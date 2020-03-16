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 На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция

Мужчина разместил в сети Интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Глыбоцкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчила распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

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Сотрудники Глубокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Источник: https://censor.net.ua/n3181699
 
   
 Топ комментарии
 
У знайомого старик родич звалився з температурою 39 і кашлем. Зателефонував до Швидкої (як у президентському ролику) - там сказали, що у них немає лікарів. Порадили збивати температуру і йти до сімейного лікаря на прийом. Також, відповіли, що тести на коронавірус проводяться після 5-денного періоду під лікарським наглядом.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
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Практика показывает, что где нет тест-систем на коронавирус, то и коронавируса тоже как бы нет.
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.

а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
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І часто співробітники рядового відділку поліції в робочий час моніторять інтернет? У них там роботи не має?
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https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
пс. комаровского не вспоминайте он смешон на фоне этих людей.
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комаровский и есть кривляка
если не показывают и не рассказывают- значит они в этом не заинтересованы.
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Тут полфейсбука можно так, особенно того дурака, что предлагает пить перекись.
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У знайомого старик родич звалився з температурою 39 і кашлем. Зателефонував до Швидкої (як у президентському ролику) - там сказали, що у них немає лікарів. Порадили збивати температуру і йти до сімейного лікаря на прийом. Також, відповіли, що тести на коронавірус проводяться після 5-денного періоду під лікарським наглядом.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
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На Пороха с утра помолился? Икону святой семьи поцеловал?

На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция - Цензор.НЕТ 5387https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1480321922.jpg
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В колонії влада і опозиція - це добрий і злий слідчий. Коли ви вже всі розуму наберетесь.
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Нет никаких нарушений в канонах. Есть вид икон , где рядом со святыми изображены молящиеся люди, например икона Покрова.
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нарушение не в канонах,

а в тотальной аморальности,

которую коряво маскируют излишней псевдонабожностью
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картинка з сайта .ru ?? зовсім не палишся, ватнику
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І часто співробітники рядового відділку поліції в робочий час моніторять інтернет? У них там роботи не має?
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Ну контролюють ще точки продажу нар..ти. А що ще долбні, які пішли в мусарку, можуть робити? Баб голих ще дивитись
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Практика показывает, что где нет тест-систем на коронавирус, то и коронавируса тоже как бы нет.
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.

а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
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не мешайте зелябеням честно зарабатывать на быдле, которое его выбрало!
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Ничего страшного в том не вижу. Лучше пусть пербздят, чем будут ходить с открытым забралом и по дешёвым турам летать в Египты и Китаи. На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция - Цензор.НЕТ 8511
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Ото така у нас чьоткая боротьба з розповсюджувачами фейків.
А коли по всіх ЗМІ розповсюджували фейк: «Порошенко послал на смєрть мальчіков- моряков, чтоб сорвать вибори !» то ніхто цих розповсюджувачів фейків, чомусь не арештовував...
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус

Зеленський продає тести по 350 грн.

Не забудьте хто в нас барига.
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Ага... богуцкой ( и ещё какая-то идиотка из СН была) уже предъявили? Так я и думал! ******** неприкасаемы.
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