мире уже больше как 169 000 заражённых вирусом , а в Украине только 3 человека ? Кто в это верит ? Что так Украины предпринимала , что только 3 человека заразилось ? А может эта лживая и лицемерная власть за которою вы голосовали вам врет ?
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В Швейцарии количество больных коронавирусом выросла до 2200 , а в Украине всего 3 человека?
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Количество инфицированных коронавирусом в Польше увеличилось до 150 , а в Украине как было 3 , так и осталось ?
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Чувствует моя жо , что наказанье за голосование будет более справедливым как я думал . Так и должно быть ! Мне Вас не жалко .
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так все пенсы едут доживать в Италию - Испанию - Швейцарию , а не в Украину
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Ой ржу не могу!!!!!
Рашка открыто граничит с Китаем и оттуда идет наплыв китайцев..... А границу они с Украиной закрывать будут?!!!
Да слава Богу!!! Всякие оппорыги поменьше шастать будут!!!
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граница рашки с С НРК идет по северу. Как раз таки на Север Китай жестко успел закрыть зараженные регионы на карантин.. Плюс рашка еще в начале февраля границы с НРК перекрыла, а пересекших сразу в карантинные зоны отправляли.
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У них в Ватостополі якась заражена втекла з лікарні і шастає по Криму.
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главное чтобы не самоликвидироваться. а то Х#йлу в таком возрасте разные мысли в голову могут придти. жертвоприношения во имя или подобное.
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Брент - 31 , 09 , доллар США -75 фу -блей , и короновирус не нужен для развала московии
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Меня в этой ситуации напрягает, то, что рашка сознательно в бодалово с саудитами полезла. А это значит - что то в рукаве есть. Так что рано радуешься
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О как, граница на перешейке уже российско-украинская.
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Кордон з окупованою частиною України.
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Оккупационные власти Крыма предложили закрыть российско-украинскую границу на территории полуостроваИсточник: https://censor.net.ua/n3181704
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" об этом сообщил так называемый глава полуострова Сергей АксеновИсточник:https://censor.net.ua/n3181704"
Це в їхньому розумінні російсько-українська.
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Дык, для них это российско-украинская граница.
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Якщо у нашої дебільної влади не вистачає розуму і рішучості перекрити кордони і припинити будь-яке спілкування зі злоякісним сепаратистським утворенням, то це, на радість, за них зроблять інші. Щоб вона була повною, туди, назовсім, примусово, відправити жирний мішок з лайном з погоняйлом Сивуха, нехай комунікує з місцевим набрідом.
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Несмотря на наличие за поребриком большого количества китайцев и общую границу со страной-источником коронавируса, духовно-скрепный ху@лостан показывает заведомо маленькую статистику заболеваемости и нулевую смертность чтобы еще раз рассказать своему народонаселению о "могучей" русской медицине и "великой" профилактической силе боярышника+чеснока+бани+ныряние в прорубь. Крым - не исключение.
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