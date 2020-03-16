 Из Италии и Китая суммарно вернулись уже 170 украинцев, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 45 украинцев были эвакуированы из Китая 20 февраля.
Двое вернулись Украину с лайнера Grand Princess12 марта, еще 123 украинца вернулись из Италии 15 марта.
В нас же найкращий в світі преЗедент і найпрофесійніший (вже другий за півроку) уряд. Корупцію побороли, бурштин не копають, Карпати не рубають, олігархи все роздали народу і самоізолювалися, зарплати ростуть, тарифний геноцид закінчився. Всі патріоти вже на свободі а сєпари в тюрьмі. Скоро буде рай на землі.Тільки зараз війну закінчать десь посередені. І все це завдяки Вам- мудрим патріотам і борцям з баригами. Дякуємо! Дуже дякуємо!