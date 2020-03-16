 Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выступила с инициативой провести заседание с 8 до 10 утра.

"Нам надо принять все необходимые решения от изменений в бюджет, государственные закупки, экономические изменений в работе предприятий, но и борьбу с распространением коронавируса", - сказала Кондратюк.

Она предлагает созвать внеочередное заседание без сбора 150 подписей народных депутатов.

"Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10-ти, на котором вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе - это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта