 У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wprost.pl.
Отмечается, что один украинцев приехал с Германии, а другой - из Украины.
"Один из них был диагностирован в Тыхы, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии; мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больнице в Тыхы - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская.
Как сообщалось ранее, в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.
На размещенных в сети кадрах видно, как толпа людей - путешественники и медики в костюмах химзащиты - толкаются и наносят друг другу удары, в то же время некоторые предпринимают попытки успокоить их.
За кадром слышны громкие возгласы и крики.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Саудовской Аравии в ливанский Бейрут. По предварительным данным, потасовка началась после того, как несколько пассажиров отказались надевать защитные маски и намеренно чихали на окружающих.
Информация о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта, отсутствует.
Це мені нагадує ситуацію з сезонною епідемією грипу років 10-15 тому: що б не псувать показники замість "грип" в діагнозі писали "ГРВІ" - і ніякої епідемії!
Загострення хвороби почнеться за тиждень-два.
Бердимухаммедов заявив, що "дим від гармали - ефективний засіб, активно протидіє проникненню в організм людини різних, невидимих оку, вірусів".
Посилаючись на книгу Бердимухаммедова "Лікарські рослини Туркменістану", міністр охорони здоров'я Нурмухаммед Аманнепесов заявив, що для профілактики інфекційних захворювань необхідно використовувати методи народної медицини. Обкурювання приміщень димом рослини гармала, а також використання червоного перцю і інших рослин сприяє знищенню бактерій, зазначив міністр.
Поради президента вже використовуються на практиці. Як передає "Орієнт", димом гармали обкурювали кімнати і конференції на нещодавній конференції зі співробітництва з ООН в Ашхабаді. Усі ті, хто заходив до будівлі, також "обробляли руки антисептиком на основі йоду, змащували ніс оксоліновою маззю".