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 Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу

Верховна рада может провести внеочередное заседание во вторник, 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выступила с инициативой провести заседание с 8 до 10 утра.

"Нам надо принять все необходимые решения от изменений в бюджет, государственные закупки, экономические изменений в работе предприятий, но и борьбу с распространением коронавируса", - сказала Кондратюк.

Она предлагает созвать внеочередное заседание без сбора 150 подписей народных депутатов.

"Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10-ти, на котором вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе - это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы", - заявил Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181695
 
 
 Топ комментарии
 
Відмінять всі автобусні рейси між містами і селами і будуть українці кукувати по селах біля одного магазину,де вже все розкупили.
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Вы бы так по вопросам борьбы с рашистким агрессором собирались.
Борцуны хреновы.
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Это стадо способно только воровать наше бюджетное бабло.
Какое противодействие??
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Нехай засідають,може виздихають від вірусу. Хтось таки принесе.
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Будем надеяться, что Петрусь вчера привез
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А хто тут верещав шо він втік з кінцями?
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А від 3 демократичних партій депутати вічні? Їх вірус не візьме?
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Відмінять всі автобусні рейси між містами і селами і будуть українці кукувати по селах біля одного магазину,де вже все розкупили.
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Вы бы так по вопросам борьбы с рашистким агрессором собирались.
Борцуны хреновы.
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Добровольцы говорили 14го возле офису на банковой если верховна рада под предлогом вируса надумает собраться они и другие собираются возле рады так как под шумок хотят протянуть закон про ОРДЛО и рынок земли,карантин для всех и для верховнои включительно
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вы должны 24 часа сидеть.лежать ,стоять в Раде , жрачка и срачка там есть , и моментально решать возникающие проблемы , а не собирать вас панов эсемесками .. придите паны проголосуйте Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 8217
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус.

Зеленський продає тести по 350 грн.

Не забудьте хто в нас барига.
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..немного не в тему..на сайте Украинской Правды очень развернутое интервью отставного ГРУшника, о роли бесов из РПЦ Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 6383 в захвате украинских в\частей в 14-м году в Крыму..рекомендую ознакомиться, впечатляет...
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