 На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Глыбоцкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчила распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.
Сотрудники Глубокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
пс. комаровского не вспоминайте он смешон на фоне этих людей.
если не показывают и не рассказывают- значит они в этом не заинтересованы.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1480321922.jpg
а в тотальной аморальности,
которую коряво маскируют излишней псевдонабожностью
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.
а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
А коли по всіх ЗМІ розповсюджували фейк: «Порошенко послал на смєрть мальчіков- моряков, чтоб сорвать вибори !» то ніхто цих розповсюджувачів фейків, чомусь не арештовував...
Зеленський продає тести по 350 грн.
Не забудьте хто в нас барига.
брехлива потвора скомандувала безсовісним шавкам