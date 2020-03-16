 Оккупационные власти Крыма хотят закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов журналистам в понедельник.

"Мы сегодня выходим с инициативой в столицу о том, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о профилактике распространения нового типа коронавируса.

Он отметил, что поток через пограничные пункты большой, накануне контроль там был усилен.

"Медики будут дежурить постоянно на постах... В связи с тем, что в Украине медицинская помощь в полном объеме не оказывается, (жители. - Ред.) стремятся в целях безопасности уехать на территорию республики. Наша инициатива поддержана Федеральной службой безопасности (ФСБ)", - добавил Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта

Ранее оккупационные власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса, ограничено проведение массовых мероприятий.

На данный момент в Крыму официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.