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 Происшествия, За рубежом
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 У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус

Министерство здравоохранения Польши предоставило информацию о еще 25 подтвержденных случаях коронавируса в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wprost.pl.

Отмечается, что один украинцев приехал с Германии, а другой - из Украины.

"Один из них был диагностирован в Тыхы, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии; мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больнице в Тыхы - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская.

Как сообщалось ранее, в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3181701
 
 
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он приехал из Украины Тоесть оттуда где епидемии коронавируса нет? У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8369
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он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская. Источник: https://censor.net.ua/n3181701
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а в Україні випадки захворювання не фіксуються... І це при тій кількості людей, що повернулися з Польщі та Італії?
Це мені нагадує ситуацію з сезонною епідемією грипу років 10-15 тому: що б не псувать показники замість "грип" в діагнозі писали "ГРВІ" - і ніякої епідемії!
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Намеренно чихающих на попутчиков авиапассажиров без защитных медицинских масок побили на борту самолета. Драку сняли на видео, ролик был опубликован на портале Daily Star.

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа людей - путешественники и медики в костюмах химзащиты - толкаются и наносят друг другу удары, в то же время некоторые предпринимают попытки успокоить их.
За кадром слышны громкие возгласы и крики.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Саудовской Аравии в ливанский Бейрут. По предварительным данным, потасовка началась после того, как несколько пассажиров отказались надевать защитные маски и намеренно чихали на окружающих.
Информация о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта, отсутствует.
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треба їх терміново евакуювати.. нам їх так не хватає.. чим вони гірші за італійських заробітчан?
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Зачем нас эвакуировать? В Польше медицина лучше и доступней. Конечно если человек не дурак и платит страховые взносы.
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а в Україні випадки захворювання не фіксуються... І це при тій кількості людей, що повернулися з Польщі та Італії?
Це мені нагадує ситуацію з сезонною епідемією грипу років 10-15 тому: що б не псувать показники замість "грип" в діагнозі писали "ГРВІ" - і ніякої епідемії!
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он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская. Источник: https://censor.net.ua/n3181701
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А в Украине инфицированых ПОЧТИ НЕТ! По крайней мере, так заявляют власти. ну-ну.
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Как говорили в старом фильме: "Меня терзают смутные сомнения"(с). Это относительно украинской власти.
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он приехал из Украины Тоесть оттуда где епидемии коронавируса нет? У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8369
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а зараз багатотисячний натовп заробітчан повертається в Україну, на кордоні величезні черги.
Загострення хвороби почнеться за тиждень-два.
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Вирус уже давно гуляет по Украине, просто тестов нет. Да и кто будет разбираться из первичного звена медиков с чем пришел пациент? Два ответа: ОРВИ или ГРИПП. А если умрет кто-то, то при вскрытии напишут то, что нужно. У врачей круговая порука как у прокурорских и ментов.
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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на тлі повідомлень про поширення коронавірусу світом віддав розпорядження про проведення спеціальних заходів з обкурювання населення димом гармали (лікарської трав'янистої рослини, також відомої під назвою юзарлик або могильник).
Бердимухаммедов заявив, що "дим від гармали - ефективний засіб, активно протидіє проникненню в організм людини різних, невидимих оку, вірусів".
Посилаючись на книгу Бердимухаммедова "Лікарські рослини Туркменістану", міністр охорони здоров'я Нурмухаммед Аманнепесов заявив, що для профілактики інфекційних захворювань необхідно використовувати методи народної медицини. Обкурювання приміщень димом рослини гармала, а також використання червоного перцю і інших рослин сприяє знищенню бактерій, зазначив міністр.
Поради президента вже використовуються на практиці. Як передає "Орієнт", димом гармали обкурювали кімнати і конференції на нещодавній конференції зі співробітництва з ООН в Ашхабаді. Усі ті, хто заходив до будівлі, також "обробляли руки антисептиком на основі йоду, змащували ніс оксоліновою маззю". У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 4426
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