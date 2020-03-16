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 Политика Украины, За рубежом
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 Риск снятия санкций против России существует: в Европе есть силы, которые выступают за это, - "слуга народа" Мережко

Глава комитета внешней политики Верховной рады Александр Мережко (СН) считает, что существует риск отмены санкций против России со стороны Европейского союза.

 Об этом Мережко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, такой риск (отмены санкций против России. - Ред.) существует. Но здесь нужно выделить несколько вещей. Эти санкции делятся на категории. Во-первых, это санкции, связанные с оккупацией Крыма. И во-вторых, санкции из-за войны России на Донбассе против Украины. Что касается санкций, которые были введены Европейским Союзом в связи с войной на Донбассе – они связанные с Минскими соглашениями. Некоторые политические партии предлагают вообще отказаться от "минского формата". На мой взгляд, они не до конца осознают некоторые последствия этого шага. В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было и не будет: никакого статуса наблюдателя РФ не получит, - "слуга народа" Мережко

"Я уверен, что в Европе есть силы, которые выступают за это. А есть силы, которые более принципиальны. В то же время выход Великобритании из ЕС несколько ослабил наше влияние и позицию, ведь это очень активный наш союзник. По моему личному мнению, в ЕС нам может стать сложнее из-за того, что число наших сторонников сокращается. Лично я выступаю за наращивание санкций. По моему мнению, в вопросе санкций нужно иметь конечную цель – это возвращение Крыма и освобождение Донбасса от российских войск, а также соответствующее расписание. То есть если Россия не делает соответствующие шаги, тогда мы и наши западные партнеры должны наращивать санкции. Как юрист я верю в то, что без санкционного механизма нельзя заставить агрессора прекратить его неправомерные действия и вернуться в сферу международного права", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3181694
 
 
 Топ комментарии
 
Вы сами сделали все, что б сняли санкции с московии, а 73% недоумков помогли вам в этом.
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"у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции... Я уверен, что в Европе есть силы, которые выступают за это." Источник: https://censor.net.ua/n3181694
не соромьтеся, назвіть ці сили: опзж, слуга народу, зеленське та ко.
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"в Европе есть силы, которые выступают за это"...

Прежде всего, в "Слуге урода" есть силы, которые выступают за это. Так какой с Европы спрос?
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Вы сами сделали все, что б сняли санкции с московии, а 73% недоумков помогли вам в этом.
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"у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции... Я уверен, что в Европе есть силы, которые выступают за это." Источник: https://censor.net.ua/n3181694
не соромьтеся, назвіть ці сили: опзж, слуга народу, зеленське та ко.
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"в Европе есть силы, которые выступают за это"...

Прежде всего, в "Слуге урода" есть силы, которые выступают за это. Так какой с Европы спрос?
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А всі ЗЕдебіли прокацапські так зняття цих санкцій чекають що від нетерпіння аж по ногах щось смердюче тече!!!
Риск снятия санкций против России существует: в Европе есть силы, которые выступают за это, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5916
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Редкий случай, когда я согласен со "слугой Урода".
А всем возражающим, напомню:
"Україна, це - Європа"

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Желающие снять санкции есть всегда, ведь это не их близких убили в донецких степях. Ваша задача, зеленые, чтобы таких желающих было меньше.
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а этот Мережко не хочет добавить,что если выполнятся все хотелки путина по Донбассу,а это именно то.что "дожимают" из украины путинские "евробляхи" из Нормандского формата,то САНКЦИИ ВСЁ РАВНО СНИМУТСЯ как уже неактуальные? Или этот Мережко вообще не понимает значение санкций и условия их применения и снятия???...ГДЕ НАБИРАЛИ ЭТИХ "слуг народа" ?
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извиняюсь за опечатки...Читай " из Украины"..."Украина" с БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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ага, ти вибачаєшся за помилки в коменті... але не вибачаєшся за свій зебілізм...
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Ничего. Будешь скоро ездить на росийском петемобиле, как ты и мечтал Риск снятия санкций против России существует: в Европе есть силы, которые выступают за это, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 481
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Так уже ж Ермак договорился что Рашка ето всего навсего посредник в переговорах а не сторона конфликта. Почему бы и не снять санкции с Рашки. Интересно только сколько Ермак и Шмыга за ето денег получили от *****. Потому что я не верю что они такие тупые забесплатно так жопу за Рашку рвут
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Если в Европе надумают снимать санкции, то слуг народа об этом спрашивать не будут. А эта мышиная возня не больше, чем пиар.
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в Раде таких сил еще больше чем в Европе .
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Європа а хто ще, не зеленим клопам же бути винними.
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одна радость и надежда - может дойдёт до 0...

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Треба створювати більше "платформ" для узаконення сепарні, як це робить зеленський і його шобла. І будуть кацапи без санкцій, а хахли, які привели до влади ворогів, будуть за власний кошт відбудовувати і утримувати доМбас. Ну і крим дозволять визнати кацапським і забезпечувати хохляцькою водою, електроенергією, товарами
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